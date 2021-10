Von Nikolas Beck

Heidelberg. Kelvin Martin schlug sich zweimal auf die Brust, spannte den Bizeps an und stellte gestenreich sicher, dass es auch im letzten Block des SNP Domes niemanden mehr auf den Sitzen hielt. Zuvor hatte er das getan, was seine Teamkollegen beim 76:71 (43:36) gegen s.Oliver Würzburg mal wieder den ganzen Abend gemacht hatten. Der US-Amerikaner, unbeirrt von allen Widerständen, setzte nach, erkämpfte sich einen Offensivrebound und brachte die MLP Academics vorentscheidend in Front (70:64). Gut anderthalb Minuten waren da zwar noch zu spielen. Doch nach Martins Feierstunde zweifelte am Samstagabend keiner der 2572 Zuschauer mehr daran, dass der Heidelberger Bundesliga-Aufsteiger auch von Würzburg nicht zu stoppen sein würde.

"Ich bin wieder da", sagte Martin kurz und knapp, angesprochen auf seinen großen Moment im Mittelkreis, gefeiert von zweieinhalbtausend Kehlen. Dabei zierte ein breites Grinsen das Gesicht des 32-Jährigen, der als Nachverpflichtung erst vor wenigen Wochen nach 2014/2015 zum zweiten Mal am Neckar angeheuert hatte. Martins Miene stand an diesem Abend stellvertretend für alle, die es mit den Academics halten. "Gänsehaut pur", sagte Manager Matthias Lautenschläger und grübelte, ob er in über einem Jahrzehnt als Kopf des Klubs schon mal einen schöneren Moment erlebt habe.

Rekordkulisse in der neuen Arena, vierter Sieg im fünften Spiel, festgesetzt an der Tabellenspitze. Die Heidelberger Basketballer im siebten Himmel?

Nicht ganz. Denn während Kapitän Phillipp Heyden für seine Mitspieler und das begeisterte Publikum spontan das Humba Täterä anstimmte, machte sich Trainer Bransilav Ignjatovic auf den Weg zur Pressekonferenz, um verbal den mahnenden Zeigefinger zu heben. Er habe es im Vorfeld nicht groß thematisieren wollen, sagte der Academics-Coach, "aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil die Jungs es nach einem solchen Fight einfach verdient haben". Ignjatovic: "Wir befinden uns in einer ganz schwierigen Situation."

Die personelle Misere hatte am Dienstag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, als nur noch fünf Korbjäger die Trainingsstiefel schnürten. Shy Ely und Jordan Geist mussten krank passen, waren am Samstag bei weitem nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Osasu Osaghae, Rob Lowery und Kelvin Martin gingen angeschlagen in die Partie, Albert Kuppe ist mit seinem gebrochenen Finger weiterhin außer Gefecht. "Martin kratzt heute an einem Double-Double (10 Punkte, 9 Rebounds), hat aber zwei Wochen lang überhaupt nicht trainiert", ordnete Ignjatovic die Leistung seiner Schützlinge ein. Einmal mehr hätten "das große Herz, der Wille und der Charakter" am Ende den Ausschlag gegeben.

Dass sich Ignjatovic personelle Verstärkung wünscht, ist kein Geheimnis. Die ursprüngliche Planung hatte einen weiteren deutschen Spieler in der Rotation vorgesehen. Außerdem würde der 55-Jährige gerne häufiger im SNP Dome üben. Trainieren müssen die Heidelberger aber nach wie vor in der Halle am Olympiastützpunkt.

Matthias Lautenschläger sieht die Hallensituation weniger problematisch: "Das ist für mich kein Argument", sagte der Manager zur RNZ. Würde man in der Heimspielstätte an der Speyerer Straße, in der auch Schul- und Vereinssport stattfindet, auch trainieren, dann ohne den Parkettboden, ohne die ausgefahrenen Tribünen und mit anderen Körben als am eigentlichen Spieltag, so Lautenschläger: "Der Heimvorteil entsteht durch solch eine Kulisse, die uns so anpeitscht, wie sie es heute getan hat."

Ignjatovic sah’s genauso. "Die letzten Prozentpunkte hat uns sicher heute das Publikum gegeben." Lautstark angefeuert schüttelten sich die Heidelberger nach dem 0:7-Start und dem frühen 7:17-Rückstand kurz, kämpften sich zurück und gingen Mitte des zweiten Viertels erstmals in Führung. Mit ihrer Verteidigung konnten die Academics dann auch wieder eigene Schwächen im Angriff kompensieren. Brekkott Chapman avancierte gegen seinen Ex-Klub zum Topscorer (18), Jordan Geist fand im entscheidenden Moment sein Wurfglück wieder.

Und dann gab’s eben noch Kelvin Martin, der die Situation des Aufsteigers im Oktober 2021 irgendwie personifiziert. Der Mann ohne Training, aber mit großem Auftritt – und ganz breitem Grinsen.

Heidelberg: Chapman 18 (2 Dreier), Ely 13 (3), Lowery 13 (2), Martin 10, Geist 9 (1) Ugrai 8 (1), Würzner 3, Osaghae 2, Heyden.

Würzburg: Gielo 19 (6), Johnson 11, Skele 10 (2), Rodriguez 10, Moller 9 (2), Hunt 6, Stanic 6, Buford, Hoffmann, King.

Stenogramm: 0:7 (2.), 7:12 (6.), 17:21 (1. Viertel), 27:26 (Halbzeit), 37:34 (18.), 43:36 (Halbzeit), 45:40 (25.), 55:54 (3. Viertel), 60:61 (33.), 68:64 (38.), 76:71 (Endstand).