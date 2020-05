Von Hans-Joachim Of

Heidelberg. Die Absage und Verschiebung einer Vielzahl von Top-Veranstaltungen trifft auch den Ironman Kraichgau. Für das am 7. Juni geplante Rennen, das wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen muss, gibt es in diesem Jahr keinen Ersatztermin, teilte der Veranstalter mit. In Absprache mit den ausrichtenden Gemeinden Ubstadt-Weiher (Schwimmstart am Hardtsee), Kraichtal, Östringen, Bretten oder Bad Schönborn (Zieleinlauf) wurde die größte Sportveranstaltung und im "Land der 1000 Hügel" für den 6. Juni 2021 neu angesetzt.

In den vergangenen Jahren hatte das prestigeträchtige, faszinierende Rennen der Eisenmänner- und -frauen stets rund 40.000 Besucher angelockt. Lokalmatadoren wie Sebastian Kienle aus Mühlacker oder der Büchenauer Thomas Hellriegel – 1997 erster deutscher Sieger des Ironman Hawaii – sorgten immer wieder für Gänsehaut-Momente.

Der Kraichgau scheint zudem ein gutes Pflaster für Weltklasse-Athleten wie Jan Frodeno oder Laura Philipp zu sein, die stets von der anspruchsvollen Strecke und den tollen Zuschauern schwärmten. Norbert Grieshaber, Vorstandsvorsitzender der "Sparkasse Ironman Kraichgau 70.3" und Titelsponsor, ist natürlich alles andere als erfreut, doch blieb dem Veranstalter seiner Meinung nach keine andere Wahl. "Es ist sicher die richtige Entscheidung, auch wenn sie weh tut", sagt Grieshaber.

Man habe die Risiken abgewogen und könne sich später nichts vorwerfen, falls etwas nicht in die richtige Richtung gelaufen wäre. "Jetzt gilt es, den Blick auf 2021 zu richten und zu hoffen, dass bis dahin der Spuk vorbei ist", erklärte der 54-Jährige. Im Hinblick auf die Öffentlichkeitswirksamkeit des Ironman sagt er: "Es gibt keinen besseren Wettbewerb für den Tourismus im Kraichgau".

Auch die Bürgermeister Tony Löffler (Ubstadt-Weiher), Klaus Detlev Huge (Bad Schönborn) und Ulrich Hintermayer (Kraichtal) bedauern die Absage, halten die Maßnahme jedoch für "konsequent und folgerichtig". Diese Veranstaltung mit 1,9 km Schwimmen im Hardtsee, 90 km Radfahren durch das Kraichgauer Hügelland und dem abschließenden Halbmarathon über 21,1 km (zusammengerechnet sind das die namensgebenden 70,3 Meilen) habe sich im Laufe der Jahre etabliert und sorge dafür, dass zusätzliche Einnahmen der Vereine generiert werden.

Und die Sportler? Laura Philipp aus Heidelberg (Motto: "Ich liebe Bewegung") startete richtig durch und gilt aktuell als beste deutsche Triathletin. Die 33-Jährige siegte zuletzt zweimal im Kraichgau und wäre als Titelverteidigerin wieder angetreten. Ihre Pläne für die nächsten Monate? "Wir alle schauen gebannt auf die derzeitige Situation und wünschen uns, dass es weitergeht", eröffnet sie.

Auf ihrem YouTube-Kanal gibt sie in ihr häusliches Trainingsprogramm und arbeitet an ihren Stärken und Schwächen, um am Tag x auf den Punkt fit zu sein. Auch Topathlet Sebastian Kienle (36), Ironman-Weltmeister von 2014 auf Hawaii und Kraichgau-Sieger 2015, war oftmals der Platzhirsch im Kraichgau. "Sebi" gewann nach Platz zwei im Jahr 2016 den Ironman Kraichgau im Folgejahr und wäre "sehr gerne" wieder in seiner Heimat angetreten.

Jan Frodeno ist das Maß aller Dinge. Der 38-jährige in Köln geborene Modellathlet gewann als einziger Triathlet sowohl Olympia-Gold (2008 in Peking) als auch die Weltmeisterschaft in einer Disziplin. Frodeno lebt in Spanien und Australien (der Heimat seiner Frau Emma), ist dreifacher Hawaii-Sieger (2015, 2016, 2019) und zweifacher Ironman-Gewinner (2018 und 2019) im Kraichgau. "Zu gerne hätte ich zum dritten Mal nacheinander gewonnen", merkt er an.

Vor einigen Tagen sorgte er in seinem Haus in Girona für eine spektakuläre Aktion, als er ein über acht Stunden dauerndes Indoor-Langdistanz-Rennen absolvierte und Spenden für das spanische Gesundheitswesen sammelte. Am Ende standen 200.000 Euro zu Buche.