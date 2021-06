Heidelberg. (ofn) Wenn am Wochenende die Deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Stuttgart stattfinden, weht auch ein Hauch von Olympia durch die Landeshauptstadt. "Der Parcours ist sehr anspruchsvoll, sowohl im Straßenrennen als auch im Zeitfahren. Er wurde bewusst so gestaltet, um die Strecke in Tokio zu simulieren", berichtet Max Walscheid. Die RNZ spricht mit dem Heidelberger auf der Rückfahrt von Stuttgart, wo er den Kurs genau in Augenschein genommen hat.

"Das Zeitfahren ist mit 400 Höhenmeter auf 30 Kilometern extrem schwierig", sagt der 28-Jährige: "Aber ich habe mich gut vorbereitet, bin gut in Form. Tony Martin (neunmaliger Deutscher Meister im Einzelzeitfahren, Anm. d. Red.) ist derjenige, den es zu schlagen gilt. Dahinter ist es sehr eng. Nichtsdestotrotz ist eine Medaille das Ziel."

Seine Form hat Walscheid beim Giro d’Italia eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Platz sechs im Auftakt-, Platz acht im Abschlusszeitfahren. "Der Giro war großartig. In beiden Zeitfahren habe ich sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber auch als Team war der Giro für uns ein Riesenerfolg." Drei Etappensiege und zwei zweite Plätze standen für Qhubeka Assos, das für die kommende Saison noch einen Hauptsponsor sucht, am Ende zu Buche.

Die Veranstalter in Stuttgart erwarten "hochklassigen Spitzensport", wenn am Samstag und Sonntag der Startschuss fällt. Das Zeitfahren der Männer, Frauen und Männer U 23 verläuft über 30,5 Kilometer mit Start und Ziel am Radstadion Öschelbronn. Das Straßenrennen der Männer (185,3 Kilometer) und Frauen (107,2 Kilometer) folgt einen Tag später und wird auf einem Rundkurs mit 7,1 Kilometer in Filderstadt ausgetragen.

Auch das Bundesliga-Team Wheelsports-Metropol Racing wird in der schwäbischen Metropole an den Start gehen. Hannes Walter, Dominik Merseburg, Robin Fischer, Scott David, Niklas Böhme, Henrik Hamm und Marc Lauf stellen sich dem Kampf gegen die Uhr. Beim Straßenrennen stoßen zu diesen sieben noch David Büschler und Matthias Lauer. "Es ist immer etwas Besonderes ein Rennen mit den deutschen Profis fahren zu dürfen. Die Deutschen Meisterschaften sind definitiv eines unserer Saisonhighlights", freut sich Walter.

Samstag:

13.30 Uhr: Einzelzeitfahren Männer, Frauen und U 23

Sonntag:

10 Uhr: Straßenrennen Frauen

14.30 Uhr: Straßenrennen Männer (Livestream unter www.swr.de)