Heidelberg. (RNZ) Es war ein bitterer Abend. Nach dem überragenden Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den TV Großwallstadt müssen die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen zum Jahresabschluss eine 23:24-Niederlage bei der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar hinnehmen. In der Sporthalle Dutenhofen kehrte am Samstagabend schnell Ernüchterung ein – die Euphorie ist nun erstmal kurzzeitig verflogen.

"Das war völlig unnötig. Wir haben Fehler gemacht, die ich von der Mannschaft überhaupt nicht kenne", sagte Frank Schmitt. Der Trainer der Roten Teufel war enttäuscht über die Art und Weise, wie sich sein Team bei der jungen Mannschaft aus Hessen präsentierte: "Solange wir uns an die taktische Linie gehalten haben, war das gut. Wir haben aber so viele unerklärliche technische Fehler gemacht, dass wir es heute einfach nicht verdient gehabt hätten, zu gewinnen." (tib)

Leutershausen: Hübe, Döding – Schreiber, Bernhardt, Schwarz, Rolka 6, Stippel, Ruß 1, Cirac 1, Schmitt 7, Wagner 4, Seganfreddo, Mantek, Gerdon 1, Pauli 3/1.

In einem ständig engen Spiel musste sich die HG Oftersheim/Schwetzingen am Ende der HSG Rodgau Nieder-Roden mit 25:27 (10:11) geschlagen geben. Fast von Beginn an rannte der Gastgeber einem Rückstand hinterher, weil er zu viele Fehler beging, diese aber auch meist auszubügeln wusste. Trainer Holger Löhr wollte seiner Mannschaft "keinen Vorwurf machen, gegen einen Gegner, der zu Recht da oben steht". (pko)

Schwetzingen: Herb, Müller – Barthelmeß 1, Messerschmidt, Jansen 5, Schmidberger 4, Krämer 2, Jungmann 1, Suschlik 3, A. Sauer 4, Burmeister, Hideg 5/3.

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich selbst ein tolles Weihnachtsgeschenk gemacht: Der Handball-Drittligist bezwang in der Stadthalle Östringen den VfL Pfullingen mit 33:32 (17:14). Erfolgreichste Werfer waren Naoyuki Shoji (8/5) und Philipp Ahouansou (7). (heka)

Löwen: Unser, Späth – Veigel 2, Schneibel 3, Hejny 5, Neagu, Herbel 2, Ahouansou 7, Satoru, Shoji 8/5, Meyer, Damm 6, Cotic, Kessler.