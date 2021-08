Von Daniel Hund

Mannheim. Es soll ein Festtag werden. Ein Fußball-Feiertag in Blau und Schwarz. Gegen einen Gegner aus der obersten Schublade. Am Sonntag, 15.30 Uhr, kreuzt der Bundesliga-Riese Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals im Carl-Benz-Stadion auf. Der SV Waldhof lechzt nach der Sensation.

Die Eintracht gegen die Buwe – da war doch was? Da war sogar schon richtig viel. Das letzte Duell ist gerade mal zwei Jahre her. Damals ging’s auch im Pokal zur Sache. Mit vielen Toren, mit tollen Spielzügen, mit Festtags-Stimmung auf den Rängen. Die Eintracht wankte, fiel aber nicht, erkämpfte sich einen 5:3-Erfolg.

Und dieser Spektakel-Kick rückt vor Sonntag auch nochmals in den Fokus – zumindest in Auszügen: "Wir", sagt Patrick Glöckner, der Trainer des SV Waldhof, "wir werden den Jungs unsere Tore nochmals zeigen. Denn dann sehen sie, was für eine Wucht jedes geschossene Tor gegen solch einen Gegner bei unseren Fans auslösen kann."

Und die werden zahlreich ins Carl-Benz-Stadion pilgern. Am Freitagmittag hatte der SVW rund 10.000 Tickets abgesetzt. Rund 2000 waren noch zu haben. Der Waldhof geht – unter Corona-Bedingungen – von einen ausverkauften Haus aus.

Glöckner freut das. Er lächelt: "Das sind wir gar nicht mehr gewohnt und wird uns sicher beflügeln." Zum Drittliga-Auftakt gegen Magdeburg waren es kürzlich 7500. "Jetzt sind es nochmals 5000 mehr. Wir freuen uns riesig, das ist etwas ganz Besonders."

Klar ist: Soll gegen die übermächtige Eintracht die Sensation gelingen, geht es nur zusammen. Mit Vollgas auf und abseits des Rasen-Rechtecks.

Glöckners Taktik? Eigentlich recht simpel: "Wir müssen mutig sein, aber nicht naiv." Oder anders: Je länger die Buwe hinten die Null halten, desto besser. Desto größer werden die Chancen auf die zweite Runde.

Wie die Start-Elf genau aussehen wird, bleibt abzuwarten. Vor allem hinter dem Kapitän steht noch ein Fragezeichen. Marcel Seegert, 27, Spitzname "Cello", wurde seit dem Testspiel gegen Gießen durch eine Schultereckgelenks-Sprengung ausgebremst. Mittlerweile ist er aber wieder im Training – die RNZ berichtete bereits. Ob’s für Sonntag reicht? Glöckner, der Geheimnisvolle: "Es kann gut sein, dass er in unserer Start-Elf steht."

Gewartet wird zudem noch auf ein Papier aus dem Elsass. Es ist die Freigabe für Neuzugang Adrien Lebeau, der am Donnerstag von Racing Straßburg nach Mannheim gewechselt ist. Glöckner sagt: "Bekommen wir die Freigabe bis Samstag, steht er im Kader."

Glöckner hofft darauf, denn der Pokal ist ihm wichtig. Er weiß, dass eine gute Leistung ungeahnte Kräfte freisetzen kann. "Überzeugst du gegen solch einen Gegner, kann dir das auch für die Liga einen großen Schub geben."

Frankfurt hat er studiert, zwei Test-Spiele am TV in ihre Einzelteile zerlegt. Sein Fazit: "Sie haben sich nach ihrem Umbruch im Sommer schnell gefunden, spielen einen guten Ball."

Update: Freitag, 6. August 2021, 15.08 Uhr

TV, Kameras, Fans - Am Alsenweg war die Hölle los

Mannheim. (dh) Drei TV-Sender, mehrere Kameras, zwischendrin überall Fans, die auf der Jagd nach Tickets für den Pokal-Kracher zwischen dem SV Waldhof und Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) waren. Mittwochs und donnerstags war am Alsenweg die Hölle los.

Sky und Sport1, die beide vom DFB-Pokal berichten, und Eintracht-TV drehten Filmchen. Die Buwe beim Training und Einzel-Interviews. Besonders begehrt: Neuzugang Marc Schnatterer, der auch mal mit Heidenheim gegen Frankfurt im Pokal gespielt hat. Aber auch Trainer Patrick Glöckner und Kapitän Marcel Seegert standen Rede und Antwort.

