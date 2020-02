Von Matthias Kehl

Manchester/Heidelberg. Im Nordwesten Englands sind stürmische Zeiten angebrochen. Zunächst sorgte Orkantief "Ciara" dafür, dass Manchester City sein Heimspiel gegen West Ham United verlegen musste. Viel mehr Wirbel verursachte wenig später jedoch ein Urteil der Uefa: Zwei Jahre will der europäische Fußballverband den amtierenden englischen Meister wegen "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fairplay vom europäischen Wettbewerb ausschließen.

Doch wird es überhaupt so weit kommen? ManCity, dessen Haupteigner die Abu Dhabi United Group ist, kündigte an, vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas Beschwerde einzulegen. Die Diskussionen, wie sich ein Ausschluss des Klubs auf den mit Stars gespickten Kader und Trainer Pep Guardiola auswirken, haben längst Fahrt aufgenommen.

Hintergrund > Financial Fairplay: Fußballklubs, die in den Europapokal-Wettbewerben starten, dürfen nicht mehr ausgeben als sie einnehmen. Die Bilanzen müssen über einen Bewertungszeitraum von drei Jahren ausgeglichen sein. Wird die Gewinnschwelle nicht erreicht, dürfen Geldgeber nur bis zu einem [+] Lesen Sie mehr > Financial Fairplay: Fußballklubs, die in den Europapokal-Wettbewerben starten, dürfen nicht mehr ausgeben als sie einnehmen. Die Bilanzen müssen über einen Bewertungszeitraum von drei Jahren ausgeglichen sein. Wird die Gewinnschwelle nicht erreicht, dürfen Geldgeber nur bis zu einem begrenzten Punkt aushelfen. Die Regelung wurde 2013 eingeführt und wurde ab 2015 wirksam. > Manchester City wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht zu haben. Haupteigner von Manchester City ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Halbbruder des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Chalifa bin Zayid Al Nahyan. (make)

[-] Weniger anzeigen

Über die Hintergründe und Bedeutung des Falls hat die RNZ mit dem England-Experten Keir Radnedge gesprochen. Der 71-jährige Brite arbeitet seit 50 Jahren als Sportjournalist auf der Insel und ist seit 2003 Korrespondent für das Fußball-Fachmagazin kicker.

Herr Radnedge, das vor sieben Jahren eingeführte Financial Fairplay (FFP) galt bereits als gescheitert. Warum kommt das Urteil gegen den seit 2008 massiv aus Abu Dhabi bezuschussten Klub Manchester City erst jetzt?

Die Enthüllungen der "Football Leaks", die im November 2018 veröffentlicht wurden, haben ein neues Licht auf die Art und Weise geworfen, wie Manchester City wirtschaftet. Eindeutige Unterlagen und Mailverkehr zwischen den Scheichs wurden so transparent. Die Uefa ist dem nachgegangen und hat neue Ermittlungen gegen ManCity eingeleitet.

ManCity wird hoch qualifizierte Anwälte ins Rennen schicken. Glauben Sie, dass die gehackten Beweise vor Gericht bestehen können?

Ich gehe davon aus, dass die Anwälte des Klubs diesen Umstand für sich reklamieren werden. Bisher war das FFP ein zahnloser Tiger. Vielmehr hat sich die Uefa darum bemüht, Vereinbarungen mit den entsprechenden Klubs zu treffen, anstatt hart durchzugreifen. Ich hoffe, dass der Sportgerichtshof nun Zähne zeigt.

Mit welchem Urteil rechnen Sie?

Ich rechne zunächst einmal mit Verzögerung. Ein Prozess am Sportgerichtshof kann lange dauern. Die Dokumente müssen übersetzt und zweifelsfrei verifizierbar sein. Falls der Gerichtshof nicht streng ist, kann ich mir vorstellen, dass ManCity auf Zeit spielt. Das könnte zur Folge haben, dass die Strafe nicht vollzogen werden darf, bevor beide Seiten angehört wurden und ein Urteil gefällt ist.

Man City banned from Euro competition for two years by UEFA for FFP breaches. CAS appeal timescale means they should still be free to play next season . . . https://t.co/22Yj9yclR6 pic.twitter.com/RydORX4LyE — Keir Radnedge (@KeirRadnedge) February 14, 2020

Womit die "Skyblues" also auch in der nächsten Saison international auflaufen würden ...

Ich fürchte, dass das Urteil längst noch nicht in Stein gemeißelt ist. Eine mildere Strafe halte ich auch für durchaus gut denkbar. Zum Beispiel die Herabstufung des Ausschlusses auf ein Jahr.

Ob nun ein oder zwei Jahre. Bei diesem Urteil geht es um weit mehr als die Strafe. Der Gerichtshof kann ein Zeichen gegen die Bezuschussung des Fußballs durch externen Geldgeber setzen. Ist das nicht viel wichtiger?

Absolut. Die Welt wird genau hinschauen, was in diesem Fall passiert. Kommt es zu einer Sperre, werden sich Klubs wie City hinterfragen müssen, was ihrer Strategie angeht. Das FFP rückt so wieder mehr ins Bewusstsein.

Droht angesichts der drohenden Sperre der Ausverkauf der Stars?

Das hängt vor der Länge einer möglichen internationalen Verbannung ab. Die Verträge werden ihre Gültigkeit behalten. Jedoch ist eine Fußballer-Karriere auf einen absehbaren Zeitraum begrenzt. Deshalb dürften sich vor allem Spieler wie Raheem Sterling (25), Kevin De Bruyne (29) oder Sergio Agüero (31) genau überlegen, ob sie sich sportlich auch ohne die schillernden Champions-League-Nächte zufriedengeben.

