Karlsruhe. (fal) Das am 29. Spieltag wegen der Quarantäne des Karlsruher SC ausgefallene und am Montagabend nachgeholte Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue war eine zähe Angelegenheit. Nachdem die Karlsruher die zweite Halbzeit weitestgehend bestimmten, in den letzten zehn Minuten aber unter Druck gerieten, ging die für beide Teams zweite Partie innerhalb von vier Tagen gerechterweise torlos zu Ende. Der KSC ist nun seit sieben Spielen zu Hause ohne Sieg.

Die sächsischen "Veilchen" blühten bei frühsommerlichen Bedingungen zunächst prächtig auf im Wildpark. Schon in der sechsten Minute musste Marius Gersbeck bei einem Kopfball von Pascal Testroet die Gäste-Führung verhindern. Auch bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Dimitri Nazarov war der KSC-Keeper auf dem Posten (9.). Dann fand der KSC besser ins Spiel.. Beim Versuch von Kyoung-Rok Choi, der wenig später verletzt ausgewechselt werden musste, zeigte auch Aues Ersatztorhüter Philipp Klewin sein Können (13.). Die zweite KSC-Chance schoss Philipp Hofmann deutlich über den Kasten (15.). Das war’s dann aber auch mit Torchancen in Durchgang eins. Bei den ersatzgeschwächten Hausherren ging speziell im Spiel nach vorne nicht viel zusammen. Immerhin: Die KSC-Defensive wirkte meist sattelfest.

Nach dem Seitenwechsel konnte der KSC eine Schippe drauflegen und war bis zur 80. Minute die bessere Mannschaft. Aber Benjamin Goller scheiterte Aues Schlussmann Klewin (47.), der den verletzten Martin Männel hervorragend vertrat. Knapp zehn Minuten später schoss erst KSC-Kapitän Jerôme Gondorf knapp vorbei (55.), dann auch Marvin Wanitzek (56.). Auch in der Folgezeit waren die Wildparkprofis dem 1:0 wesentlich näher – allerdings ohne die ganz großen Gelegenheiten. In der Schlussphase hätte Aue die Partie durch Florian Krüger (86.) und mit einem Freistoß von Philipp Riese (90.+3), den Gersbeck toll abwehrte, durchaus auch für sich entscheiden können.

Karlsruhe: Gersbeck – Jung, Kobald, Wimmer, Heise – Wanitzek, Gondorf – Batmaz (70. Galjen), Choi (27. Goller), Kother – Hofmann (46. Guèye).

Aue: Klewin – Strauß (75. Breitkreuz), Gonther, Ballas, Bussmann – Gnjatic (7. Samson), Riese – Zolinski (75. Baumgart), Nazarov (61. Fandrich), Krüger – Testroet (75. Zulechner).

Schiedsrichter: Thomsen (Kleve); Tore: Fehlanzeige; Beste Spieler: Gersbeck, Heise / Klewin, Riese.