Von Nikolas Beck

Würzburg. "Tipoff" heißt das Hochglanzmagazin, das bei Heimspielen von s.Oliver Würzburg in der Arena ausliegt. 28 informative Seiten, die am Samstagabend bei der Lektüre zur Partie gegen die MLP Academics Grund zum Schmunzeln gaben. Über drei Jahrzehnte habe es gedauert, heißt es in der Gegnervorstellung über die Heidelberger, ehe "die Schwaben" wieder an die Bundesliga dachten. Das Problem der Kurpfälzer (!): Es sollte der einzige Fehler der Würzburger an diesem Abend bleiben.

Bei der 77:97 (39:52)-Niederlage zeigten die Academics defensiv eine ihre schlechtesten Saisonleistungen und waren unterm Strich chancenlos.

"Sehr, sehr viel zu gewinnen", gäbe es im Duell mit dem Tabellennachbarn, hatte Trainer Branislav Ignjatovic zuvor gesagt, "aber eben auch viel zu verlieren." Statt den Rivalen im Abstiegskampf auf zwei Siege zu distanzieren und sich nach dem 76:71-Erfolg im Hinspiel auch den direkten Vergleich zu sichern, haben die Würzburger nach Siegen aufgeschlossen und stehen nur noch aufgrund der Minuspunkte hinterm Aufsteiger auf Rang 15.

"Das war heute ein erster ,Big Point’, den wir leider nicht geholt haben", sagte Aufbauspieler Niklas Würzner und richtete den Blick lieber nach vorne, auf die beiden Partien am Mittwoch in Göttingen und am Samstag gegen Hamburg. "Aus diesem Spiel können wir eigentlich nichts mitnehmen", so Würzner. Schnell abhaken und auf die nächsten Aufgaben konzentrieren, sei nun das Gebot der Stunde.

Auch der Trainer war bereit, die Niederlage einfach mal als "bad day at the office" zu akzeptieren. Man dürfe nicht vergessen, dass auch immer ein Gegner mitspiele. Und der habe vor allem in den entscheidenden Momenten immer die richtige Antwort gehabt, erkannte Ignjatovic unmittelbar nach Spielende im TV-Interview neidlos an.

Als die Academics die zweite Halbzeit mit einem 14:6-Lauf begannen, endlich mit der richtigen Körpersprache zu Werke gingen und auf minus fünf herankamen (53:58), nahm Ignjatovics Gegenüber Sasa Filipovski eine Auszeit – und Würzburg ließ seinerseits einen 14:2-Lauf folgen.

Im Gespräch mit der RNZ legte Ignjatovic im Kabinentrakt der tectake Arena dann doch den Finger in die Wunde. "In den ersten fünf Minuten beider Halbzeiten haben wir jeweils mit der Intensität verteidigt, wie wir uns das vorgestellt haben", analysierte er und suchte nach dem richtigen Wort für den Rest des Spiels. "Ansonsten war es heute...", sagte "Frenki", während er seinen Anzug im Kleidersack verstaute, "ansonsten war es heute, tja, einfach schlecht."

Zumal seine Schützlinge im Schlussabschnitt, als sie ihre Felle davonschwimmen sahen, zunehmend die Nerven verloren. Es ist jedenfalls nicht alleine auf die kleinliche Linie des Schiedsrichter-Trios zurückzuführen, dass in der Statistik am Ende 32 Fouls der Academics standen. Brekkott Chapman, Max Ugrai und Jordan Geist wurden mit fünf Fouls des Feldes verwiesen, die 1687 Zuschauer skandierten "Sch ... Verlierer". "Ich muss die Unparteiischen heute ein bisschen in Schutz nehmen", sagte Würzner und gestand: "Wir haben uns heute teilweise auch einfach nicht sehr clever angestellt."

Zunehmend kopflos agierten die Gäste mit fortschreitender Spieldauer. Frust und Enttäuschung entluden sich bisweilen in Schimpftiraden auf der Bank. Ignjatovic hatte seine liebe Mühe, die Profis zu beruhigen. Vor allem die ehemaligen Würzburger Chapman und Rob Lowery verloren die Nerven. Chapman sprach von "mentalen Fehlern" und nahm sich selbst in die Pflicht. "Wir sind mit vielen Würzburgern immer noch eng verbunden, natürlich willst du im Duell mit ihnen dann besonders gut aussehen." Weil das nicht geklappt habe, habe er es nicht mehr geschafft, seine Emotionen in positive Aktionen auf dem Feld umzuwandeln. "Das muss ich besser machen", nannte Chapman nur eine der vielen Heidelberger Baustellen an diesem Abend.

Die Würzburger hatten lediglich geografischen Nachholbedarf – und konnten damit wesentlich besser leben.

Würzburg: Callison 19 (2 Dreier), Hunt 17 (1), Abu 15, Buford 15 (2), Moller 14 (2), Rodriguez 12, Hoffmann 3 (1), Böhmer 2, Albus, Stanic.

Heidelberg: Martin 18 (2), Geist 15 (1), Lowery 13 (1), Ugrai 8, Anderson 7 (1), Chapman 6, Ely 5 (1), Würzner 3, Heyden 2, Friederici, Kuppe.

Stenogramm: 9:10 (3.), 17:20 (8.), 28:24 (1. Viertel), 33:28 (13.), 48:37 (28.), 52:39 (Halbzeit), 54:47 (23.), 58:53 (26.), 66:55 (27.), 74:61 (3. Viertel), 80:63 (33.), 92:69 (38.), 97:77 (Endstand).

Update: Sonntag, 20. März 2022, 20.45 Uhr

Foto: Michael Ruffler/Pix-Sportfotos

Gebrauchter Abend in Würzburg

Heidelberg. (RNZ) Mit 97:77 verlieren die Academics gegen die Würzburg ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. So beschreiben es die Heidelberger auf ihrer Seite.

Nach einem ansehnlichen ersten Viertel, das von starker Offensive auf beiden Seiten geprägt ist (28:24), haben die Academics Schwierigkeiten, Würzburg im zweiten Viertel unter dem Korb zu stoppen (Halbzeitstand 52:39). Im dritten Viertel können sich die Academics noch einmal aufbäumen, kommen sogar bis auf fünf Punkte heran, doch Würzburg findet immer die richtigen Antworten und kann bis zum Viertelende auf 74:61 erhöhen.

Im Schlussabschnitt will bei den Academics nichts mehr zusammenlaufen, die Mannschaft ist komplett verunsichert und nach sieben Spielminuten steht der Ausgang der Partie bereits fest. So müssen die Heidelberg nicht nur eine bittere Niederlage gegen Würzburg einstecken, sondern geben auch den direkten Vergleich ab.

Info: Einen ausführlichen Spielbericht gibt es auf der Seite der Academics.