Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Er war 38 Jahre lang zweiter Vorsitzender des Heidelberger Turnvereins (HTV) und leitete 32 Jahre die 1986 gegründete Tennisabteilung des Vereins. Beim Basketball schaffte es Jochen Hamers als Spieler bis in die zweite Bundesliga, war in der Ballsportart als Jugendtrainer sowie als Schiedsrichter tätig. All diese Ämter haben ihm kürzlich die Ehrenmedaille des HTV beschert. Die Medaille (die, näher betrachtet, weder besonders schön noch besonders wertvoll ist) hat der Verein in seiner fast 150-jährigen Geschichte an weniger als zehn Menschen verliehen - was den immateriellen Wert der Auszeichnung wiederum in die Höhe schnellen lässt.

Hamers ist Jahrgang 1945 und, wie er sagt, "im Krieg gezeugt, im Frieden geboren". Er wuchs in der Weststadt auf, zum HTV-Platz war es nicht weit. So wurde das Basketballspiel zu seiner Leidenschaft. Und wer spornte ihn in dieser Sportart zu Höchstleistungen an? Seine Trainerin Maria Biller, ungarische Nationalspielerin und siebenfache Deutsche Meisterin beim HTV.

Schon als Sechzehnjähriger reiste Jochen Hamers zudem als Schiedsrichter durch die Lande. Für einen Jugendlichen war das ein recht einträgliches Geschäft, das er selbst erst mit Mitte 40 aufgab. Da war er längst ein erfolgreicher Unternehmer mit eigener Spedition und Chef von rund 30 Beschäftigten.

Hamers war auch badischer Schiedsrichterwart und Vizepräsident im baden-württembergischen Basketballverband. Und doch ist ihm das einst "körperlose Spiel" - wie er es nennt - heute zu brutal geworden. Da mag er eigentlich gar nicht mehr zuschauen. Beim HTV gibt es zwar noch eine Alte-Herren-Mannschaft, die sich regelmäßig trifft. Doch da ist er auch nicht mehr dabei, konzentriert sich lieber auf das Tennisspiel und hofft, dass auch das "kranke Knie" noch so lange wie möglich mitmacht.

Das Skifahren hat er schon aufgegeben, um weiterhin dem Tennisball nachrennen zu können, weil ihm das immer noch richtig Spaß macht. Hamers kann von sich behaupten, fast alle Skigebiete der Alpen und fast alle Länder der Erde kennengelernt zu haben. Mit seiner Ehefrau Gabi, mit der seit über 50 Jahren verheiratet ist, erkundet er aber auch gern mit Fahrrad die Region. Inzwischen ist das Paar mit E-Bikes unterwegs, weil man damit auch ganz gut den Berg hochkommt, denn die Südpfalz ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Jochen und Gabi Hamers sind aber auch fleißige Zeitungsleser, engagieren sich im Förderverein der Gemeindebücherei Nußloch (und damit in ihrem langjährigen Wohnort) und haben außerdem ihren privaten Literaturkreis. Alle paar Wochen gibt es ein Treffen, das nicht nur dem Gedankenaustausch dient, sondern immer auch mit einem guten Essen verbunden ist.