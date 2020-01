Von Claus-Peter Bach

Mannheim. "Celebration", die traditionsreiche Turngala der Turnerbünde in Baden und dem Schwabenland, nahm am Montagabend in Mannheim Abschied. "Es war sensationell gut", fand Alexander Föhr (39). Der Kreisvorsitzende der CDU Heidelberg genoss mit weiteren 4499 Zuschauern in der SAP Arena zum ersten Mal die dreistündige bunte Show aus Akrobatik, Gymnastik, Tanz und Turnen. Jede einzelne der 16 Nummern war appetitlich mit der passenden Musik und Beleuchtung garniert, die Lichteffekte im Kaleidoskop des Bühnenhintergrundes waren alleine das Eintrittsgeld wert.

Fast konnte man froh sein, dass bei einer waghalsigen Übung der Gruppe "Lift" eine Akrobatin unfreiwillig auf die Weichbodenmatte plumpste – dadurch rief sie dem Publikum in Erinnerung, dass da Menschen am Werke und kleine Patzer beim Turnen normal sind.

Was vor 32 Jahren in der Backsteinhalle des Heidelberger Sportinstituts begann und mit den Jahren über den Rosengarten in die SAP Arena wanderte, hat "eine unwahrscheinliche Entwicklung genommen", wie Siegfried Michel bezeugt. Der hoch betagte Ehrenvorsitzende der TSG Rohrbach – Spötter behaupten, er sei mit Turnvater Jahn in die Schule gegangen – war nach "dem Höhepunkt der Turngalas" hellauf begeistert, während Heinz Janalik (Mosbach), dem Ehrenpräsidenten des Badischen Sportbundes Nord (BSB), aufgefallen war, "dass die Präsentation ganz anders als sonst und die Gestaltung des Bühnenhintergrundes außergewöhnlich kreativ gewesen ist." Dass in den letzten Jahren immer mehr Profis in das Programm der Regisseurin Claudia Marx aus Hannover involviert wurden, hat die Attraktivität der Show sicher erhöht.

Hintergrund Wontorra und Paul zu 2021 Jörg Wontorra, 59-jähriger Rechtsanwalt aus Ubstadt-Weiher, als Vizepräsident und Henning Paul (45) als Geschäftsführer des Badischen Turnerbundes (BTB) in Karlsruhe verantworten seit Jahren die Turngala an den badischen Stationen Baden-Baden, Freiburg, Konstanz und Mannheim. Herr Wontorra, [+] Lesen Sie mehr Wontorra und Paul zu 2021 Jörg Wontorra, 59-jähriger Rechtsanwalt aus Ubstadt-Weiher, als Vizepräsident und Henning Paul (45) als Geschäftsführer des Badischen Turnerbundes (BTB) in Karlsruhe verantworten seit Jahren die Turngala an den badischen Stationen Baden-Baden, Freiburg, Konstanz und Mannheim. Herr Wontorra, "Celebration" war die 32. und letzte Turngala der Geschichte. Warum? Jörg Wontorra: Weil der Wunsch nach einem noch größeren Erfolg besteht. Und weil wir glauben, dass das schon seit vielen Jahren in Norddeutschland erfolgreiche "Feuerwerk der Turnkunst" unser Publikum noch mehr begeistern wird. Henning Paul: Mannheim wird ja nicht die erste Station des "Feuerwerks" außerhalb Niedersachsens sein. In diesem Winter war die Show schon in Bamberg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Köln und München zu Gast – in Köln hatten sie 8000 Zuschauer. Wie waren Ihre Veranstaltungen 2019/20 besucht? Wontorra: Unsere Turngala wird bis zum kommenden Sonntag in 14 Städten zu sehen sein. Danach ziehen wir Bilanz. Am Dreikönigstag in Mannheim hatten wir bei 4500 Zuschauern eine fast ausverkaufte halbe SAP Arena. Nur in den oberen Rängen gab es einige freie Plätze mit nicht ganz so guter Sicht auf die Bühne. Paul: In Freiburg hatten wir zwei Mal 2300 Zuschauer, in Konstanz zwei Mal 1800 und im Festspielhaus in Baden-Baden zwei Mal 2200. Insgesamt könnten wir null auf null abgeschnitten haben, vielleicht haben wir auch ein, zwei Euro verdient. Was macht die Turngala denn so teuer? Paul: Zum einen möchten wir den Zuschauern attraktive und sozial-verträgliche Eintrittspreise garantieren, was unsere Einnahmen limitiert... Wontorra: ...zum anderen sind die ganzen Organisationskosten für die Bühne und die Transporte und für die Hallenmieten enorm. Für die Turngala in Mannheim gilt: Ohne die starke Unterstützung der Stadt Mannheim könnten wir uns das gar nicht leisten. Dennoch zünden Sie dort das "Feuerwerk der Turnkunst". Wontorra: Ja, denn die Halle ist dafür ideal. Für das "Feuerwerk", das in alle vier Himmelsrichtungen abgebrannt wird, bieten wir alle Plätze in der SAP Arena an. Wir werden die Halle rundum bespielen, nicht nur die halbe Halle wie bisher. Die Qualität des "Feuerwerks" wird noch besser sein, das seit einigen Jahren als beste Turnshow in ganz Europa gilt. Paul: Es war uns auch wichtig, das finanzielle Risiko der Show von den beiden Turnverbänden als eingetragene Vereine auf die GmbH des "Feuerwerks" zu verlagern und damit für uns zu mindern. Werden auch künftig regionale Gruppen mitwirken können? Paul: Wir haben das vertraglich geregelt. Bis zu zwei Gruppen aus Baden werden möglich sein. (CPB)

