Von Hans-Joachim Heinz

Mannheim. Die Vereine der ersten und zweiten Hockey-Bundesliga haben sich jeweils mit großer Mehrheit für eines von insgesamt vier vorgeschlagenen Szenarien zur Fortsetzung der Feldsaison 2019 bei den Damen und Herren entschieden. Das hat die aus Vertretern des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und der Vereinsvertreter-Versammlung der Bundesliga (BLVV) zusammengesetzte "Taskforce Bundesliga" nach einer von ihr initiierten Abstimmung unter den insgesamt 24 Erst- und 40 Zweitligisten bekannt gegeben. In beiden Szenarien werden die in der Hinrunde 2019 erzielten Punkte und Tore übernommen und bleiben damit erhalten.

So haben 59,3 Prozent der Vereine in der Bundesliga für eine Doppelsaison 2019/20/21 ohne Änderung des bisherigen Modus votiert. Das bedeutet, dass die Saison 2020/21 in zwei Staffeln komplett neu gespielt wird, wobei bei der Spielplanung das Heimrecht in der Hinrunde 2020 im Vergleich zur Hinrunde 2019 getauscht wird. Es wird demnach im Jahr 2020 keinen Meister und auch keine Auf- und Absteiger geben. Die Plätze für die European Hockey League (EHL) werden nach dem letzten Stand der Gesamttabelle der Hinrunde 2019 besetzt.

Doppelrunde 2020/21/22

Das bedeutet, dass die Damen des Mannheimer HC als Tabellenerster sowie der UHC Hamburg als Zweiter die deutschen Teilnehmer bei der Austragung des Final-8 an Ostern 2021 sein werden. Die Mannschaft von Trainer Nicklas Benecke würde damit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte bei einer europäischen Endrunde vertreten sein. Bei den Herren werden Uhlenhorst Mülheim und Rot-Weiss Köln beim Final-12 am Start sein, der MHC als derzeit Drittplatzierter – der Crefelder HTC könnte jedoch bei einem Erfolg über Köln im Nachholspiel die Mannheimer noch verdrängen - müsste sich mit der Teilnahme am allerdings zweitklassigen EHL-Cup an Ostern 2012 begnügen.

Während der TSV Mannheim das jetzt von der Taskforce vorgeschlagenen Szenario favorisiert hatte, wäre dem MHC eine Streckung der Feldsaison 2019/20 bis ins Frühjahr 2021 mit Änderung des Modus ohne Staffeln lieber gewesen. Doch diese Variante hatte bei der Abstimmung lediglich 33,3 Prozent erhalten.

In der 2. Bundesliga votierten 67,5 Prozent der Vereine – darunter auch die Damen des TSV Mannheim und des Feudenheimer HC – für eine Doppelsaison 2019/20/21 mit Änderung des Modus, bei der 2020 eine komplette Hinrunde mit Tausch des Heimrechts im Vergleich zur Hinrunde 2019 gespielt und anschließend 2021 der Modus geändert wird. Danach spielen jeweils die oberen und unteren fünf Mannschaften der Tabelle mit Stand Ende 2020 eine Hin- und Rückrunde. Wie in der Bundesliga soll es auch eine Liga tiefer 2020 weder einen Meister noch Auf- und Absteiger geben.

Die "Taskforce Bundesliga" hat nun aufgrund des Votums der Vereine eine entsprechende Empfehlung an den Deutschen Hockey-Bund (DHB) zur Umsetzung der Szenarien ausgesprochen, die Annahme beim Spitzenverband des deutschen Hockeys gilt dabei als sicher. Mitte September könnte es in den beiden obersten Hockey-Ligen – sofern die Behörden aufgrund der Coronavirus-Krise grünes Licht geben – zum Re-Start der Feldsaison kommen.