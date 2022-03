Von Nikolas Beck

Heidelberg. Das große Ziel rückt immer näher. "Vergangene Saison haben neun Siege gereicht, dieses Jahr braucht man vielleicht zehn", analysiert Branislav Ignjatovic am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit der RNZ die Tabelle der Basketball-Bundesliga. Acht haben Ignjatovics MLP Academics bereits eingefahren. Am Samstag könnte der Aufsteiger einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib machen: Um 20.30 Uhr ist Sprungball bei s.Oliver Würzburg, einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Das Hinspiel im Oktober gewannen die Academics knapp mit 76:71. Gelingt der Auswärtscoup, wären die Bayern – aktuell auf Rang 15 – nicht nur auf zwei Siege distanziert, sondern auch der direkte Vergleich gewonnen. "Wir können am Samstag sehr, sehr viel gewinnen", sagt der Serbe und holt tief Luft: "Allerdings auch ganz viel verlieren."

So gut es auch aussehen mag für die Heidelberger nach den zwei Heimsiegen vor ihrer Corona-Zwangspause gegen den MBC und danach gegen Braunschweig – Branislav Ignjatovic lässt nicht locker, gibt weiterhin den Mahner. Nach jedem weiteren Sieg am Abend ein Schlückchen Rotwein mehr? Von wegen. "Ich bleibe dabei, unsere Saison ist bislang ein Riesenerfolg und in der Liga zu bleiben wäre mein persönlich größter ..." Doch wer Ignjatovic kennt, weiß, dass solch einem Satz nur ein "Aber" folgen kann. "Aber", sagt der 55-Jährige, "ich werde mich nicht zurücklehnen. Nur so kann ich arbeiten, das ist meine Lebensphilosophie."

Vor Ignjatovics erster Saison als Erstliga-Trainer hatte er im RNZ-Interview über dieses Leben, seine Flucht vor dem Jugoslawien-Krieg und seine Besessenheit vom Basketball gesprochen. Erfolge zu genießen, falle ihm manchmal schwer. Warum? Das wolle er in diesem Leben unbedingt noch herausfinden. Warum er den Sieg am Samstagabend gegen Braunschweig nicht lange genießen konnte, weiß er dagegen ganz genau. "Die Freude dauerte nur ein paar Stunden", erinnert sich Ignjatovic, "dann kam der Anruf, dass Kelvin Martin Schmerzen im Knie hat."

Ausgerechnet Martin. Der 32-jährige US-Amerikaner war der Garant für den Sieg gegen die Löwen aus Niedersachsen. Weil er ackerte und rackerte wie immer. Aber weil diesmal beim Linkshänder auch der Sprungwurf fiel. 23 Punkte, neun Rebounds, 30 Effektivitätspunkte – viel besser geht es kaum. Nun steht Martins Einsatz in Würzburg auf der Kippe. Trainieren konnte er bis Donnerstag nicht. "Kelvin ist einer der Spieler, die für uns unersetzbar sind", hofft der Academics-Coach auf gute Nachrichten.

Auch, wenn diese ihn wieder in die Zwickmühle bringen würden, mit einem seiner sieben "Import-Spieler" am Freitag nach dem Training ein unangenehmes Gespräch führen zu müssen. Nur sechs dürfen schließlich im Spieltagskader stehen. Gegen Braunschweig hatte es Center Osasu Osaghae erwischt. Ob der 23-Jährige gegen Würzburg wieder helfen darf? Ignjatovic lässt sich nicht in die Karten schauen, sagt: "Die Saison ist noch lang, jeder wird seine Chance bekommen."

Inklusive der beiden Nachholspiele in Ludwigsburg und gegen Frankfurt – die Partie gegen die Hessen wurde inzwischen für den 29. März (19 Uhr) neu angesetzt – sind es noch zwölf. Und vermutlich eben nur noch ein, zwei Siege bis zum Klassenerhalt. Der erste davon soll am Samstag her. Wenngleich Würzburg gerade "auf Wolke sieben" schwebe, wie es Ignjatovic nennt. Durch zwei Siege in Folge hat das Team von Sasa Filipovski, der im Dezember von Denis Wucherer übernommen hat, neues Selbstvertrauen getankt.

Wem gelingt der dritte Streich – und der vielleicht vorentscheidende Schritt für ein weiteres Erstliga-Jahr?