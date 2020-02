Heidelberg. (tib) Michael "Schorle" Roth ist neuer Cheftrainer der Füchse Berlin. Der aus Leutershausen stammende Handball-Trainer übernimmt kurzfristig den kriselnden Bundesligisten. Der Hauptstadtklub hatte am Freitagnachmittag Velimir Petkovic entlassen.

Die Füchse hatten am Donnerstagabend überraschend in Ligaspiel gegen den Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen mit 30:32 verloren, aktuell steht der Verein in der Tabelle auf dem fünften Platz. Der 58-Jährige hat als Trainer vor allem die MT Melsungen von 2010 bis 2018 zu einem etablierten Bundesligisten entwickelt. Zuletzt coachte er den Sydney Handball Club und nahm am Super Globe teil.