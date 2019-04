Überraschungszweiter: Die von Lucas Wenz (links) und Christian Lohse (rechts) trainierten U14-Volleyballer des HTV/USC Heidelberg wurden bei der "Süddeutschen" Zweiter und qualifizierten sich damit auch sportlich für die DM in Heidelberg im Mai. Foto: privat

Heidelberg/Rottenburg. (auri) Die U 14-Volleyballer des HTV/USC Heidelberg haben mit Platz zwei bei den süddeutschen Meisterschaften ihren bisher größten Erfolg gefeiert und zugleich Vereinsgeschichte geschrieben. Sie qualifizierten sich als erste HTV-Mannschaft überhaupt für eine deutsche Meisterschaft.

Die Schützlinge von Lucas Wenz und Christian Lohse standen zwar als DM-Gastgeber am 18. und 19. Mai bereits als einer der 16 Teilnehmer fest, aber das reichte ihnen nicht, sie wollten es auch sportlich schaffen. Dafür mussten sie bei der "Süddeutschen" in Rottenburg mindestens Zweiter werden, was ihnen auch gelang.

Die Auslosung bescherte den Heidelbergern jedoch eine schwere Gruppe: In den Gruppenspielen unterlagen sie dem zu den Favoriten zählenden VfB Friedrichshafen mit 0:2. Damit war klar, dass im zweiten Spiel ein Sieg hermusste, um im Turnier zu bleiben. Doch mit dem 2:0-Erfolg über den TV Rottenburg II zogen die Heidelberger in die Zwischenrunde ein, in der die Erste Mannschaft des Gastgebers als Gegner wartete. Gegen den Vorjahresmeister wuchs der Außenseiter aus Heidelberg, angetrieben von den mitgereisten Fans, über sich hinaus und gewann mit 2:0-Sätzen.

In der Endrunde traf der HTV/USC erneut auf Friedrichshafen. Im ersten Satz war den Heidelbergern die Belastung aus dem hoch emotionalen Spiel gegen Rottenburg noch anzumerken. Die starken Aufschläge des VfB bereiteten der Mannschaft große Probleme. Erst im zweiten Satz fanden die Heidelberger wieder zu ihrem Rhythmus und gaben sich erst nach großem Kampf mit 1:2 geschlagen.

Im fünften Spiel des Tages ging es nun gegen die TSF Ditzingen. Den HTV/USC-Jungen war nun die Erschöpfung anzumerken. Vor allem in Satz zwei wurde es noch mal eng. Die Ditzinger wehrten drei Matchbälle ab und hatten beim 25:24 die Möglichkeit zum Satzgewinn. Doch die "Jungen Wikinger" aus Heidelberg blieben konzentriert, setzten sich mit 27:25 durch, bezwangen die TSF mit 2:0 und machten die Überraschung perfekt.