> Phillipp Heyden, Academics-Kapitän: "Wir hatten uns einiges vorgenommen, wollten ein anderes Gesicht zeigen als in Oldenburg. Das ist uns speziell in der ersten Halbzeit auch gelungen. Wir haben viel investiert in der Defensive, in der Offensive aber leider überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Das hat Chemnitz am Ende viel besser gemacht und sich einfache Körbe erarbeitet. Dennoch war das heute ein erster Schritt, wir haben Chemnitz auf 30 Punkte in der ersten Halbzeit gehalten. Das schafft auch nicht jede Mannschaft. Wir werden den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken."

> Niklas Würzner, Heidelberger Aufbauspieler: "Vor der Pause haben wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Hälfte sind wir aber wieder komplett eingebrochen. Genauso wie in Oldenburg kam wieder alles zusammen. Offensiv lief es nicht, defensiv haben wir zu viele leichte Fehler gemacht – und von den Offiziellen haben wir auch keine Unterstützung bekommen. So haben wir den Faden verloren und sind leider nicht mehr zurückgekommen."

> Shy Ely, Flügelspieler der Academics"Wir hatten eine intensive Analyse nach der Partie in Oldenburg. Manchmal glaubt man im Eifer des Gefechts, alles gegeben zu haben. Aber dann erzählt das Videomaterial eine ganz andere Geschichte. Das hat geholfen, vor allem in Bezug auf den Einsatz in der Defensive. Es war heute ein Schritt in die richtige Richtung – leider nur defensiv." nb

