Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die Erfolgsformel klang eigentlich ganz einfach. "Mit der gleichen Leidenschaft spielen wie zuletzt, um jeden Ball kämpfen, die Partie lange eng halten – und am Ende auch mal ein bisschen Glück haben", sagte Branislav Ignjatovic vor dem Heimspiel der MLP Academics am Montagabend gegen die favorisierten Ulmer.

Die Rechnung sollte nicht aufgehen. Statt dem ersehnten Befreiungsschlag nach zuletzt sieben Niederlagen hintereinander gab’s für die Bundesliga-Aufsteiger beim 79:84 (46:40) gegen Ratiopharm eine weitere ganz bittere Pille zu schlucken.

Mit der zuletzt gewohnten Startformation – Lowery, Ely, Martin, Chapman und Ugrai – gingen die Academics die Partie an. Und von Beginn an wurde deutlich, dass keiner der Heidelberger Lust auf eine achte Niederlage in Serie hatte. Auch Shy Ely nicht: Die ersten vier Zähler der Academics erzielte der US-Amerikaner, jeweils mit einem beherzten Zug zum Korb. Am Ende standen 13 Punkte für den "Swingman" in der Statistik.

Und zwei Minuten vor Ablauf des ersten Viertels durften die 500 zugelassenen Zuschauer im SNP Dome auch Leon Friederici begrüßen. Der jüngste Neuzugang kam von der Bank und übernahm Spielanteile im "Backcourt" von Jordan Geist, der aufgrund seiner Fingerverletzung für das wichtigere Duell im Abstiegskampf am Donnerstag in Frankfurt geschont wurde. Der 26-Jährige hatte in seinen elf Minuten Einsatzzeit aber einen schweren Stand, kam am Ende auf zwei Punkte.

Im engen Fight der ersten Hälfte waren es dennoch die Gastgeber, die die ersten Wirkungstreffer setzen konnten. Fast sechs Minuten lang blieb Ulm ohne Treffer aus dem Feld. Die Academics dagegen fanden im zweiten Viertel ihr Wurfglück: Vor allem Brekkott Chapman (17 Punkte) entzückte das Publikum mit Treffern aus der Distanz und krachenden Dunkings.

Als die Führung der Heidelberg bereits auf acht Punkte angewachsen war (32:24, 15. Minute), hatte auch Ulms Headcoach Jaka Lakovic genug gesehen und nahm die Auszeit. Das richtige Rezept hatten aber weiterhin die "Akademiker". Die im ligaweiten Vergleich eher schwache Heidelberger Offensive fand weiterhin eine gute Mischung, traf hochprozentig von außen, brachte den Ball aber auch immer wieder geschickt unter den Korb. Folgerichtig ging es mit einer verdienten 46:40-Führung in die Halbzeit. Nur 13 Assists pro Partie sammelt Ignjatovics Team im Schnitt. Gegen Ulm waren es zur Pause bereits zwölf. "Das war unsere beste Halbzeit in der Offensive", fand auch Ignjatovic, "eine sehr, sehr starke Hälfte."

Dass im dritten Abschnitt nur eine weitere Vorlage dazukam, ist bezeichnend. Vorbei war’s mit der offensiven Heidelberger Herrlichkeit. Zumal die knappe Führung durch zwei schnelle Dreier der Ulmer schon wenige Minuten nach dem Seitenwechsel dahin war. Mit 11:21 ging das dritte Viertel verloren. Die Gäste übernahmen mehr und mehr das Kommando – und gaben die Führung auch im Schlussabschnitt nicht mehr her. "Wir können uns gegen ein Top-Team keine Fehler erlauben", bilanzierte Ignjatovic, der mit der Leistung seiner Schützlinge nicht unzufrieden war. Die spannende Frage sei nun, so der Serbe: "Können wir das auch gegen Teams wie Frankfurt am Donnerstag wiederholen?"

Heidelberg: Chapman 17 (3 Dreier), Lowery 17 (1), Ely 13 (1), Heyden 11, Ugrai 7 (1), Martin 7, Würzner 3 (1), Friederici 2, Wright 2, Kuppe.

Ulm: Christon 16, Blossomgame 14 (3), Thornwell 14 (2), Felicio 9, Klepeisz 8 (2), Günther 6 (2), Zugic 6 (1), Herkenhoff 5 (1), Bretzel 2, Krimmer 2, Jallow 2.

Stenogramm: 4:5 (3.), 16:15 (7.), 18:22 (1. Viertel), 32: 24 (15.), 34:33 (17.), 46:40 (Halbzeit), 50:49 (25.), 57:61 (3. Viertel), 59:66 (33.), 69:80 (38.), 79:84 (Endstand).