Heidelberg. (ua) Als amtierende Junioren-Europameisterin über 200 Meter Lagen war Zoe Vogelmann vom SV Nikar Heidelberg zur Junioren-WM nach Budapest gereist. Als sechsfache Finalteilnehmerin kehrte sie aus Ungarn in die Heimat zurück. Mit der 4 x 200 Meter-Freistilstaffel schwamm sie nur knapp an einer Medaille vorbei. Etwas mehr als zwei Sekunden zu den Bronzemedaillengewinnerinnen aus Kanada trennte sie und ihre Mitstreiterinnen Maya Tobehn (Berliner TSC), Rosalie Kleyboldt (SC Wiesbaden) und Giulia Goerigk (SGR Karlsruhe) vom Edelmetall. In 8:03,58 Minuten wurde es letztendlich Rang vier. Gold ging an die USA, die in 7:55,49 Minuten einen deutlichen Vorsprung hatten.

Auf dem fünften Platz landete Zoe Vogelmann in der um eine Position veränderten Staffel über 4 x 100 Meter Freistil (3:42,85 Minuten). Auch hier siegten die USA (3:37,61) mit über drei Sekunden Vorsprung auf Australien (3:40,85). Rund acht Zehntelsekunden fehlten dem deutschen Team zu Bronze.

Als Europameisterin über 200 m Lagen ging Vogelmann mit viel Esprit ins Rennen über diese Distanz. Nach den Vorläufen hatte sie in 2:14,81 Minuten die drittschnellste Zeit gezeigt. Diese konnte sie im Finale erneut um fast vier Zehntelsekunden auf 2:14,45 Minuten verbessern, musste sich aber mit dem sechsten WM-Rang zufriedengeben.

Den siebten Rang wiederum erreichte sie in der gemischten und in der Damen-Staffel über 4 x 100 Meter Lagen. Ihr erstes WM-Erlebnis wurde abgerundet durch ihren achten Rang über 100 Meter Freistil (55,39 Sekunden).