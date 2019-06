Von Achim Wittich

Bad Schönborn. Jan Frodeno musste sich am heutigen Sonntag beim 70.3. Ironman Kraichgau fast ein bisschen wie auf Hawaii vorkommen. Der zweifache Sieger (2015/16) des legendären Triathlon-Rennens kam nach dem Schwimmen über 1,9 Kilometer, Radfahren (90 km) und dem abschließenden Halbmarathon (21,1 km) um kurz vor 13 Uhr mit einer Gesamtzeit von 3:53:06 Stunden als souveräner Gewinner ins Ziel. Doch auch wenn der Olympiasieger von Peking 2008 über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen/40 km Radfahren/10 km Laufen) dem Zweitplatzierten Rechtsanwalt Patrick Dirksmeier (4:05:56/Münster) knapp 13 Minuten abnahm - ein hartes Stück Arbeit war es dennoch bei über 30 Grad Celsius.

Frodeno kippte erst einmal eine Wasserpulle nach der anderen hinunter und beantwortete im Zielinterview die Frage nach dem Rennverlauf ziemlich geschafft: "Es war heiß, einfach nur heiß." Ein Tag mit "Höhen und Tiefen" sei es gewesen und der gebürtige Kölner bedankte sich bei "jedem, der an der Strecke gestanden und geschrien hat". Beim Schwimmen hatte Frodeno noch Probleme gehabt, dem am Ende Dritten Lukasz Wójt aus Danzig (4:06:24) zu folgen ("Da dachte ich, ich habe den Zug verpasst"). Doch mit der Klasse des zweifachen Weltmeisters konnten seine Konkurrenten nicht mithalten. Minute für Minute baute Frodeno auf dem Rad seine Führung aus und der Titelverteidiger geriet bei der dritten Teildisziplin nie mehr in echte Schwierigkeiten. Zu den Vermutungen und Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach dieser Saison, etwa bei einem dritten Hawaii-Triumph, hatte er eine klare Ansage parat: "Ich habe immer noch Verbesserungskapital in mir. Solange das so ist, mache ich weiter."

Das ist gut so, denn schon jetzt fiebert die Triathlon-Gemeinde dem großen Duell der drei deutschen Stars entgegen. Am 30. Juni ist es in Frankfurt soweit, dann duelliert sich beim Ironman in der Mainmetropole über die volle Distanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen) Frodeno mit Patrick Lange (32/Hawaii-Sieger 2017 und 2018) und Sebastian Kienle (34), der 2014 auf der Insel im Zentralpazifik der Schnellste war und der am Sonntag im slowakischen Samorin gewann.

Einer, der gestern Frodeno wohl näher auf die Pelle gerückt wäre, erwischte einen Pechtag. Franz Löschke (30) hatte erst große Probleme mit seinem Rennanzug, der sich öffnete. Und als hätte das nicht schon gereicht, ließ ihn dann auch noch die Schaltung seiner Rennmaschine im Stich. Das war genug für den 1,92 Meter großen Modellathleten, er stieg aus - nicht ohne anzukündigen, für den Wettkampf in der Bankenstadt besser gerüstet zu sein. Löschke, verständlicherweise genervt, winkte ins Publikum und versprach: "Bis dahin werden alle technische Probleme behoben sein."

Auch bei den Frauen kam zu keinem Zeitpunkt Spannung auf, was das begeisterungsfähige Publikum aber wenig störte. Unglaublich, wie die Zuschauer am Streckenrand die Sportler anfeuerten und deren Qualen dadurch zumindest ein Stück weit linderten. Helle Frederiksen (38) aus Dänemark streckte nach 4:31:26 Stunden lächelnd die Arme in die Höhe und ließ sich feiern. "Es war ein einsames Rennen", verriet sie nachher, "ich habe niemanden von meinen Konkurrentinnen gesehen." Die Belgierin Alexandra Tondeur (32/4:35:23) durfte sich über den Silberrang freuen, ihre Landsfrau Katrien Verstuyft (36/4:38:03) wurde zwar als Dritte geehrt, dann aber noch von der deutschen Altersklassenathletin Elena Illeditsch verdrängt.

Während Jan Frodeno nach knapp vier Stunden Maloche keinen Autogramm- und Selfiewunsch ablehnte, quälten sich die Alterklassenathleten per Fuß über den Rundkurs. Doch die Freizeitsportler durften sich sicher sein, genauso unterstützt zu werden, wie die Profiathleten. Wieder einmal zeigte sich im Kraichgau, dass der Begriff von der "Triathlon-Familie" alles andere als eine Worthülse ist.

Jan Frodeno machte sich dann irgendwann doch langsam mal auf den Heimweg. Er ist motivierter denn je. Nicht nur für Frankfurt - am zwölften Oktober in Kailua Kona soll auf Hawaii unbedingt der dritte Coup gelingen. Dort wird es wie immer weitaus windiger sein - viel heißer aber vielleicht auch nicht.