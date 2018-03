Von Claus Weber

Heidelberg. Als er acht, neun Jahre alt war, diagnostizierten die Ärzte bei Nikolai Kornhaß eine Maculadegeneration. Die Erkrankung der Netzhaut führte zu einer starken Einschränkung der Sehfähigkeit. Heute kann der 24-Jährige zwar Farben und Bewegungen erkennen, die Sehschärfe liegt allerdings nur noch bei fünf Prozent. Vom Sporttreiben hat Kornhaß die Behinderung allerdings nicht abgehalten. Er gilt als einer der besten sehgeschädigten Judoka der Welt. Bei den Paralympics in Rio errang der Wahl-Heidelberger die Bronzemedaille.

Auf ihrem Weg nach Tokio 2020 machen die sehgeschädigten Judoka am Wochenende Halt im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. An den Internationalen deutschen Meisterschaften nahmen 82 Kämpfer aus zwölf Ländern teil, darunter US-Amerikaner, Brasilianer und Russen.

"Zwei Jahre vor den Paralympics geht die Vorbereitungsphase allmählich los", sagte Bundestrainer Stefan Saueressig. Der Heidelberger betreut mit der Mannheimerin Carmen Bruckmann die besten deutschen Kämpfer schon im sechsten Olympia-Zyklus. Das ist praktisch und gut. Die Rhein-Neckar-Region gilt neben dem hessischen Marburg, wo es ein Internat für Sehgeschädigte gibt, als Hochburg des Sports. Bei den Judofighters Rhein-Neckar, einem Zusammenschluss von Vereinen aus Mannheim, Eppelheim und Heidelberg, kämpfen allein sechs der besten deutschen Sehgeschädigten in Reihen des Bundesliga-Aufsteigers.

Nikolai Kornhaß ist einer der stärksten davon - auch wenn es am Samstag nur zum zweiten Platz reichte. Der 24-Jährige verließ - nach den Siegen über Nathan Petit (Frankreich) und Saado Abdurakhmano (Russland) - die Matte nach der Finalniederlage gegen den Russen Shamil Magomedor mit einem Lächeln.

"Ich bin zufrieden", meinte der Student der Sonderpädagogik, der aus Freiburg stammt, aber schon seit sechs Jahren in Heidelberg wohnt. Schließlich verzichtete er nach drei Titeln in den Vorjahren darauf, sechs Kilo abzuhungern, startete eine Klasse höher. "Zudem war er verletzt", erklärte Carmen Bruckmann. Im Training am Mittwoch hatte sich Kornhaß die Bänder im Sprunggelenk gerissen. "Das hat er getapt und weiter ging’s", schmunzelte Stefan Saueressig. Doch den Fußfeger, einen seiner Lieblingsgriffe, konnte Kornhaß nicht anbringen. "Die Verletzung hat mich allerdings mehr psychisch als physisch behindert", meinte Kornhaß.

Weshalb auch seine Trainer mit Silber einverstanden waren. "Wir konnten hier noch einmal viel ausprobieren und testen", sagte Saueressig. Die Platzierungen waren zweitrangig.

Immerhin durften sich die Judofighters über eine weitere Silbermedaille freuen. Marc Milano überraschte bis 90 kg mit Siegen über den Belgier Jerome Duysens und den Brasilianer Cavalcante da Silva. Erst im Finale gegen den erfahrenen Russen Vladimir Fedin war Schluss. "Marc hat super gekämpft", freute sich Saueressig mit dem 25-Jährigen.

Oliver Upmann dagegen hatte einen schlechten Tag, schied nach zwei Niederlagen ebenso aus wie die Mannheimerin Luise Dieter. Beide errangen siebte Plätze. Sebastian Junk, der schon 2004 Bronze bei den Paralympics in Athen gewonnen hatte, musste verletzt pausieren.

Beim Weltcup Ende April in Antalya wird Nikolai Kornhaß wohl wieder abhungern. Und der Höhepunkt des Sportjahres werden dann die Weltmeisterschaften im November in Lissabon sein. "Eine Medaille ist mein Ziel", sagt er. Vor vier Jahren war er schon mal bei der WM, flog aber nach einem Sieg und einer Niederlage raus. Bei den Europameisterschaften im letzten Jahr in London freute er sich über Silber.

Zwischen Weltcup und EM liegt für Kornhaß und seine Kollegen die Premierensaison in der Judo-Bundesliga. Für die Judofighters, die 2012 in der Bezirksliga anfingen und in sechs Jahren fünf Mal aufstiegen, ist es eine besondere Herausforderung. "Für uns geht’s um den Klassenverbleib, wir müssen erstmal in der Bundesliga ankommen", sagt Kornhaß. Saisonstart ist am 7. April in Leipzig, die Heimpremiere gegen Erlangen findet am 16. April im Eppelheimer Capri-Sonn-Sportcenter statt.

Trotz großer Konkurrenz der Nicht-Sehgeschädigten hofft Nikolai Kornhaß wieder auf ein bis zwei Einsätze. "Judo ist einer der wenigen Sportarten, die man auch als Sehgeschädigter sehr gut ausüben kann", sagt er, "denn wenn man seinen Gegner mal am Kittel hat…"

Inklusion sei bei den Judofighters gar kein Thema, erklärt Kornhaß, sie werde einfach gelebt. "Ich behaupte mal, dass die meisten, die heute in Heidelberg angetreten sind, bei ihren Vereinen mit Nichtgeschädigten ganz normal mittrainieren."