Von Claus Weber

Heidelberg. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Weil bei den Judoka der Trainings- und Wettkampfbetrieb ruht, bietet Michael Weyres über Facebook Übungen für Zuhause an. Den Gegner ersetzt der 48-jährige ehemalige Oldie-Weltmeister aus Leverkusen mit einem Besenstiel. "Mir hat das super gut gefallen", sagte Stefan Saueressig, "die Übungen sind großartig. Man muss halt jetzt improvisieren." Saueressig trainiert zusammen mit Carmen Bruckmann und Matthias Krieger die "Judofighters Rhein-Neckar".

Zwei Neue im Team

Der Zweitligist, der sich aus den drei Partnervereinen Jukadio Heidelberg, DJK Eppelheim und 1. Mannheimer Judoclub zusammensetzt, wollte eigentlich am 14. März in die neue Saison starten. Der Kampf wurde frühzeitig abgesagt. Noch ehe Sportveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten wurden.

Denn Auftaktgegner HTG Bad Homburg hatte Probleme, Mitte März ein schlagkräftiges Team zusammenbekommen. "Dann hat der Deutsche Judo Bund alle Kämpfe bis auf weiteres ausgesetzt", sagt Saueressig, "wir haben deshalb Trainingspläne für Zuhause erstellt." Kondition sollen sich die Sportler bei Dauerläufen im Wald holen, bei der Koordination helfen auch Weyres Internet-Anleitungen unter dem Titel "Mein Freund der Besen." Doch das ist nicht alles: Der TV Gundelfingen, ein Partnerverein des Judoteams Heidelberg/Mannheim, stellt jeden Tag ein neues Video mit Trainingsideen ins Netz.

Die Arbeit von Stefan Saueressig und seinen beiden Trainerkollegen beschränkt sich derzeit aufs Smartphone. "Wir halten Kontakt über Telefonate und WhatsApp, erkundigen uns, wie es den Sportlern geht", sagt der 55-jährige Rechtsanwalt aus Heidelberg.

Nach einem halben Jahr Liga-Pause hätten seine Kämpfer nun gerne losgeht. Die Mannschaft, die im vergangenen Jahr nur knapp die Rückkehr in die Bundesliga verpasst hatte, war gut gerüstet und hätte erneut vorne mitmischen können. Dass es mit dem Wiederaufstieg nicht geklappt hat, war den "Judofighters" gar nicht so unrecht.

Im Jahr davor hatte das junge Team, das sich fast ausschließlich aus Kämpfern der drei Partnervereine und aus der näheren Region zusammensetzt, in der Bundesliga zwar gut gekämpft. Aber gegen übermächtige Gegner, die mit Legionären aus dem Ausland bestückt waren, sprangen am Ende nur ein Sieg und ein Unentschieden heraus. "Unsere Mannschaft steht so mittendrin", sagt Saueressig. Für die zweite Liga ist sie eigentlich zu stark, für die erste Liga zu schwach.

Die Trainer Carmen Bruckmann, Matthias Krieger und Stefan Saueressig (v.l.) wollten mit ihrem Team wieder an der Zweitliga-Spitze mitmischen. Foto: vaf

Binnen weniger Jahre hat sie mit Eigengewächsen den Sprung von ganz unten nach ganz oben geschafft. Der Zusammenhalt ist groß, auf Stars aus dem Ausland verzichtet man, setzt stattdessen aufs eigene Personal. "Das ist unsere Philosophie und das soll so bleiben", sagt Saueressig. Da die Kämpfer aus den eigenen Reihen stammen und kein Geld bezahlt wird, können die Judofighters die Verschiebung der Runde ganz gut verschmerzen. "Wir werden wohl keinen großen wirtschaftlichen Schaden erleiden", glaubt Saueressig.

Der Kader hat sich im Vergleich zur Vorsaison nur wenig verändert. Abgänge gab es keine. Mit dem deutschen U 18-Meister Max Düsterdieck und Collin Gerhardt aus Gundelfingen kamen zwei 16-jährige Talente, die allerdings erst noch in die zweite Liga hineinwachsen und ordentlich Gewicht zulegen müssen.

Was die Mannschaft etwas schwächt, ist der Wechsel seiner Leichtgewichte Jan und Jonas Mollet in schwerere Gewichtsklassen. Bis 60 und 66 kg fuhren die Judofighter zuletzt viele Siege ein. Das wird künftig schwieriger. "Wir sind in einigen Gewichtsklassen – insbesondere bis 73, 81, 90 und 100 kg – sehr gut besetzt", sagt Saueressig, "aber wenn man in der Bundesliga mithalten will, muss aber auch in den Klassen 60, 66 und +100 stark sein."

Wie es bei den Judoka weitergeht, vermag Saueressig nicht zu sagen. Bis 20. Juni waren fünf Kampftage vorgesehen. Im Sommer und Herbst, so schätzt der Judofighters-Coach, könne man sicher einiges nachholen – wenn man bis dahin das Virus eindämmen kann.

Druck aus dem Kessel nimmt die Verschiebung der Olympischen und der Paralympischen Spiele. Auch das Judoteam Heidelberg/Mannheim, in dessen Reihen mehrere sehgeschädigte Kämpfer stehen, wäre in Tokio vertreten gewesen. Nikolai Kornhaß ist derzeit sogar die Nummer eins der Weltrangliste. Er hatte das Ticket für die Paralympics schon in der Tasche, Oliver Upmanns Startplatz war vor den beiden letzten Qualifikationsturnieren auch schon relativ sicher. Und auch Marc Milano, der zum Judoteam Bergstraße gewechselt ist, aber weiterhin bei den Judofighters trainiert, darf sich Chancen ausrechnen, bei den verschobenen Spielen 2021 im deutschen Aufgebot zu stehen.

Saueressig, Carmen Bruckmann und Matthias Krieger, der 2010 Weltmeister und 2012 Dritter bei den Paralympics in London war, betreuen die deutschen Para-Judoka schon viele Jahre. Die Verschiebung der Spiele war für Saueressig alternativlos. Für Oliver Upmann bietet sie sogar eine Chance. Der 31-jährige EM-Dritte von 2011 und 2017 laboriert noch an den Folgen einer Operation und hat jetzt die Gelegenheit, einen vernünftigen Trainingsaufbau einzuleiten – auch wenn das vorerst nur mit dem Besenstiel möglich ist.