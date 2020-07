21 Medaillen bei internationalen Schwimm-Wettbewerben gewann Petra Dallmann zwischen 2001 und 2009. Heute arbeitet sie als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Heidelberg. Dort und im OSP bietet sie Sprechstunden für Sportler an. Foto: dpa/vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Wasser ist noch immer ihr Element. "Ich liebe das Freibad und gehe dreimal die Woche schwimmen", sagt Petra Dallmann. Die Zeit im Becken hat sich allerdings auf eine halbe Stunde verkürzt. Früher trainierte die inzwischen 41-jährige ehemalige Weltklasse-Schwimmerin 25 Stunden pro Woche.

Heute kommt sie immer noch regelmäßig in den Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld, doch Hallenbad und Kraftraum hat sie längst mit dem Büro getauscht. Denn: Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bietet jeden Donnerstag im OSP eine Sprechstunde für Sportler an. "Unter ihnen kommen psychische Erkrankungen genauso oft vor wie beim Rest der Bevölkerung", sagt sie. Dass am anderen Ende des Tisches jemand sitzt, der selbst jahrelang Hochleistungssport betrieben hat, macht es vielen leichter. "Die Hemmschwelle ist hoch", sagt Dallmann, "weil viele denken, Athleten haben stark und gesund zu sein. Bei einem ehemaligen Leistungssportler fühlen sich viele besser aufgehoben."

Zwischen 2001 und 2009 war Petra Dallmann die erfolgreichste Schwimmerin des Bundesstützpunktes Heidelberg und eine der besten in ganz Deutschland. 21 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften hat sie gewonnen, mit der 4 x 100 m-Freistilstaffel 2002 und 2006 den Weltrekord gebrochen.

"Ich verbinde fast nur schöne Erlebnisse mit meiner Karriere", blickt sie zufrieden zurück und nennt Höhepunkte: Die Europameisterschaft 2002 in Berlin, die Studenten-WM und natürlich die Olympischen Spiele 2004 in Athen. Dort nämlich errang sie mit der Staffel die Bronzemedaille.

So groß wie die Freude in Athen, war vier Jahre später der Frust bei den Spielen in Peking. "Ich hatte so viel Zeit investiert wie noch nie und war eine tolle Qualifikation geschwommen", erinnert sie sich. Doch eine Woche vor dem Jahres-Höhepunkt, auf den sie exakt hintrainiert hatte, bestand der damalige Bundestrainer Örjan Madsen auf ein Ausschwimmen. "Dabei bin ich aus der einzig erfolgversprechenden Staffel geflogen", sagt Dallmann, "das war mir noch nie passiert."

Die Vize-Weltmeisterschaft im Jahr darauf in Rom war immerhin ein kleiner Trost, denn zu dieser Zeit hatte Dallmann das Training bereits deutlich reduziert, um sich ihrem Beruf zu widmen.

Michael Spikermann hat sie mal als einen Glücksfall bezeichnet. "Petra war eine außergewöhnliche Sportlerin", sagte der Trainer des Bundesstützpunktes Heidelberg, "sie hat neben ihrer Karriere ein Medizinstudium durchgezogen, Petra hat gezeigt, dass es machbar ist, Ausbildung und Leistungssport auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden."

Heute bringt sie Familie und Beruf unter einen Hut. Dreifache Mutter ist sie inzwischen. Töchterchen Ella ist acht, Sohn Miro fünf, Jule, die Jüngste drei.

Die Arbeit mit Sportlern ist allerdings nur ein kleiner Teil ihres Berufs. Die meiste Zeit arbeitet sie an der Psychiatrischen Uni-Klinik in der Voßstraße 4 in der Ambulanz, ist dort für psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung zuständig. Auch dort bietet sie seit acht Jahren eine Sprechstunde für Athleten an.

Seit Juni kommt sie nun auch für sechs Stunden die Woche an den Olympiastützpunkt. Sie ergänzt damit ein in Deutschland vermutlich einzigartiges Angebot. Denn seit 1. Mai arbeitet mit Hanna Granz auch eine Sportpsychologin am OSP. Granz kümmert sich um Leistungsoptimierung, also um die Frage, wie man mentale Fähigkeiten nutzen kann, um Leistung in Training und Wettkampf zu steigern.

Bei Petra Dallmann geht es um das Erkennen und Behandeln von psychischen Erkrankungen. "Wir stimmen uns ab", sagt Dallmann, "und schauen, ob eine Behandlung notwendig ist." Häufiger vorkommende Erkrankungen bei Athleten können beispielsweise Essstörungen sein, speziell in Sportarten, in denen ein geringes Gewicht von Vorteil ist, wie Leistungsturnen, Skifliegen, Laufen, rhythmische Sportgymnastik oder aber Disziplinen mit Gewichtklassen wie Ringen, Judo, Boxen. In solchen Fällen arbeitet Dallmann auch mit Ernährungsberatern und Sportmedizinern zusammen.

Nicht unbedingt die Zahl der Fälle hat in den letzten Jahren zugenommen, aber doch die Bereitschaft der Betroffenen, sich Hilfe zu suchen. Psychische Erkrankungen sind kein Tabu mehr. "Da tut sich was", sagt Dallmann.

Zusammen mit Hanna Granz will sie künftig präventiv arbeiten und Sportler dabei beraten, wie sie mit Druck und Belastung umgehen können.

Sie selbst hat das immer gut geschafft. Vielleicht auch, weil sie eine Spätstarterin ist. Dallmann war schon 20, als sie aus dem südbadischen Umkirch an den Stützpunkt nach Heidelberg kam, wo ihre großartige sportliche Laufbahn begann – und sich die bemerkenswerte berufliche Karriere anschloss.

