Die Entscheidung: Torjäger Valmir Sulejmani köpft in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer für den SV Waldhof in Jena. Foto: Picture Point

Von Ronny Ding

Jena. Aufsteiger Waldhof bleibt weiter in der Erfolgsspur in der 3.Liga. Nach dem Heimerfolg über 1860 München gelang mit dem 2:1 (1:1)-Sieg beim FC Carl Zeiss Jena auch der erste Auswärtssieg. Mit neun Punkten aus den fünf Punktspielen ist der Saisonstart für die Kurpfälzer mehr als geglückt. Saisonübergreifend war es das 27. Spiel ohne Niederlage, kein Verein aus den ersten drei Ligen kann dies toppen. Trainer Bernhard Trares freute sich zudem über das passende Geschenk zu seinem 54. Geburtstag. "Wir haben ihm am Morgen ein Ständchen gesungen, später gab es für jeden noch ein Stückchen Kuchen. Jetzt freuen wir uns, dass wir den Trainer mit einem Sieg beschenken konnten", strahlte Valmir Sulejmani, dem im zweiten Abschnitt das Siegtor gelang.

Das Ergebnis, und das war das einzige Haar in der Suppe, hätte viel höher ausfallen müssen. 15 zu 5 Torschüsse für Waldhof notierten die Statistiker. Die Schüsse der Gäste waren aber weitaus gefährlicher als die der Thüringer, doch der Reihe nach. Trares trat in unveränderter Aufstellung gegenüber der Pokalpartie gegen Eintracht Frankfurt an. Nach 40 Sekunden hatten die Kurpfälzer schon den ersten Eckstoß und nach 59 Sekunden zappelte der Ball im Netz. Dorian Diring brachte den Ball in den Strafraum und Marcel Seegert hielt den Kopf hin, sein erstes Saisontor war für Jenas Schlussmann Jo Coppens nicht zu verhindern (1.). "Dorian schießt die Eckbälle immer ziemlich gut. Ich bin reingelaufen und stand völlig ungedeckt", wunderte sich Seegert.

Waldhof Mannheim siegt in Jena - Die Fotogalerie































Waldhof schaffte wieder einen Blitzstart, gegen Frankfurt hatte es bis zum 1:0 auch nur 150 Sekunden gedauert. Der SVW verdiente sich die Führung und musste zwingend gegen völlig verunsicherte Thüringer das zweite Tor nachlegen. Chancen gab es hochkarätige. Diring scheiterte am Keeper und Valmir Sulejmani vergab etwas überhastet (12.). Eine Minute später krachte der leicht abgefälschte Distanzschuss von Marco Schuster an die Latte (13.). Unterbrochen wurde der Angriffswirbel der Mannheimer nur von einem einzigen nennenswerten Angriff Jenas, doch wie es im Fußball so ist, dieser Angriff war von Erfolg gekrönt. Waldhof brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Daniele Gabriele vollendete zum 1:1 (23.).

Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Waldhof blieb aber erst einmal unbeeindruckt und spielte weiter aggressiv gegen den Ball und zielorientiert nach vorne. Das 1:2 lag mehrfach in der Luft, doch Gianluca Korte wollte es zu gut machen. Zweimal herrlich in Szene gesetzt drosch er in zentraler Position und freistehend den Ball weit über das Tor (34., 43.). "Ich bin auf der Bank ruhig geblieben und wollte keine Panik auf das Spielfeld übertragen", gab es vom Trainer an der Seitenlinie weiterhin nur aufmunternden Applaus. Es dauerte bis zur 45. Minute, ehe Jena zum ersten Eckball kam, Ole Käuper kam auch zum Kopfball, doch dieser ging deutlich am Ziel vorbei (45.).

"In der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild. Die Laufleistung hat gestimmt, aber die Chancenverwertung war natürlich sehr mäßig. Vielleicht hat heute das Pokalspiel noch nachgewirkt", mutmaßte Trares. Waldhof versiebte weiter seine Chancen (Sulejmani, Seegert, Diring) und so musste ein nicht herausgespielter Treffer die Entscheidung bringen. Sulejmani staubte zum 1:2 ab, stand aber knapp im Abseits, nachdem zuvor Korte den Pfosten traf (64.). Ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg nicht mehr.

Jena: Coppens - Kircher, Grösch (66. Günther-Schmidt), Sarr, Hammann - Käuper - Obermair, Zejnullahu, Eckardt (81. Jahn) - Gabriele, Pagliuca (74. Donkor)

Waldhof: Scholz - Marx, Schultz, Seegert, Conrad - Schuster, Christiansen - Diring (90. Celik), Gian-Luca Korte (74. Loechelt) - Sulejmani (83. Koffi), Deville

Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen)

Tore: 0:1 Seegert (2.), 1:1 Gabriele (23.), 1:2 Sulejmani (64.)

Zuschauer: 7000