Wo fängt Profitum im Turnen an? Wer wie Christian Berczes, Kim Eisen, Mike Kuntz, Daniel Morres, Marvin Rauprich und Tobias Wolf – die sechs Kunstturner der KTG Heidelberg bilden in weißen Hemden und mit Fliegen und schicken Hosenträgern das komplett in die 20 Aufführungen von "Celebration" eingebundene Artistic Show Team – mit all den Trainings und Shows rund sechs Wochen unterwegs ist, wird auch froh sein, wenn am 12. Januar in der Stuttgarter Porsche Arena zum letzten Mal der Vorhang fällt und dann nur noch kleinere Gastspiele auf dem Programm stehen, wie am 1. Februar beim Winterball des Rugby-Bundesligisten Sportclub Neuenheim im Handschuhsheimer Schlösschen.

Das große Publikum war hingerissen, als die AST-Athleten zu Techno-Rhythmen auf dem Barren zeigten, dass Kunstturnen nicht nur der Kampf um Wertungspunkte vor den Augen strenger Punktrichter ist, sondern auch reine Lebensfreude. Das wurde auch bei den Turn- und Gymnastikübungen der Kinder des TV Waldhof deutlich, bei denen zu sehen war, dass "Waldhof" nicht nur blau-schwarz, sondern so bunt wie der Regenbogen sein kann. "Wenn sich’s gut anfühlt, dann mach’ es!", hieß ein Motto von "Celebration", was sich die Bundesliga-Kunstturnerinnen der TG Mannheim vor ihrem Rad-, Flick-Flack- und Salto-Feuerwerk auf der langen Matte nicht zweimal sagen ließen.

Rosemie aus Heidelberg, die 2015 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen hatte und mit ihrem Spitzentanz als weißer Schwan die Herzen der Turnfans berührte, führte mit lustigen Interviews, einem Alphorn-Konzert und einem Stepptanz durch den Abend und bekannte, seit ihrer Jugend begeistert zu häkeln, während das Turnen nicht so zu ihren Lieblingsfächern gehört habe. Rosemie habe sogar am Wettbewerb "Jugend häkelt für Olympia" teilgenommen, das Ergebnis war als Barrenschoner zu bewundern. Rosemie erntete Ovationen.

Die gab es natürlich auch für die Rhythmischen Sportgymnastinnen des SKC Tabea aus Sachsen-Anhalt als 20-fache deutsche Meisterinnen, für die Handstände in vielen Variationen zeigenden Ukrainer Anatolyis Ignatov und Valeriy Ganzyuk, die Herren Rafael Moraes und Mark Pieklo, die ihre Partnerinnen Blancaluz Capella und Laura Smith ganz ungeniert vom Hochstand aus durch die Luft schlenkerten oder für die beiden Schweden Lukas Ivanow und Aaron Hakala, die so kraftvoll auf eine Wippe hüpften, dass sie meterhoch in die Luft geworfen wurden und Atem beraubende Drehungen wagten.

Eher lyrische Klänge ertönten zu den Übungen des Äthiopiers Fasil Moges, der eine Leichtmetallleiter beturnte, zur Zirkusakrobatik von Jose Miguel Martinez und Gabriela Diaz oder der Ukrainerin Viktoria Gnatiuk, die auf grellbunt leuchtenden Steinen ihre faszinierende Körperbeherrschung zeigte. Was mit "Celebration" zu den Klängen von Kool and the Gang begonnen hatte, endete im Tanz aller Sportkünstler und großem Beifall. Man ist gespannt auf 2021 und das neue "Feuerwerk der Turnkunst".