Auch in Sachen spielintelligente Lösungen ein Champion: Roger Federer liest die Ballwechsel perfekt und besticht immer wieder mit seinen kreativen Ideen. Foto: dpa

Heidelberg. "Du kannst nicht gut Tennis spielen, ohne ein guter Denker zu sein." Gesagt hat das Venus Williams, die für viele Experten beste Spielerin aller Zeiten. Oder anders: Der Kopf spielt mit, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wie wichtig es ist, den Durchblick zu behalten, weiß auch Prof. Dr. Daniel Memmert, 48, der in Neckargemünd lebt und an der deutschen Sporthochschule in Köln arbeitet. Zusammen mit dem ehemaligen Tennisprofi Stefan Leiner verfasste er das Buch "Tennisspiele werden im Kopf entschieden".

Die RNZ hat es gelesen und einen weiteren Fachmann für den kognitiven Bereich hinzugezogen: Maximilian Kuberczyk, 27, der im Leimener Landes-Leistungszentrum als studierter Athletiktrainer fungiert. Wir haben mit beiden ein Interview geführt.

Daniel Memmert. Foto: privat

Daniel Memmert, Maximilian Kuberczyk, wie wichtig ist der Kopf im Tennis?

Memmert: Ganz generell sind im Tennis Kognitionen notwendig, um in bestimmten Situationen gezielt adäquate Lösungen zu generieren. Wir haben dazu ein Prozessmodell entwickelt, das kognitive Fähigkeiten wie Antizipation, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Spielintelligenz beschreibt, die zur Variabilität beitragen, um nach verschiedenen Lösungen zu suchen. Bei unserem kognitiven Ansatz geht es nun darum, all diese Fähigkeiten einzeln oder in Kombination zu trainieren.

Kuberczyk: Sehr wichtig! Tennis ist ein Fehlersport. Man wird ständig gezwungen mit Fehlern oder Enttäuschungen umzugehen. Wer das nicht schafft, hat es schwer. Hinzu kommen die vielen Pausen während eines Matches, in denen man eine Menge Zeit hat, nachzudenken.

M. Kuberczyk. Foto: privat

Federer gilt als ein Spieler, der neben seinen technisch-taktischen Kompetenzen auch oft variable und spielintelligente Lösungen zeigt. Was zeichnet ihn im Kopf aus?

Memmert: Nehmen wir als Beispiel das Halbfinalspiel Roger Federer gegen Novak Djokovic bei den Australien Open 2016. Federer entscheidet sich, Djokovic zu überraschen und somit kreativ, was in diesem Match statistisch selten war, Serve and Volley auf dessen Rückhand zu spielen. Im Vorlaufen nimmt er wahr, dass der Return trotz seines guten Aufschlags flach, als Slice, auf seine Füße zurückgespielt wird. Spielintelligent antwortet er mit einem Halbvolley-Stop. Im weiteren Verlauf des Ballwechsels gelingt es Federer schließlich, Djokovic zu täuschen, der am Netz die falsche Seite wählt und den Punkt verliert.

Kuberczyk: Zu allererst natürlich seine enorme Erfahrung. Spiellösungen basieren immer auf Erfahrungswerten. Und davon hat er reichlich. Federer ist in der Lage, viele Informationen aus einer Spielsituation simultan zu erkennen und entsprechend zu verarbeiten. Es geht im Match immer darum, sich möglichst schnell und vor allem eben richtig zu entscheiden.

Kann man Kognitionen speziell trainieren?

Memmert: Natürlich werden Antizipation, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder Spielintelligenz beiläufig im Tennis-Training geschult, technische oder konditionelle Komponenten ja auch (schmunzelt). Aber man kann auch versuchen, diese einzelnen tennisspezifischen Kognitionen gezielt und differenziert auf dem Tennisplatz anzusprechen. In der jetzigen Zeit sind auch tennisunspezifische Kognitionen am Computer interessant, wie ein Training des Aufmerksamkeitsfensters.

Kuberczyk: Da wäre es zunächst wichtig, überhaupt zu wissen, über was genau wir sprechen. Ich definiere Kognition als Gesamtheit aller Informations-Prozesse, die mit der Wahrnehmung, also der Aufnahme von Informationen sowie der Informationsverarbeitung bis hin zur Initialisierung der entsprechenden motorischen Handlung zusammenhängen. Da Tennis insbesondere unser visuelles System fordert, sollte dies auch in besonderem Maße trainiert werden. Aber auch entsprechende Entscheidungsprozesse sollten im Training gefordert und gefördert werden.

Also ja, kognitive Komponenten können und sollten speziell trainiert werden. Im Leistungssport entsprechend noch mehr als im Amateur- oder Breitensport. Im Profibereich, wo oft nur Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden, kann der Kopf den Unterschied machen, auch auf Amateurebene?

Memmert: Tennisspezifisches Kognitionstraining ist spielklassenunabhängig. Ein schlauer Kopf ist sicherlich nicht weniger wertvoll wie Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer oder Technik.

Kuberczyk: Klar. Ich glaube, die Situation kennt jeder: Ein junger, motivierter, körperlich fitter Spieler trifft auf einen technisch ebenbürtigen ,alten Hasen’ und verliert trotz seiner physischeren Überlegenheit das Match. Man wird später sagen, er hat einfach intelligenter gespielt oder die einzelnen Spielsituationen besser antizipiert. Er war im Endeffekt Handlungsschneller.

Macht es Sinn kognitives Training bereits im Kindesalter einzubauen?

Memmert: Kognitives Training kann unabhängig vom Alter durchgeführt werden, wobei die prozentualen Leistungszuwächse im Kindesalter am größten sind. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Spielintelligenz können somit bereits mit 6- bis 7-Jährigen früh geschult werden.

Kuberczyk: Absolut. Gerade im Kindesalter sind die neuronalen Strukturen noch sehr wandelbar und können entsprechend modelliert werden. In diesem Alter wird das Fundament geschaffen. Ein positiver Nebenaspekt: Ein Training mit kognitiven Schwerpunkten ist meist auch ein spielerisch orientiertes Training, was auch eine Menge Spaß mit sich bringt.