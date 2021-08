Heidelberg. (RNZ) Während die Fußball-Landesliga Odenwald und die Kreisliga Mosbach erst am Wochenende in die neue Saison starten, geht es in der Kreisliga Buchen Schlag auf Schlag. Am Mittwoch und Donnerstag steht bereits der zweite Spieltag auf dem Programm. Bereits zum Auftakt gab es ein Torfestival mit 42 Treffern in acht Partien.

Den besten Start erwischte der VfB Altheim, der nach dem 7:0 gegen Donebach erster Tabellenführer ist. Allein vier Tore erzielte Elias Weber. Auf ihn sollte der TTSC Buchen, der am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr Gastgeber der Altheimer ist, Acht geben.

Auch die SpG Sennfeld/Roigheim erwischte mit dem 7:1 in Hettingen einen Traumstart. Nikola Vintonjak mit vier und Steffen Schmitt mit drei Toren waren dabei für die SpG erfolgreich, die nun pausiert und erst wieder am Sonntag in Mudau ins Geschehen eingreift. Zum ersten Spitzenspiel der jungen Saison kommt es am Donnerstag um 18.15 Uhr zwischen der SpG Götzingen/Eberstadt (4. Platz) und Eintracht Walldürn (3.), die ebenfalls mit klaren Siegen gestartet sind.

Fußball-Kreisliga Buchen, 2. Spieltag, Mittwoch 18.8., 18.15 Uhr: TTSC Buchen - VfB Altheim, FC Donebach - FC Hettingen, VfB Heidersbach - TSV Buchen, SV Osterburken - VfR Gommersdorf II; Donnerstag 19.8., 18.15 Uhr: SpG Götzingen/Eberstadt - Eintracht Walldürn, SpG SV Waldhausen/Laudenberg - TSV Mudau.