Ein gewichtiges Argument für Bayern München, die gerne Flügelstürmer Leroy Sané zurück nach Deutschland holen möchten?

Ich glaube, schon. Sollte City gesperrt werden, dürfte Sané so schnell zu Bayern München laufen, wie ihn seine schmalen Beine tragen.

Der Vertrag vom spanischen Star-Trainer Pep Guardiola endet 2021. Zuletzt deutete er an, dem Verein auch bei Urteilsvollstreckung erhalten bleiben zu wollen. Glauben Sie daran?

Guckt man sich die Leistung seines Teams in dieser Premier-League-Saison an, komme ich zu dem Schluss: Seine Magie beginnt zu verblassen. Vielleicht braucht auch Manchester City eine neue Ära. Nach einer gewissen Zeit haben Trainer nicht mehr denselben Effekt. Ich gehe davon aus, dass er nach der nächsten Saison geht. Und es wird einige Vereine geben, die für ihn viel Geld bezahlen würden.

Wer darf sich Chancen ausrechnen?

Juventus Turin wäre für ihn sicher eine spannende Aufgabe. Ein Klub mit gleichermaßen viel Tradition und Ambition. Er selbst hat kurz in Italien gespielt. Ich glaube, das würde ihn sehr reizen.

Keir Radnedge über die Auswirkungen des Brexit auf den englischen Fußball

Keir Radnedge. Foto: privat

Die englische Premier League gilt als sportlich stärkste Fußballliga der Welt. Gerät dieser Status durch den Brexit ins Wanken?

Davon gehe ich nicht aus. Wer glaubt, dass ein Verein wie Manchester United auf einmal die Hälfte seiner ausländischen Spieler verliert, der irrt. Die unterklassigen Vereine, die finanziell nicht so stark sind, wird es eher treffen. Ich glaube, dass die Premier League ihren Status mindestens halten kann. Der Brexit bringt jedoch für den Fußball ein paar weitreichende Veränderungen und noch ungeklärte Streitpunkte mit sich.

Welche Veränderungen wirken sich auf das Fußball-Geschäft aus?

Zum Beispiel ist 2020 das letzte Jahr, in dem englische Clubs 16- und 17-jährige Talente aus dem EU-Ausland verpflichten können. Ab 2021 greifen die Fifa-Regularien. Nach diesen dürfen Spieler erst mit 18 Jahren nach Großbritannien wechseln. Das Ringen um die ausländischen Talente wird für britische Clubs so merkbar schwieriger.

Und die ungeklärten Streitpunkte?

Diese drehen sich ums Arbeitsrecht. Ab 2021 braucht jeder ausländische Fußballer eine Arbeitserlaubnis. Die britische Regierung gibt die nationale Strategie vor. Und will eine Gehaltsobergrenze für bestimmte ausländischer Arbeitskräfte. Fast alle Gehälter der Profifußballer liegen um ein Vielfaches über der von der Regierung geplanten Summe. Die Premier League pocht auf eine Arbeitserlaubnis für alle neu aus dem Ausland gekauften Spieler – um muss dafür verhandeln. Denn für die Erteilung der Spielerlaubnis ist der englische Fußballverband Football Association, kurz FA, zuständig. Und hier wird es kompliziert.

Klären Sie uns doch bitte auf!

Der englische Fußballverband, der auch für die Nationalteams verantwortlich ist, möchte künftig mehr englische Spieler in der ersten Liga. Daher stellt der Verband der Premier League eine Bedingung, unter der er sie bei den Verhandlungen mit der Regierung unterstützen will: Die Mindestanzahl an "homegrown players" – Spieler, die von einem britischen Klub ausgebildet wurden – soll im 25-Mann-Kader der Erstligisten von derzeit acht auf zwölf erhöht werden. So will der Verband dem Nachwuchs eine bessere Perspektive bieten.

Wie stehen die Chancen, dass man sich einig wird?

Eine Einigung ist im Interesse aller. Die Premiere League ist ein sportliches Aushängeschild Großbritanniens, eine internationale Top-Marke. Das wissen auch der Fußballverband und die Regierung. Fehlende EU-Unternehmenskontrollen erleichtern es Investoren sogar, noch mehr Millionen in die Liga zu pumpen. Kurzum: Ich glaube, man einigt sich schrittweise auf eine Aufstockung der eigens ausgebildeten Spieler.

Könnten Premier-League-Clubs und Nationalmannschaft aus der Regelung nicht sogar langfristig Profit schlagen?

Gut vorstellbar. Vor allem englische Spieler könnten so vom Brexit profitieren. Schauen wir auf den Briten Phil Foden an. Im Kader von Manchester City ist der 19-Jährige starker Konkurrenz ausgesetzt. In erster Linie besteht diese aus auswärtigen Stars, die teuer transferiert wurden. Foden hat es so extrem schwer, auf Einsatzzeiten zu kommen. Junge Spieler wie er brauchen Spielpraxis, um ihr Potenzial zu entfalten. Das sieht man am Beispiel des Engländers Jadon Sancho. Bei ManCity erdrückt von der Konkurrenz, wagte er den Schritt nach Deutschland zu Borussia Dortmund, wo er sich prächtig entwickelte und mit 19 Jahren schon jetzt ein Stamm- und Starspieler ist.

Ist es zu erkennen, dass sich die Clubs auf die Veränderungen vorbereiten?

(Überlegt kurz und lacht) Nein. Und das ist nicht nur im Fußball so, sondern auch in den meisten anderen Branchen. Klar ist nur, dass nichts klar ist. Alle tappen im Dunkeln.