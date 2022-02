Vorfreude auf die Kulisse im SNP Dome: Bundestrainer Gordon Herbert will am Freitag in Tel Aviv und am Montag in Heidelberg gegen Israel weitere Schritte Richtung WM gehen. Foto: imago

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Als Spieler in Belgien und in Finnland aktiv, als Trainer auch in Österreich, Frankreich, Griechenland, Kanada, Russland und natürlich in Deutschland – Gordon Herbert, 63, hat viel gesehen. Nur Heidelberg blieb dem ehemaligen Meistertrainer der Frankfurt Skyliners lange verwehrt. Am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) ist Herbert, seit vergangenen September Basketball-Bundestrainer, mit der Nationalmannschaft zu Gast im SNP Dome. Dann steigt das Rückspiel in der WM-Qualifikationsgruppe gegen Israel. Ehe der deutsche Tross sich auf den Weg zum Hinspiel nach Tel Aviv machte (Freitag, 13.30 Uhr/MagentaSport), nahm sich der Kanadier Zeit für ein exklusives RNZ-Interview.

Gordon Herbert, was ist das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie an Heidelberg denken?

(lacht) Wenn ich an Heidelberg denke, denke ich an Frenki (Ignjatovic, Academics-Coach, Anm.d.R.) – und was für eine tolle Stadt ihr da habt.

Sie waren also schon häufiger da?

Eigentlich ist es verrückt, ich habe schließlich so lange in Frankfurt gelebt, aber es nie nach Heidelberg geschafft. Jetzt als Bundestrainer bin ich häufiger am Olympiastützpunkt und weiß: Heidelberg ist wahrscheinlich eine der schönsten Städte in ganz Europa.

Branislav "Frenki" Ignjatovic kennen Sie schon länger, mit ihm hatten Sie schon vor vielen Jahren im Zuge der Kooperation zwischen Ihren Skyliners und seinem TV Langen zu tun.

Ja, wir verstehen uns sehr gut. Zuletzt hatten wir einen Sichtungslehrgang Anfang Oktober in Heidelberg. Da hat er mich ein bisschen rumgeführt in der Stadt. Wir hatten einen schönen Abend im Brauhaus an der Alten Brücke.

Wie beurteilen Sie die Saison der MLP Academics bisher?

Sie hatten einen tollen Start, dann aber ein paar Schwierigkeiten. Jetzt scheinen sie wieder in die Spur gefunden zu haben und spielen gut. Für den Basketball in Heidelberg wäre es natürlich wichtig, wenn sie in der Liga bleiben und auf diesem Jahr aufbauen könnten. Es ist schön zu sehen, dass ein Standort mit dieser Tradition wieder zurück in der Ersten Liga ist. Dazu kommt die neue Halle. Ich denke, das ist für die ganze Stadt eine tolle Sache.

In dieser neuen Halle geht es für die deutsche Nationalmannschaft am Montag in der WM-Qualifikation gegen Israel.

Wir freuen uns auf die Partie. Hoffentlich können wir die Fans mit gutem Basketball und viel Energie im Spiel begeistern, so dass uns die Heidelberger wie ein sechster Mann unterstützen. Wir haben auf jeden Fall ein Team, von dem man erwarten darf, dass es mit Leidenschaft und vollem Einsatz zu Werke geht und als Einheit auftritt.

Zunächst aber tritt Ihr Team am Freitag im Hinspiel in Israel an. Deutschland hat zum Quali-Auftakt gegen Estland verloren, Israel ist noch ungeschlagen. Haben die beiden Duelle bereits eine Art Endspiel-Charakter?

Nein, nicht wirklich. Man hat von uns wahrscheinlich eher erwartet, dass wir daheim gegen Estland gewinnen und auswärts in Polen verlieren könnten. Nun ist es eben andersherum gekommen. Klar war das eine bittere Niederlage vor den eigenen Fans. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir damit gut umgegangen sind und ja auch die richtige Reaktion gezeigt haben. Wir schauen aber nicht mehr zurück, sondern immer nur auf die nächste Aufgabe.

Was wird in den nächsten beiden Spielen entscheidend sein?

Die Verteidigung, das Rebounding und in der Offensive auf den Ball aufzupassen, also Turnovers vermeiden. Ich denke, das sind die drei Dinge, die besonders wichtig werden. Israel ist ein starkes Team, keine Frage. Aber wir hatten auch einen guten Auftritt beim Spiel in Polen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass wir daran anknüpfen können.

Wie frustrierend ist es, dass Sie aufgrund der Terminüberschneidungen erneut ohne die Profis der EuroLeague-Teams auskommen müssen?

Diesbezüglich sitzen alle Nationalteams im selben Boot. Jeder muss sich darauf einstellen. Ich denke, niemandem gefällt die Situation zwischen Fiba und EuroLeague. Aber es ist wie es ist. Natürlich ist es auch für die Spieler keine einfache Situation, wenn du jetzt dabei bist und plötzlich kommen die Spieler der EuroLeague-Teams oder im Sommer aus der NBA zum Zug. Meine Spieler hier gehen damit aber toll um. Sie brennen auf die Chance, ihr Land auf internationaler Bühne zu repräsentieren. Sie sind froh, dabei zu sein, und haben sich unseren Zielen voll verschrieben.

Dies scheint auch Dennis Schröder zu tun. Er hat angekündigt, anders als bei Olympia im vergangenen Jahr, die EM im September in Deutschland spielen zu wollen.

Ja, ich hatte mit Dennis das erste Mal im vergangenen Dezember darüber gesprochen. Und auch danach immer mal wieder. Er will auf jeden Fall die EM spielen. Das ist eine tolle Nachricht.

Könnte das auch ein Signal an die anderen NBA-Stars wie Daniel Theis, Maxi Kleber oder die Wagner-Brüder sein?

Ich habe auch mit ihnen bereits geredet, allerdings noch nicht im Detail. Mein Fokus liegt natürlich gerade vor allem auf dem aktuellen Länderspiel-Fenster und den Spielern, die hier sind.

Nicht mit dabei sein können aktuell die Heidelberger Jungs Paul Zipser, der sich von einer schweren Hirn-Operation erholt, und Danilo Barthel, der mit Fenerbahce Istanbul in der EuroLeague gefordert ist. Was können Sie über diese beiden sagen?

Mit Paul hatte ich mich zur Weihnachtszeit in München getroffen. Es geht ihm gut, er macht kleine, aber stetige Fortschritte. An erster Stelle steht selbstverständlich seine Gesundheit und dass er in sein normales Leben zurückfindet. Aber das sieht zurzeit gut aus. Mit Danilo stehe ich ebenfalls in Kontakt. Ich habe ihn in Frankfurt ja drei, vier Jahre lang gecoacht. Er hatte leider viele Verletzungen in dieser Saison, immer wieder Knieprobleme. Hoffentlich kann er diese schnell hinter sich lassen. Sie haben in der Vergangenheit beide eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft gespielt und werden das hoffentlich auch in der Zukunft tun.