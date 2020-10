Von Matthias Miltz

Rhein-Neckar/Odenwald. Jetzt ist offiziell, was viele Hobbysportler zuvor schon befürchtet hatten. Der zweite Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr bringt auch den Amateursport ein zweites Mal zum Erliegen. Der Badische Fußballverband teilte am Donnerstag mit, dass der komplette Trainings- und Spielbetrieb seit Donnerstag und bis einschließlich 30. November eingestellt wurde. Im Tischtennis verständigte man sich schon vor der neuen Regelung auf eine Unterbrechung bis 8. November, die jetzt allerdings bis mindestens 30. November verlängert wird. Der Badische Handballverband hat den Spielbetrieb sogar schon bis zum 31. Dezember unterbrochen.

Der Landessportverband Baden-Württemberg zeigte sich bereits kurz nach der Bekanntgabe des zweiten Lockdowns und den damit verbundenen Einschränkungen für den Amateursport in einer Pressemitteilung "enttäuscht über die Entscheidung der Politik".

Auch die Verantwortlichen der Sportvereine aus der Region sehen die zweite "Zwangspause" in diesem Jahr in einigen Bereichen sehr kritisch. Dennoch sind sie sich auch einig, dass die Gesundheit der Menschen aktuell vorgehe und zeigen, auch wenn sie enttäuscht sind, Verständnis für die Maßnahmen der Politik.

Manfred Dörr (TV Hardheim, Abteilungsleiter Handball): "Prinzipiell bin ich der Meinung, dass es zu der Situation zwei Ansichten gibt. Aus sozialer Sicht, sind die Maßnahmen richtig. In der Badenliga fahren wir mit unserer Mannschaft häufig in andere Regionen und setzen uns damit auch einer gewissen Gefahr aus. Sportlich und wirtschaftlich gesehen, ist die Situation für uns eine reinste Katastrophe. Dadurch, dass nur noch eine begrenzte Anzahl an Zuschauern in die Halle durfte, hatten wir sowieso schon 70 bis 75 % weniger Einnahmen. Diese Saison hätten wir so auf jeden Fall überstanden, aber aktuell weiß man ja nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Wir haben laufende Personalkosten, die auch anfallen, wenn keine Spiele sind. Wenn es so weitergeht, dann wird es für uns schwierig, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Für uns geht es ganz klar ums Überleben."

Marco Vrkic (SV Aglasterhausen, Abteilungsleiter Fußball): "Die Politik hat zum Schutz für die Allgemeinheit so entschieden. Das ist verständlich und nachvollziehbar, finde ich. Man kann dann auch den Amateursport nicht auf Teufel komm raus weiterlaufen lassen – demnach muss man es jetzt akzeptieren, wie es ist. Bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen nun auch die erwünschte Wirkung zeigen und uns weiterbringen. Und dass wir vielleicht im Dezember doch noch einmal ein paar Spiele absolvieren und die Runde insgesamt zu Ende spielen können. Alles andere müssen nun die Zeit bzw. die Infektionenzahlen bringen."

Gerhard Hummler (VfB Mosbach-Waldstadt, Vorsitzender): "Für uns sind die neuen Maßnahmen absolut nachvollziehbar, aber natürlich auch sehr bitter. Seit März haben unsere Sportler im Volleyball, Tischtennis und den anderen Sportarten darauf gewartet, dass es wieder losgehen kann. Und kurz nachdem es endlich so weit war, muss wieder alles gestoppt werden. Wir hoffen einfach, dass es bei den vier Wochen bleibt und nicht noch länger wird. Denn es wird auch schwierig werden, wenn die Mannschaften jetzt vier Wochen nicht trainieren können und dann anschließend direkt wieder in den Spielbetrieb einsteigen sollen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir diese Maßnahmen zum Teil der Unvernunft Weniger zu verdanken haben. Diese Unvernunft schadet jetzt uns allen in Form von dieser Pause."

