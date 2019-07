Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Er hat also wieder gejubelt. Ein Start in Heidelberg lohnt sich für den Niederländer Jetze Plat immer - was nicht nur an den 750 Euro Prämie liegen dürfte, die der Sieger bei der mit 10.000 Euro dotierten Veranstaltung mit nach Hause nehmen durfte. Beim Rollstuhlmarathon, über den am Montagabend ab 17.30 Uhr auch das ARD-Magazin Brisant berichtet, war Plat wieder ganz in seinem Element. Beim Weltrekord seines Teamkollegen spendierte er Windschatten, für den zweiten Weltrekord in der H1-Klasse sorgte der Österreicher Ernst Bachmeier (1:37:15). Im RNZ-Interview spricht der Weltmeister über die Veranstaltung in Heidelberg und seine weiteren Ziele für den Rest der Saison.

Jetze Plat, diesmal sehen Sie deutlich entspannter aus als noch 2017...

Das stimmt. Vor zwei Jahren war ich noch komplett auf mich allein angewiesen, diesmal war es Teamwork. Wir haben uns das ganze Rennen über mit der Führungsarbeit abgewechselt. Ohne die zwei anderen Fahrer wäre es nicht möglich gewesen - ganz klar. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nach der ersten Runde nicht mehr an den Weltrekord geglaubt habe. Als ich in Richtung Startaufstellung fuhr, habe ich mich irgendwie nicht topfit gefühlt. Umso schöner, dass dieser Weltrekord jetzt in unserer Mannschaft bleibt. Ohne Teamarbeit wäre dieser aber kaum möglich gewesen.

Wenn Sie die Wahl zwischen dem Weltrekord und dem Sieg in Heidelberg hätten, was würden Sie lieber nehmen?

Natürlich beides. Aber ein Sieg ist immer auch die Belohnung für ein langes Rennen und das, wofür wir fahren. Ich liebe es einfach zu gewinnen.

Sie sind erst 28 Jahre alt, haben aber schon einige Rennjahre auf dem Buckel. Welche Ereignisse sind in Ihrem Kopf geblieben?

Es ist gar nicht so einfach, da eine Rangliste zu erstellen. Da sind schlichtweg so viele schöne Erinnerungen. Die Rennen auf Hawaii, die Weltmeisterschaften. Aber auch die Paralympics in Rio waren speziell. Jetzt gilt meine volle Konzentration der WM in meiner Heimat.

Was rechnen Sie sich in Holland aus?

Ich bin holländischer Meister und habe auch schon die WM gewonnen. Aber natürlich möchte man sich gerade zu Hause ganz besonders beweisen. Ich habe aber auch schon die Paralympics in Tokio 2020 im Visier, bei denen ich um die Goldmedaille kämpfen möchte. Dafür will ich mich natürlich so schnell wie möglich qualifizieren.

Gönnen Sie sich nach einem Sieg wie heute eigentlich auch einmal ein Bier?

Auf keinen Fall, wir sind mitten in der Saison. Jetzt steht die WM vor der Tür, da muss man Prioritäten setzen. So gerne ich immer nach Heidelberg komme: Es ist ein schönes Rennen, keine Frage. Aber mein Hauptziel liegt doch eher auf der WM und den Paralympics.

Hatten Sie eigentlich schon einmal Zeit, sich in Heidelberg auch etwas umzuschauen?

Bislang leider noch nicht. Es ist eine unheimlich schöne Stadt. Am Samstag habe ich hier noch ein leichtes Training absolviert und einige Eindrücke mitnehmen können. Jetzt geht es aber auch schon weiter mit dem Training. Die WM steht vor der Tür. Und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.