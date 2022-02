Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es war der 25. September des vergangenen Jahres, als in Weißenfels alles begann. Beim Mitteldeutschen BC bestritten die MLP Academics ihr erstes Erstliga-Spiel nach 36 Jahren Pause – und setzten mit einem 85:74-Erfolg gleich mal ein dickes Ausrufezeichen. Drei weitere Siege aus den nächsten vier Partien folgten. Zwischenzeitlich grüßte man von der Tabellenspitze, in Heidelberg herrschte Basketball-Euphorie.

Am Mittwochabend (20.30 Uhr/MagentaSport) treffen sich Academics und "Wölfe" zum Rückspiel im SNP Dome. Und der Liga-Neuling ist längst auf dem Boden der Tatsachen angekommen. 13 Niederlagen setzte es in den vergangenen 15 Spielen. Gegen den Tabellennachbarn und Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sollte eine 14. unbedingt vermieden werden.

Hatte zuletzt kaum Grund zur Freude: Academics-Chefcoach Branislav Ignjatovic. Foto: Pix

"Ich will eigentlich nicht von einem Schicksalsspiel sprechen, weil für uns als Aufsteiger jede Partie ein Schicksalsspiel ist", sagt Academics-Trainer Branislav Ignjatovic. Die "besondere Bedeutung" des bevorstehenden Vergleichs will der Serbe aber gar nicht leugnen.

Zwar glaubt Ignjatovic nicht, dass der MBC eines der Teams ist, die bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Aber aktuell liegen die Kontrahenten nun mal mit sechs Siegen gleichauf. Und im Anschluss an die Partie am Mittwoch steht für die Heidelberger eine 15-tägige Spielpause an. Natürlich will man in diese mit dem guten Gefühl eines Erfolgserlebnis gehen. Mit der Mannschaft, gegen die man den historischen Auftaktsieg geholt hat, habe der MBC nicht mehr viel zu tun, sagt Ignjatovic. Schließlich haben sich die Sachsen-Anhaltiner mit Kostja Mushidi, Reggie Upshaw und auch Ex-BBL-MVP John Bryant hochwertig und prominent verstärkt.

In Heidelberg wird die Suche nach einem weiteren Neuzugang dagegen zur "unendlichen Geschichte". Gegen Weißenfels wird immer noch kein neuer Spielmacher dabei sein. Lediglich Leon Friederici ist als Nachzügler dauerhaft zum Team gestoßen.

Für den 26-Jährigen ist der Vergleich mit dem MBC ebenfalls ein ganz besonderer. Schließlich hatte er im September noch das gegnerische Trikot getragen. Weil er es in Weißenfels aber kaum in die Rotation schaffte, wechselte er Ende Dezember die Seiten. In Heidelberg läuft es besser. Warum? "Gute Frage", sagt Friederici im Gespräch mit der RNZ. "Ich mache nichts anders, arbeite hart, komme als Erster in die Trainingshalle und gehe als Letzter."

Vermutlich hat der Shooting Guard einfach nur eine Chance gebraucht. Von Ignjatovic bekam er sie. Der Heidelberger Trainer hält große Stücke auf seine Nummer 30. "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung", sagt Ignjatovic und glaubt, dass sein Schützling brennen wird auf das Duell mit dem Ex-Klub.

Friederici ist überzeugt: "Wenn wir unser Spiel und unseren Gameplan über 40 Minuten durchziehen, werden wir auch gewinnen." Das Problem: Das eigene Leistungsniveau über die gesamte Spieldauer zu halten, ist den Academics zuletzt viel zu selten gelungen. Spätestens nach der Pause gehe immer ein Stück weit die Aggressivität verloren, analysiert Friederici. Außerdem habe sein Team erst lernen müssen, mit den vielen Niederlagen umzugehen. "Das waren die Heidelberger oder auch Max (Ugrai) und ich in der vergangenen Saison in Bremerhaven so nicht gewohnt", sagt der gebürtige Berliner.

Andererseits: Wer gewöhnt sich schon gerne ans Verlieren?

Ignjatovic hat einen anderen Blick auf die vergangenen Wochen. Auf den jüngsten Auftritt beim 79:85 in Bayreuth sei er stolz gewesen. Das habe er seiner Mannschaft, die schließlich ohne Shy Ely antreten musste, so auch mitgeteilt. Ob Ely am Mittwoch wieder mitwirken kann steht aktuell noch in den Sternen.

Ob mit oder ohne den Routinier, ob Schicksalsspiel oder nicht, ob Sieg oder fünfte Niederlage in Folge – Ignjatovic betont: "So lange meine Mannschaft alles gibt und an ihr Limit stößt, fühle ich mich nicht als Verlierer."