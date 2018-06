Oh, wie ist das schön! Kehoma Brenner vom HRK stemmt in seinem letzten Bundesligaspiel den Meisterpokal in die Höhe. Foto: imago

Berlin. (momo) Selbst ohne zu glänzen, siegte der Heidelberger Ruderklub ungefährdet gegen die Rudergesellschaft Heidelberg und verteidigte so den Titel in Berlin-Weißensee. Bei den Frauen krönte sich der SC Neuenheim wie im vergangenen Jahr zum Double-Sieger und gewann das Finalturnier im Siebenerrugby in Stuttgart. Die U16-Mannschaft des TSV Handschuhsheim erkämpfte sich derweil in Hannover die Vizemeisterschaft. Im Finale war der SC Frankfurt 1880 zu stark für die "Löwen".

Alter und neuer deutscher Meister bei den Herren ist der Heidelberger Ruderklub. Trotz eines Auftritts mit der laut Innendreiviertel Steffen Liebig "nicht gerade besten Saisonleistung" hatte die unterlegene RG Heidelberg keine ernsthafte Siegchance, wenngleich die "Orange Hearts" über die komplette Spieldauer mutig dagegen hielten.

Die Nachricht über das Aus am grünen Tisch im Challenge Cup hatte die Vorbereitung des HRK, so Liebig, empfindlich gestört, doch nach dem Ankick war davon zunächst nichts zu spüren. Das dominante Spiel des Meisters führte zu zwei schnellen Versuchen durch Marcel Coetzee und Ayron Schramm, die beide sicher durch den zurückgekehrten Ray Parkinson erhöht wurden. Auf beiden Seiten funktionierten die Gassen nicht optimal, einen verunglückten Einwurf der RGH konnte in der 26. Minute Sean Armstrong aufnehmen und unter den Stangen einlaufen. Die RGH hatte Chancen, das Spiel enger zu gestalten, musste aber der körperlichen Überlegenheit des Gegners Tribut zollen und konnte in der ersten Halbzeit keine Punkte verbuchen.

Nach der Pause machte der Ruderklub den Sack zu, auch in Unterzahl - Jörn Schröder hatte Gelb gesehen - punktete der HRK und beim Stand von 40:0 war klar, dass die Sensation ausbleiben sollte. Doch Bastian Himmer sorgte mit einem abgeblockten Kick für die ersten RGH-Punkte. Der HRK antwortete im Stile eines Champions und stellte durch Coetzees Versuch den alten Abstand wieder her. Das letzte Wort hatte aber nochmals der Vizemeister: Behzad Bayram warf sich zum 47:12-Endstand auf den von Stefan Wadlinger perfekt ins Malfeld gekickten Ball und bescherte seinem Trainer Rudolf Finsterer einen würdigen, wenngleich nicht erfolgreichen Abschied. Für das Trainer-Urgestein war es ebenso wie für die ehemaligen HRK-Nationalspieler Kehoma Brenner und Robert Hittel das letzte Bundesligaspiel.

RGH-Kapitän Elmar Heimpel brachte es, angesprochen auf die Frage nach der andauernden HRK-Dominanz, auf den Punkt: "Wenn wir heute eine bessere Chancenverwertung haben, kann das Spiel enger bleiben und dann liegt es an den anderen Mannschaften, den HRK-herauszufordern. Sie haben heute verdient gewonnen, dazu kann man nur gratulieren."

Bei den Frauen holte sich der SC Neuenheim durch den Sieg beim Siebenerrugby-Finalturnier in Stuttgart erneut das Double. Nach der Vorrunde mit Siegen gegen den Heidelberger RK, RK Würzburg und den FC St. Pauli zogen die "Königsblauen" als Gruppenerste ins Viertelfinale ein. Dort setzten sich die Schützlinge von Trainer Marcus Trick mit 36:7 gegen den Stuttgarter RC durch und ließen anschließend auch im Halbfinale dem RSV Köln mit 40:0 keine Chance. Im Endspiel holten sich dann die Neuenheimerinnen mit einem 27:7 gegen den SC Germania List den Titel.

Bei der U16-Meisterschaft zog der TSV Handschuhsheim, Zweiter der Vorrunde Südwest hinter dem SC Frankfurt 1880, durch ein 22:15 gegen Gastgeber TSV Victoria Linden ins Finale ein. Dort siegte dann trotz großen Kampfes der "Löwen" erneut der SC 1880 mit 12:0, der sich somit zum Jugendmeister 2018 krönte.