Seegert, der zuletzt wegen einer Schultereckgelenks-Sprengung ausfiel, konnte bei den Übungseinheiten Gas geben. Auch beim Pokalspiel gegen den FV Elztal, das der SVW am Dienstagabend 10:0 gewann, wurde der 27-Jährige eingewechselt. Ebenfalls positiv: Auch Gerrit Gohlke, sein angeschlagener Kollege aus der Innenverteidigung, trainiert wieder. Beide sind somit Optionen für das Pokal-Duell mit dem Bundesligisten.

Der Ansturm auf der Presse-Tribüne wird übrigens auch dann riesig sein. "Wir sind unter Corona-Bedingungen wirklich genau an der Grenze des Machbaren", sagt Waldhofs Pressesprecher Yannik Barwig, "alle Plätze und Kabinen sind komplett belegt."

Zurück zu den Fans: Eintrittskarten gibt es nur über die Online-Schiene oder im Fanshop Waldhof-Welt auf den Planken. "Viele unserer Anhänger waren trotzdem am Alsenweg, weil dort früher die Geschäftsstelle war und sie dort immer ihre Karten geholt haben", sagt Barwig und berichtet schmunzelnd von einem Riesen-Andrang.

Die Fans sind eben heiß auf den großen Nachbarn aus der Banken-Metropole, der mit 1200 Gäste-Fans anreisen wird. Insgesamt dürfen rund 12.000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion dabei sein.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 15.22 Uhr

Im DFB-Pokal gegen Frankfurt bleibt es bei 12.000 Fans

Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof hat sich bezüglich der Zuschauer-Situation für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) nichts mehr geändert. Es werden 12.000 Zuschauer nach der 3G-Regel zugelassen.

Im Hintergrund liefen seit Dienstagabend weitere Gespräche mit der Stadt Mannheim, die darauf abzielten, dass man mit der 2G-Regel noch mehr Fans ins Stadion hätte lassen können. "Wir hatten wirklich sehr gute Gespräche", sagte Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp zur RNZ, "und diese Gespräche können uns auch für die Zukunft weiterhelfen, denn auch nach dem Frankfurt-Spiel wird das Problem mit der Inzidenz nicht weg sein."

Und weiter: "Falls wir bald keine Zuschauer mehr zulassen können, wäre das eine Katastrophe für uns und für diese Fälle haben wir jetzt ein paar Ideen zusammengetragen, wie es trotzdem mit Zuschauern klappen könnte."

Der Vorverkauf soll im Laufe des heutigen Mittwochs starten. Genaue Informationen werden derzeit noch im Ticketing-Bereich auf der Website des Vereins erwartet.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 13.14 Uhr

Im DFB-Pokal gegen Frankfurt dürfen 12.000 Fans ins Stadion

Mannheim. (RNZ) Gute Nachrichten für den SV Waldhof: Der Inzidenzwert der Stadt liegt am Dienstag bei 32,5 und damit nicht über 35. Somit dürfen 12.000 Zuschauer beim DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Waldhof und Eintracht Frankfurt am Sonntag ins Carl-Benz-Stadion.

"Ich bedanke für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim, wir waren ständig im Austausch", berichtet Geschäftsführer Markus Kompp über die eigens eingerichtete "Standleitung". Am Dienstagabend will er noch weitere Gespräche mit der Stadt führen, um möglicherweise noch mehr Zuschauer über die 2G-Regeln zuzulassen.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17.20 Uhr

SV Waldhof hofft weiter auf Sonderregelung gegen Frankfurt

Mannheim. (dh) Markus Kompp, der Geschäftsführer des SV Waldhof, wartete am Montagvormittag gespannt auf einen Anruf der Stadt Mannheim. Es ging um eine Sonder-Regelung für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) – die RNZ berichtete bereits ausführlich. Zur Erinnerung: Die Ausgangslage war, dass nur noch 500 statt 12.000 Zuschauer zugelassen wären, wenn die Inzidenz in Mannheim bis Dienstag über 35 liegen sollte. "Es ist Bewegung in der Sache, aber leider ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Kompp zur RNZ.

Der SVW lässt nichts unversucht: "Wir haben Sonntagfrüh 46 Anträge gestellt nach Paragraf 17 der Corona-Verordnung. Vier Hauptanträge und 42 Hilfsanträge. Damit haben wir alle denkbaren Varianten für das Pokalspiel in Sachen Zuschauer-Auslastung abgedeckt. Es handelt sich hierbei um Anträge von hundertprozentiger Auslastung mit Geimpften und Genesenen bis runter auf 5000 Zuschauern."

