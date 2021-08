Karlsruhe. (dpa/lsw) Nach seinem gelungenen Saisonstart rechnet sich der noch ungeschlagene Karlsruher SC auch am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen etwas aus. Während die Badener aus ihren ersten drei Spielen sieben Punkte holten, steht der Absteiger aus der Hansestadt in der 2. Fußball-Bundesliga erst bei vier Zählern und ist im DFB-Pokal sogar schon ausgeschieden. Am vergangenen Wochenende kassierte Werder eine bittere 1:4-Klatsche gegen den SC Paderborn. Für den verletzten Robin Bormuth dürfte in der Innenverteidigung des KSC der 36 Jahre alte Routinier Daniel Gordon beginnen.