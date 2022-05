Kyan Anderson (links) war mit 18 Punkten der beste Heidelberger Punktesammler. An der deutlichen Niederlage in Berlin konnte aber auch der Spielmacher nichts ändern. Foto: Pix

Von Jürgen Berger

Berlin/Heidelberg. Als die Berliner Machtdemonstration endlich vorbei war, trafen sich Branislav Ignjatovic und Alba-Star Jaleen Smith am Spielfeldrand. Der Academics-Trainer umarmte seinen Ex-Spieler, der von 2017 bis 2019 in der Pro A für Heidelberg gespielt hatte. Es folgte ein kurzes Gespräch. Nach der 70:110-Abreibung für den Bundesliga-Aufsteiger in der Mercedes-Benz-Arena taten Ignjatovic ein paar tröstende Worte gut. Seine Mannschaft hatte am Sonntagnachmittag im Duell mit dem Meister, der den neunten BBL-Sieg in Folge einfuhr, nicht den Hauch einer Chance. Dabei hielt sich Smith, der wertvollste Spieler der vergangenen Saison, gegen seinen Ex-Klub sichtlich zurück. Der US-Amerikaner kam im starken Alba-Kollektiv am Ende durch drei erfolgreiche Dreipunktewürfe auf neun Punkte. Das reichte.

"Jaleen hat eine tolle Karriere gemacht. Er kann stolz auf sich sein", lobte Ignjatovic. Das gilt unabhängig von der deutliche Pleite bei den Albatrossen natürlich auch für den Academics-Coach. Die mitgereisten Fans hatten für ihn ein Plakat mit der Aufschrift "Danke Frenki" in der mit 5721 Zuschauern gefüllten Halle am Ostbahnhof aufgehängt, nachdem der zum Rundenende scheidende Coach bereits bei der Heimniederlage am Freitag gegen Bamberg von den eigenen Anhängern im SNP Dome gebührlich verabschiedet worden war. "Das war einfach überwältigend für mich. Ich fühle mich sehr geehrt", blickte Ignjatovic zurück. "Die Emotionen sind noch immer da und werden auch nicht so schnell verschwinden." Daran wird auch die sechste Niederlage in Serie nichts ändern. Schmerzhaft war sie dennoch. Das sah man dem 55-Jährigen deutlich an. Er hatte sich so auf den ersten Heidelberger Auftritt bei Alba gefreut und gehofft, dass sein Team dem Titelfavoriten "mit viel Leidenschaft und Intensität lange die Stirn bieten kann".

Doch daraus wurde nichts. Lediglich zu Beginn des zweiten Viertels schöpften die Academics beim Stand von 24:27 (12. Minute) etwas Hoffnung, doch dann wurden sie förmlich überrollt. Im dritten Viertel zündeten die Berliner, die den ersten Tabellenplatz nach der Hauptrunde anvisieren, den Turbo. 36 Punkte mit sieben Dreiern demoralisierten die überforderten Heidelberger – bei denen die Aufstiegshelden Niklas Würzner, Jordan Geist, Albert Kuppe, Phillipp Heyden und Shyron Ely die Startformation bilden durften – endgültig. "Die Academics haben immer mehr nachgelassen und sich auch ein bisschen aufgegeben", erklärte Berlins Louis Olinde. Auf Heidelberger Seite versuchte vor allem Spielmacher Kyan Anderson (18 Punkte) dagegenzuhalten, obwohl die Partie längst verloren war. "Wenn man einem so großartigen Team wie Berlin immer wieder zweite und dritte Chancen gibt, zu punkten, wird es sehr schwer. Wir haben beim Rebound keinen guten Job gemacht. Das hat uns letztendlich das Genick gebrochen", analysierte der US-Amerikaner und ergänzte: "Wir haben versucht, zu kämpfen. Aber die Sperre von Rob Lowery und die Verletzung von Kelvin Martin haben uns hart getroffen."

Beim Rundenabschluss in Ludwigsburg am 11. Mai wird Lowery wieder zur Verfügung stehen. Dann wollen sich Ignjatovic und seine Jungs mit einem ordentlichen Auftritt verabschieden. "Meine persönlichen Statistiken sind mir egal. Ich will noch einen Sieg", gab Anderson die Devise aus, die sein Trainer sicher teilt. Zu seiner eigenen Zukunft sagte "Frenki" in Berlin lediglich: "Ich bin jetzt nach langer Zeit wieder auf dem Markt. Es ist eine spannende Zeit." Mit den Verantwortlichen eines Bundesliga-Teams und einer Pro-A-Mannschaft hat er bereits erste Gespräche geführt. Und auch die Academics haben bei der Nachfolger-Suche nach RNZ-Informationen schon einen Kandidaten im Fokus, mit dem es zeitnah eine Einigung geben könnte.

Stenogramm: 11:2 (3.), 21:9 (6.), 27:16 (1. Viertel), 27:24 (12.), 41:26 (15.), 43:33 (17.), 51:34 (Halbzeit), 62:34 (23.), 82:43 (27.), 87:45 (3. Viertel), 93:48 (33.), 100:64 (37.), 110:70 (Endstand).

Berlin: Olinde 17 (3 Dreier), Zoosman 17 (4), Lammers 12, Blatt 12 (4), da Silva 12, Smith 9 (3), Thiemann 9, Mattisseck 8 (2), Lo 6 (2), Sikma 6, Koumadje 2.

Heidelberg: Anderson 18 (3), Geist 9(1), Kuppe 9 (1), Ugrai 7, Chapman 6 (1), Würzner 5, Ely 5 (1), Friederici 5 (1), Heyden 2, Osaghae 2, Watkins 2, Diala.