Heidelberg. (ber) Beim Heidelberger Halbmarathon läuft in diesem Jahr jeder für sich allein. Weil die Pandemie die Ausrichtung der größten Heidelberger Lauf-Veranstaltung in bisheriger Form unmöglich machte, bietet die TSG 78 Heidelberg einen virtuellen Halbmarathon an. Ab Samstag und bis 25. April können die Teilnehmer die 21 km lange Strecke rund um den Heidelberg auf eigene Faust zurücklegen und ihre Zeit an die TSG senden.

Bislang beteiligen sich über 200 Läufer. Die Anmeldung über die Homepage der TSG ist noch bis zum letzten Tag, dem 25. April, möglich. Auch den detaillierten Streckenplan findet man auf der Internetseite. Die Strecke ist ab diesen Freitag beschildert.

Gleichzeitig ruft die TSG wieder zu Spenden für soziale Zwecke auf. Diesmal werden der Jugendhof Heidelberg und das Projekt "Lernpatenschaften" im Stadtteil Emmertsgrund unterstützt. Über 2000 Euro wurden bereits gespendet. Eine tolle Idee: Der FC Sandhausen läuft mit seiner zweiten Herrenmannschaft den Halbmarathon als "Privat-Challenge." Die Spieler wollen ebenfalls Spenden sammeln.

Ein Trostpflaster für die Läufer

Von Florian Hartmann

Heidelberg. Es war eine große Enttäuschung für viele Heidelberger Lauffans, als im Januar der SAS Halbmarathon bereits zum zweiten Mal nacheinander coronabedingt abgesagt werden musste. Doch nun gibt es ein Trostpflaster: In Kürze wird doch noch ein Halbmarathon stattfinden. Allerdings muss dieses Mal jeder für sich allein laufen. Der erste virtuelle SAS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg wird zwischen dem 10. und 25. April ausgetragen. "Rund um den Heiligenberg wird für die zwei Wochen ein circa 21 Kilometer langer Weg beschildert sein", erklärt TSG-Pressechef Marcus Imbsweiler, "in diesem Jahr stoppt jeder Läufer seine Zeit selbst und kann sie uns anschließend übermitteln."

Damit ist auch klar, dass keine gleichen Wettkampfbedingungen herrschen und es keinen offiziellen Sieger geben kann. "Der Spaß am Laufen steht diesmal im Vordergrund", sagt Imbsweiler.

Die virtuelle Ausrichtung bringt immerhin auch einige Vorteile mit sich: Es gibt keine Teilnehmerbegrenzung und auch Auswärtige haben die Möglichkeit, mitzumachen – auf einer Strecke vor ihrer Haustür. "Läufer, die sonst von weit her anreisen, können auch daheim teilnehmen", sagt Imbsweiler und erklärt: "Es müssen auch keine 21 Kilometer sein, jeder der Lust hat soll einfach dabei sein können."

Auch der soziale Gedanken spielt wieder eine große Rolle. Denn bei dem Lauf werden wieder Spenden für den guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr geht der Erlös an den Jugendhof Heidelberg und an das Projekt "Lernpatenschaften" im Stadtteil Emmertsgrund, zwei Heidelberger Initiativen, die Kinder-und Jugendarbeit betreiben.

Die Anmeldung zur Teilnahme ist kostenlos, es besteht aber die Möglichkeit, eine freiwillige Spende abzugeben. Zusätzlich nehmen alle Spender automatisch an einer Preisverlosung teil.

Die beschilderte Strecke in Heidelberg wurde von den Veranstaltern sorgsam ausgewählt und bietet einige Highlights. "Die Strecke sollte etwas von dem Flair des sonstigen Halbmarathons haben, auch wenn wir diesmal aus Sicherheitsgründen keine Straßen in der Stadt in die Route miteinbeziehen konnten", sagt Imbsweiler, "allerdings hat es die diesjährige Strecke durchaus in sich und wird eine schöne Challenge sein."

Der TSG 78 Heidelberg stehen auch wieder SAS und Henkel als Sponsoren tatkräftig zur Seite, ohne die man den virtuellen Lauf nicht anbieten könnte. Auch der Heidelberger Sportkreis ist dabei. Vorsitzender Gerhard Schäfer ist begeistert: "Sporttreiben ist in der aktuellen Zeit nicht ganz so einfach. Den traditionellen Halbmarathon zu einem virtuellen Event zu machen, ist eine super Idee und wird vom Sportkreis Heidelberg gerne unterstützt." Der Sportkreis stellt dazu eigens einige Mitarbeiter aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ab.

Im nächsten Jahr kann der Heidelberger Halbmarathon dann hoffentlich wieder wie gewohnt stattfinden. Und auch der Henkel-Teamlauf sowie der Bambinilauf durch die Altstadt, auf die man diesmal verzichten muss, stehen dann wieder auf dem Programm. 3 500 Läufer haben in den letzten Jahren allein am Halbmarathon teilgenommen, rund 4 500 waren es in allen drei Laufwettbewerben. Ein genauer Termin für den dann bereits 39. Halbmarathon steht noch nicht fest, geplant ist der Lauf aber wieder wie bisher Ende April.

Info: Anmelden kann sich ab sofort jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist, auf der Homepage sashalbmarathon.tsg78-hd.de. Dort findet man auch den Streckenplan. Der Marathon ist vom 10. bis zum 25. April angesetzt, bis dahin ist die Anmeldung möglich.