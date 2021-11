Von Christoph Offner

Heidelberg. EM-Silber, WM-Gold, starke Leistungen bei Giro d’Italia, Tour de France und Paris-Roubaix. Das Jahr 2021 war für Max Walscheid ein überaus erfolgreiches. Und trotzdem stand der Heidelberger Ende September auf einmal ohne Arbeitgeber da. Mit der RNZ spricht Walscheid über die Gründe für seinen Wechsel zum Rennstall Cofidis, blickt auf die vergangene Saison zurück und verrät, warum er bei Paris-Roubaix von seinen Gefühlen übermannt wurde.

Max Walscheid, Anfang November wurde Ihr Wechsel von Qhubeka NextHash zu Cofidis bekannt. Was waren die Gründe für den Wechsel?

Grundsätzlich wäre ich gerne bei Qhubeka NextHash geblieben, hatte sogar einen gültigen Vertrag für das nächste Jahr. Der wurde allerdings einseitig vom Team gekündigt – gezwungenermaßen, da der Rennstall noch keinen Hauptsponsor für die Saison 2022 hat. Es ist im Radsport kein Geheimnis, dass es brenzlig wird, wenn die Zukunft des Teams nicht bis Ende September gesichert ist.

Sie haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich – und standen dennoch plötzlich ohne Arbeitgeber da. Ein Schock?

Nicht in dem Sinne, dass das drohende Aus von einem auf den anderen Tag kam. Es hatte sich bereits im Sommer in den letzten Tagen vor der offiziellen Vertragsauflösung Ende September abgezeichnet, dass es nicht weitergeht. Aber klar, die Situation hat mich belastet. Ich hatte ein erfolgreiches Jahr, einen super Vertrag für die nächste Saison – und dann musste ich mich noch einmal richtig reinknien, Gespräche führen, 24/7 erreichbar sein, um einen neuen Vertrag auszuhandeln.

Was gab letztlich den Ausschlag für Cofidis?

Man muss ganz klar sagen, Cofidis ist nicht QuickStep, Ineos oder Team UAE, die alle ein sehr großes Budget haben. Ich habe aber den Eindruck, dass der Teamchef (Cedric Vasseur, Anm. d. Red.) das sehr realistisch einschätzt – das habe ich im Radsport auch schon ganz anders erlebt. Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln. Das bedeutet, unter die besten 13, 14 Teams zu kommen.

Was ist Ihre Rolle bei Cofidis?

Ich komme nicht als Helfer, sondern als Ergebnisfahrer. Ich soll bei Sprints, Klassikern und Zeitfahren für Resultate sorgen. Das Team hat einen hohen Anspruch an mich. Ich hoffe, dass ich diesen erfülle. Ich will an die vergangene Saison anknüpfen und noch einmal eine Schippe drauflegen.

Lassen Sie uns einen Blick zurück werfen. Sie fuhren einen starken Giro, eine starke Tour, holten EM-Silber und WM-Gold im Mixed-Zeitfahren und ließen auch bei Paris-Roubaix aufhorchen.

Es war definitiv das beste Jahr meiner Karriere. Ich stand zwar nur beim WM-Sieg im Mixed-Zeitfahren ganz oben auf dem Treppchen, aber ich habe radsporttechnisch einen großen Schritt gemacht. Auch, wenn sich das manchmal nicht in Zahlen und Ergebnisse messen lässt.

Wie haben sie die Schlammschlacht Paris-Roubaix erlebt, bei der Sie als Zwölfter über die Ziellinie fuhren? Experten und Medien waren sich einig: So ein Rennen hat es noch nie gegeben.

Ich habe unfassbar viele Reaktionen auf das Rennen bekommen. Ich bin stolz auf meine Leistung. Aber Spektakel hin oder her – ich finde es zu extrem, das Rennen unter diesen Bedingungen zu fahren. Es war einfach nur gefährlich. Ich selbst bin zweimal gestürzt. Mit dem ganzen Matsch sieht man nichts mehr, man spürt sein Fahrrad nicht mehr, weil es auf dem Kopfsteinpflaster so rattert. Es war physisch wie psychisch unglaublich anstrengend. Ich war nach dem Rennen so fertig, wie ich es noch nie erlebt habe – obwohl ich schon harte Bergetappen bei den drei großen Rundfahrten gefahren bin. Es war das erste Mal, dass es mich im Zielbereich wirklich übermannt hat und ich Tränen in den Augen hatte.

Sie waren 2021 einer der Fahrer mit den meisten Renntagen. Waren Sie nach dieser Saison urlaubsreif?

Definitiv. Nach Paris-Roubaix habe ich fast vier Wochen komplett ohne Fahrrad verbracht – die längste Zeit, seit ich Profi bin. Das habe ich aber auch gebraucht. Die Saison war sehr, sehr hart. Ich stand bis zum Ende unter Spannung. Es war wichtig für mich, die Pause zu nutzen, um zu spüren: Ich will jetzt wieder trainieren.

Nach dem Karriereende von Tony Martin gelten Sie für viele Fachleute als bester deutscher Zeitfahrer. Was sind Ihre Ziele für die Saison 2022?

Im vergangenen Jahr habe ich den Trainingsfokus mehr aufs Zeitfahren gelegt. Das hatte zwei Gründe. Einerseits, weil es beim Zeitfahren mehr zu optimieren gibt – an der Sitzposition, dem Fahrrad, der Bekleidung. Rad ist nicht gleich Rad und Trikot ist nicht gleich Trikot. Mit dem Wechsel zu Cofidis muss ich, was das angeht, nun erst einmal Zeit investieren. Andererseits habe ich viele Rennen mit Giacomo Nizzolo bestritten und bin für ihn angefahren. Ich habe nicht so sehr den Stress gespürt, der auf einem Sprinter lastet. Der Druck Ergebnisse zu holen kann auch belastend sein. In der Saison 2022 will ich bei Sprints, Klassikern und Zeitfahren gute Leistungen zeigen. Gerade bei Paris-Roubaix – dem Heimrennen von Cofidis – will ich ein gutes Ergebnis erzielen.