Ein denkbarer Ansatz wäre: Der SVW lässt 500 Getestete ins Stadion und füllt den Rest mit Geimpften und Genesenen auf. Kompp dazu: "Es muss doch den Vereinen vorbehalten sein, wen sie ins Stadion lassen, wenn die 2G-Regel erfüllt ist." Die Zeit drängt jedenfalls. Noch konnte der Vorverkauf nicht gestartet werden.

Update: Montag, 2. August 2021, 17.18 Uhr

Waldhof hofft auf eine Sonderregelung

Mannheim. (dh) Am Sonntag empfängt der SV Waldhof den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Fans freuen sich auf ein Fußball-Fest, das aber in Gefahr ist: Steigt der Inzidenzwert bis Dienstag auf über 35, wären nur noch 500 statt 12.000 Zuschauer zugelassen. Der SVW hofft jedoch auf eine Sonderregelung. "Wir sind mit der Stadt Mannheim im Austausch", sagt Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp zur RNZ, "wir warten am Montag auf eine Antwort."

Update: Sonntag, 1. August 2021, 14.19 Uhr

Dürfen gegen Frankfurt nur 500 statt 12.000 Fans ins Stadion?

Am Samstag werden in Dortmund nur 70 Waldhof-Fans dabei sein. Wenn die Inzidenz kommende Woche über 35 steigt, schauen viele gegen Frankfurt in die Röhre.

Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Plan ist klar: Der SV Waldhof peilt am Samstag, 14 Uhr, bei Borussia Dortmund II einen Sieg an, will die Auftakt-Pleite (0:2) gegen Magdeburg vergessen machen. Wie SVW-Trainer Patrick Glöckner das schaffen will? Glaubt man den Trainings-Kiebitzen am Alsenweg, spricht einiges für eine Rückkehr zum 4-2-3-1-System.

Einer, der auf seinen Einsatz brennt und gute Chancen auf die Start-Elf hat, ist Joseph Boyamba. Der Offensiv-Künstler ist heiß auf seinen Ex-Klub, will mit Toren zurückkehren. Auffällig war in dieser Trainingswoche zudem, dass verstärkt an den Standard-Situationen gefeilt wurde. Nach RNZ-Informationen war man mit denen gegen Magdeburg nicht zufrieden. In den Testspielen war nach den Ecken und Freistößen mehr Feuer drin.

Das Abschluss-Training fand am Freitag, 12 Uhr, am Alsenweg statt. Danach geht es mit dem Mannschaftsbus nach Dortmund. Im Hotel angekommen, ist ein Spaziergang geplant. Füße wieder lockern, nennen sie das bei den Buwe. Vor dem Abendessen hat dann Glöckner das Kommando. An der Taktik-Tafel gibt er letzte Instruktionen.

Gespielt wird am Samstag im Stadion Rote Erde, das direkt am altehrwürdigen Westfalen-Stadion liegt. Allzu viele Waldhof-Fans werden nicht mit dabei sei. Genauer: 70 an der Zahl. Mehr Karten haben die Schwarz-Gelben den Blau-Schwarzen nicht zur Verfügung gestellt. Ein Ärgernis, denn die Nachfrage nach Auswärtskarten war größer. Also dachte der SVW um: Die 70 Karten wurden verlost. Teilnahmeberechtigt waren nur Vereinsmitglieder, die auch eine Dauerkarte besitzen.

"Für unsere Fans, von denen sicher gerne ein paar mehr gekommen wären, ist das natürlich schade", sagt Geschäftsführer Markus Kompp, "aber es ist für alle eine schwere Situation, die wir akzeptieren."

Bei einem Blick aufs nächste Wochenende fällt das dann schon schwerer. Denn vieles deutet darauf hin, dass das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt vor nahezu leeren Rängen stattfinden muss. Aktuell liegt die Inzidenz in Mannheim bei 29, klettert sie bis Dienstag auf 35, gibt es krasse Einschnitte. Dann dürfen statt 12.000 nur 500 Zuschauer dabei sein. "Das wäre mal ein krasser Sprung und ein starkes Stück", sagt Kompp, "wir haben so lange auf diesen Moment gewartet und dann so was."

Die fehlenden Zuschauer-Einnahmen werden aber wohl so oder so bald wieder zum Thema. Beim DFB wollte man das offenbar nicht wahrhaben. Kompp sagt: "Uns wurde gesagt, dass wir für die Lizenzierung mit einer 100 prozentigen Auslastung planen können. Ich habe das aber nicht gemacht, ich habe die Möglichkeit einer vierten Welle gleich mit eingeplant." Und weiter: "Falls andere Vereine das nicht gemacht haben, werden sie große Probleme bekommen."