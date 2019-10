Heidelberg. (mir) Bis zum Husarenstück von Zehnkämpfer Niklas Kaul, der am späten Mittwochabend den ersten WM-Titel für Deutschland in Doha holte und dabei Geschichte schrieb, war die Medaillenausbeute für den DLV bescheiden. Lediglich Gesa-Felicitas Kraus (3000 m Hindernis) und Christina Schwanitz (Kugelstoßen) wurden mit Bronze dekoriert.

Auch bei den kurpfälzischen Teilnehmern erfüllten sich nicht alle Hoffnungen. Lisa Ryzih aus Ludwigshafen wurde Letzte im Stabhochsprung, Jessica-Bianca Wessoly kam nicht in die Nähe ihrer Bestzeit und verpasste als Halbfinal-Siebte das Finale im 200-m-Lauf.

Allerdings rückte sie am Freitag in den Kader der 4x100-Meter-Staffel auf, nachdem Tatjana Pinto wegen einer Knieverletzung passen musste. Zu den sechs Nominierten gehört auch die MTG-Athletin Lisa Nippgen. Die Medaillenchancen haben sich durch Pintos Ausfall beträchtlich verringert, zumal Gina Lückenkemper im Einzel nicht den besten Eindruck machte.

Ob Patrick Domogala von der Mannheimer TG in die Sprintstaffel berufen wird, war bis Freitagabend noch nicht bekannt. Die Staffel-Finals sind am Samstag um 21.05 Uhr (Frauen) und 21.15 Uhr (Männer).

Zwei ganz heiße Eisen hat die Kurpfalz am Schlusstag der umstrittenen WM in Katar noch im Feuer. Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz ist hohe Favoritin im Weitsprung, der am Sonntag um 18.15 Uhr beginnt. Alle Wettkämpfe des Jahres 2019 hat sie mit großem Vorsprung gewonnen, ist fünfmal über sieben Meter gesprungen und mit Abstand Weltjahresbeste (7,16 Meter).

Dass die 25-Jährige die Qualifikation (Samstag, 16.50 Uhr) übersteht, gilt als sicher. Die Europameisterin aus Oftersheim möchte ihre erste Medaille auf Weltniveau. Bei Olympia 2016 war sie Vierte, bei der WM 2015 Sechste und 2017 fehlte sie wegen einer Verletzung.

Andreas Hofmann. Foto: dpa

Der deutsche Meister und Vize-Europameister Andreas Hofmann (MTG Mannheim) startet am Sonntag um 18.55 Uhr mit drei weiteren deutschen Teilnehmern (Weltmeister Johannes Vetter mit einer Wild Card, Olympiasieger Thomas Röhler und Nachwuchsmann Julian Weber) aussichtsreich im Speerwerfen, sofern die Qualifikation bewältigt wird (Samstag, 17 Uhr). Hier ist die Weltspitze aber deutlich enger als im Frauen-Weitsprung.

Bundestrainer Boris Obergföll traut allen vier Werfern die Finalteilnahme zu. Den Taiwanesen Chao-Tsun Cheng hat er für die Spitzenplätze ebenso auf der Rechnung wie den Weltjahresbesten Magnus Kirt (Estland) oder den Finnen Oliver Helander. Thomas Röhler rechnet sogar mit bis zu acht Kandidaten für den Weltmeistertitel, wie er am Donnerstag in Doha sagte.