Kurt Bonaszewski (TSV Buchen, Vorsitzender): "Wenn ich sehe, wie die Infektionszahlen in den letzten Tagen explodiert sind, dann habe ich vollstes Verständnis für die Maßnahmen. In solch einer Zeit muss der Sport allgemein einfach vernünftig sein. Ich hoffe, dass es jetzt bei den vier Wochen bleibt – die müssen wir jetzt einfach durchhalten. Bei allem Verständnis sind wir aber natürlich nicht glücklich darüber, dass jede Sportart in unserem Verein wieder pausieren muss. Für was ich allerdings überhaupt kein Verständnis habe, ist das Verhalten des Badischen Handballverbandes. Unsere Handballer haben aus Vernunft einen kompletten Heimspieltag abgesagt, um keine Gastmannschaften nach Buchen zu holen. Anschließend wurden uns alle Spiele vom Verband als Niederlagen angerechnet, weil wir das Spiel nicht in den vorgegebenen 48 Stunden zuvor abgesagt hätten. Das halte ich für eine Unverschämtheit. Genauso wie die Tatsache, dass der Profifußball einfach weitergeht. Das hat in meinen Augen solch eine idiotische Signalwirkung. Auch hier hätte man konsequent sein und alles pausieren lassen müssen."

Mike Heinrich (SG Auerbach, Vorsitzender): "Natürlich geht in aller erster Linie die Gesundheit vor. Dennoch ist es schade, dass die ganzen Ehrenamtlichen in den Vereinen immer versucht haben, die vorgegebenen Maßnahmen bestmöglich zu erfüllen, und jetzt trotzdem alles pausieren muss. Es bringt hier aber auch nichts, die Schuld bei anderen zu suchen – es sind einfach Fakten, nach denen wir uns richten müssen. Gerade bei unserer Fußballmannschaft ist es schade, da sie sich als Aufsteiger die Tabellenführung mit zehn Siegen aus zehn Spielen sehr hart erarbeitet hat. Aber Jammern bringt in diesem Fall auch nichts – es ist zwar schade, aber wir reden hier von unseren Hobbys. Bei anderen geht es um ihre Existenz, das sind viel größere Probleme."

Willi Kronawetter (TV Mosbach, Abteilungsleiter Handball): "Ich persönlich halte die Maßnahme, den Spielbetrieb auszusetzen, für sinnvoll. Ich war auch vor dem Start der Saison schon dafür, dass wir erst im Januar beginnen, was dann aber bekanntermaßen anders kam. Man muss auch immer beachten, dass wir im Handball in unterschiedlichen Regionen unterwegs sind. Es wäre einfach verantwortungslos, wenn wir das Risiko eingingen, uns das Virus aus anderen Regionen zu holen, oder es in diese hinein zu bringen. Der Sport hat auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, deshalb halte ich es für absolut richtig, wenn bis Ende November nichts geht. Allerdings wäre es für uns wichtig, wenn wir ab Dezember wieder ins Training einsteigen könnten. Denn gerade im Jugendbereich kann es sein, dass uns sonst einige Spieler weg bleiben, die aber für den Verein enorm wichtig sind. Da wäre es auch nicht schlimm, wenn der Spielbetrieb länger aussetzt, solange man sich zum Training treffen kann."

Manfred Jehle (Sportkreis Buchen, Vorsitzender): "Die Situation ist nicht einfach. Für einige Vereine geht es hierbei um ihre Existenz. Auch der Sport im Allgemeinen wird sehr unter den Maßnahmen leiden. Man muss auch den sozialen Aspekt betrachten: Dieser wird vielen Sportlern in dieser Zeit fehlen. Im Erwachsenenbereich sehe ich es nicht ganz so gravierend, aber gerade im Jugendbereich ist dieser Schnitt enorm. Ich gehe davon aus, dass hier der ein oder andere abspringen wird, weil er sich während dieser sportfreien Zeit anderweitig beschäftigt und das Interesse am Sport verliert. Ich hoffe allerdings, dass die Mitglieder den Vereinen weiter die Treue halten werden, denn sie sind für das Überleben der Vereine enorm wichtig."

Dr. Dorothee Schlegel (Sportkreis Mosbach, Vorsitzende): "Ich muss zugeben, dass ich etwas entrüstet war, als ich gehört habe, dass der Amateursport pausieren soll, die Bundesliga aber weiter spielen darf. Uns nimmt man damit sozusagen die frische Luft. Man muss aber auch sagen, dass wir jetzt darunter leiden, weil sich viele Menschen zuvor undiszipliniert verhalten haben. Ich bedauere die Entscheidung sehr, für Sportler ist das wie eine ,Strafe’. Ich finde es ist das Wichtigste, dass wir uns in den nächsten vier Wochen so verhalten, dass wir diese zweite Welle kippen können. Nur dann können wir dahin zurückkommen, wie es vor Kurzem noch war. Ich appelliere außerdem an alle, dass sie in dieser Zeit trotzdem in Bewegung bleiben und, im Rahmen der Vorgaben natürlich, weiter Sport treiben. Machen wir das Beste daraus."