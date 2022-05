Von Nikolas Beck

Heidelberg. Was die RNZ bereits exklusiv berichtet hatte, haben die MLP Academics am Dienstag offiziell bestätigt: Der Headcoach des Basketball-Bundesligisten heißt in der kommenden Saison Joonas Iisalo. Der 36-jährige Finne, der aktuell noch als Assistent seines Bruders Tuomas mit Tabellenführer Bonn um die Meisterschaft kämpft, wechselt dank einer Ausstiegsklausel an den Neckar und folgt auf Branislav Ignjatovic, der sich nach acht erfolgreichen Jahren bei den Academics eine neue Herausforderung suchen muss.

"Ich freue mich extrem über die Möglichkeit, der nächste Headcoach in Heidelberg zu sein", wird Iisalo in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Ich sehe sowohl mit der beeindruckenden Historie als auch mit dieser neuen, spürbaren Energie rund um den Verein viel Potenzial, den nächsten Schritt zu gehen."Iisalo hat bereits in der finnischen Heimat erfolgreich als Cheftrainer gearbeitet, wechselte aber 2019 ins Trainerteam seines Bruders nach Crailsheim, von wo es im vergangenen Sommer weiter nach Bonn ging.

"Während meiner drei Jahre in Deutschland durfte ich unheimlich viel von Tuomas, unseren Staffs und anderen großartigen Trainern in der Liga lernen", so Iisalo weiter. "Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, neue Wege zu gehen."Seine Kultur und seinen Spielstil will der Finne, der in Berlin geboren wurde, nach Heidelberg bringen: "Meine Mentalität stellt immer das Wir vor das Ich. Mir macht es einfach Spaß zuzuschauen, wenn alle hart, smart und zusammen für ein gemeinsames Ziel arbeiten."

Alex Vogel, der sportliche Berater der Academics, ist vom neuen Coach überzeugt: "Mit Joonas haben wir einen Trainer verpflichtet, der eine neue Herangehensweise und Spielphilosophie mitbringt. Seine Ideen passen sehr gut zu unserer angestrebten Ausrichtung für die kommenden Jahre."

Zunächst einmal gilt Iisalos voller Fokus aber den anstehenden Playoffs mit den Telekom Baskets. Doch danach freue er sich riesig "auf die Fans der Academics und die wunderschöne Stadt Heidelberg."

Für seinen Vorgänger heißt es dagegen Abschied nehmen von seiner "Lieblingsstadt in Deutschland", wie Branislav "Frenki" Ignjatovic in der aktuellen Folge des RNZ-Sportpodcasts "Beck’n’Bauer" verrät. Gewohnt offen erzählt der 55-Jährige dabei nicht nur vom emotionalsten Moment in seiner langen Zeit bei den Heidelberger Basketballern. Sondern er berichtet auch darüber, was er sogar noch ein bisschen mehr vermissen wird als das Pizza essen in Wieblingen oder die Trainingshalle am Olympiastützpunkt, wenn seine Mission im Anschluss an das Saisonfinale am Mittwoch, 11. Mai (19.30 Uhr), in Ludwigsburg endgültig beendet ist.

