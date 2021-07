Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Natürlich hätte er jetzt erzählen können, dass es an seiner Masterarbeit gelegen hat. Vor vier Wochen musste Max Sasserath sein Meisterwerk in Physik einreichen. Herausragende naturwissenschaftliche Kenntnisse waren zur physikalischen Berechnung seiner Siegchancen beim HeidelbergMan daher nicht zwingend nötig. Fünf Läufer waren bereits im Ziel, als der Titelverteidiger eintraf. Der 27-jährige Vorjahressieger klatschte die Konkurrenten ab und blickt trotz Rang sechs durchaus zufrieden in die Runde. "Ich würde sagen, dass ich immerhin die Altersklassen-Wertung gewonnen habe", grinste Sasserath, der immer für einen Plausch zu haben ist.

Konkurrenz war chancenlos

Knapp fünf Minuten Rückstand im Ziel – angesichts der Tatsache, dass Sasserath seit Januar auch noch eine zeitraubende Vollzeittätigkeit als Programmierer in einem Heidelberger Start-Up angetreten hat, kann der Mann vom SV Nikar bestens mit seinem sechsten Platz leben. "Zumal ich bald Vater werde", sagte Sasserath: "Die nächste gute Ausrede."

Gegen den Antritt von Mika Noodt war am Sonntag allerdings nicht nur Sasserath, sondern auch die gesamte Konkurrenz chancenlos. In 1:47:50 Stunden holte der erst 20-jährige Student aus Darmstadt souverän den Sieg beim ersten großen Triathlon-Kampf in der gesamten Region. Eine Woche zuvor war der Radspezialist eigens aus seiner Heimatstadt angereist, um die Velostrecke genau unter die Lupe zu nehmen. Besonderen Spaß habe die Abfahrt gemacht, befand der neue Champion des HeidelbergMan: "Auf gesperrten Straßen ohne Angst runterzubrettern, das macht schon Laune hier."

Für Mika Noodt war es der Premieren-Sieg. Fotos: Pix

Jannik Schaufler vom Hep Sportsteam konnte lange mit dem Darmstädter mithalten, musste aber auf der Laufstrecke zurückstecken. Dritter wurde Malte Plappert vom SV Nikar. Entsprechend redselig gab sich der 25-jährige Physikstudent nach seinem Podestplatz. "Der erste Wettkampf nach so langer Zeit fühlt sich so unwirklich an", plapperte Plappert. "Es geht so in Richtung erster Schultag. Meine Einteilung beim Schwimmen und Radfahren war heute sehr offensiv. Beim Laufen war ich schon etwas platt, habe es aber gut ins Ziel gerettet."

Laura Philipp musste sich deutlich weniger verausgaben. Die Viertplatzierte von Hawaii absolvierte nach einer Verletzungspause ihren ersten Wettkampf seit langer Zeit. Zweimal hatte die Triathlon-Spezialistin aus Neckargemünd in ihrer alten Heimat schon gewonnen, am Sonntag wurde sie bei ihrem dritten Heidelberg-Triumph in 2:03:55 Stunden nicht wirklich gefordert. "Die Strecke kenne ich unter allen Bedingungen, ich bin sie schon so oft gelaufen. Umso mehr habe ich mich über das warme und trockene Wetter gefreut. Jeder Start hier fühlt sich wie ein Geschenk an", sagte die bestens gelaunte 34-Jährige. Am Vorabend war Philipp aus dem dreiwöchigen Höhentrainingslager in St. Moritz angereist – verletzungsfrei und in absoluter Top-Form.

Laura Jansen vom SV Nikar kam knapp zwei Minuten hinter Philipp ins Ziel, war mit ihrem Resultat aber dennoch mehr als zufrieden. Wenn eine Laura Philipp am Start sei, senke das die eigenen Erfolgschancen dramatisch, gab die angehende Ärztin zu: "Im Kopf bin ich die ganze Zeit dabeigeblieben, auch wenn am Ende die Beine doch etwas schwer wurden."

Um die Hygiene-Vorschriften einzuhalten und nicht die maximal erlaubten 750 Zuschauer an der Strecke zu überschreiten, hatten die Veranstalter vorab nicht wie gewohnt die berichtenden Medien informiert. Die Fans kamen trotzdem. Genau darum sei sie in Heidelberg auch immer gerne dabei, sagt Philipp: "Die Stimmung ist immer top, die Strecke bietet alles. Dieses Rennen wird in meiner Läufer-Biografie immer einen speziellen Platz einnehmen."