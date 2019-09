Neckarzimmern. (ds) Das Auftaktrennen zur Langstrecken-Motorrad-Weltmeisterschaft (EWC) der Saison 2020 im südfranzösischen Le Castellet stand für Marvin Fritz aus Neckarzimmern und sein Team unter keinem guten Stern. Während Fritz und die Yart-Yamaha-Truppe sich im Qualifying über die Pole-Position und den neuen Rundenrekord von Fritz freuten, "verbrannte" im Rennen die Aussicht auf den Sieg.

Die Trainingswoche in Südfrankreich lief zunächst bei trockenen und guten Wetterbedingungen optimal für das Yart-Trio Fritz, Baz und Canepa. Marvin Fritz sorgte am Donnerstag mit einem neuen Rundenrekord für Aufsehen. Für den Rennbeginn des 24-Stunden-Rennen am Samstag schlug das Wetter in Starkregen und heftige Windböen um. Die Verantwortlichen stellten ein Krisenteam bestehend aus drei Fahrern zusammen, welche stellvertretend für die restlichen Fahrer entscheiden sollten, wie sich der weitere Rennverlauf gestalten sollte.

Nach nur drei Stunden wurde das Rennen wegen zu heftiger Niederschläge abgebrochen. Fritz: "Auf der langen Start- und Zielgeraden beschleunigen wir auf 300 km/h, doch plötzlich hatte ich keine Sicht mehr. Dazu kamen seitliche Windböen von geschätzt 80 km/h, es war unmöglich noch einen einzigen Meter weiterzufahren."

Das gesamte Fahrerfeld entschied sich ebenfalls für einen Abbruch des Rennens. Erst als am Sonntag gegen vier Uhr am Morgen war das Ende des Starkregens in Sicht war, trafen sich die Teammanager zu einer Krisensitzung und beschlossen den Restart für sechs Uhr am Sonntag. Fritz’ Teamkollege Canepa übernahm den Start. Teamchef Mandy Kainz wählte als Strategie, Niccolo Canepa einen Doppelstint (Stint = Turn) fahren zu lassen, um präzisere Informationen über das Abtrocknen der einzelnen Streckenabschnitte für die Teamkollegen Baz und Fritz zu bekommen.

Canepa, ebenfalls wie Fritz bei nassen Streckenbedingungen immer schnell unterwegs, übergab die Yamaha an zweiter Position an Kollege und Ex-Moto GP-Pilot Loris Baz. Nach einem Reifenwechsel auf Slicks verließ Baz die Box, übernahm nach wenigen Runden die Führung und baute ebenfalls in einem Doppelstint die Führung des Teams um 25 Sekunden aus.

Während sich Marvin Fritz in der Box auf seinen bevorstehenden Einsatz vorbereitete, verfolgte er auf dem Monitor den Crash einiger Piloten. Fritz: "Wahrscheinlich verlor ein Motorrad Öl, die nachfolgenden Fahrer, darunter auch Yart-Teamkollege Baz, konnten der Ölspur nicht mehr ausweichen und rutschten in die Reifenstapel. "Innerhalb weniger Sekunden verwandelte sich für Marvin Fritz der Traum vom Sieg in einen Alptraum.

Fritz: "Ein Motorrad fing Feuer, dann ging alles ganz schnell. Nach 20 Minuten war alles verbrannt, die Motorräder, die Reifenstapel und unser möglicher Sieg." Auch die herbeigeeilten Streckenposten konnte dem Feuer nicht Herr werden. Fritz: "Glücklicherweise kamen alle Fahrer mit dem Schrecken davon."

Für Marvin Fritz blieben am Ende fünf Punkte für die Pole Position und ein klarer Blick in die Zukunft. Für das Wochenende, 28./29. September plant der zweifache Deutsche Meister von 2014 und 2016 einen Gaststart bei dem IDM-Finale auf dem Hockenheimring in der Klasse Superbike. "Seit drei Jahren bin ich auf meiner Heimstrecke kein Rennen mehr gefahren. Darauf freue ich mich." Die Rennen der Superbike finden am Sonntag, 29. September, um 12 und 16 Uhr statt.