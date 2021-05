Von Claus Weber

Heidelberg. Die sinkenden Inzidenzen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis lassen Sport im Freien wieder zu. Werden tagesaktuelle negative Schnelltests, Impf- oder Genesungsnachweise vorgelegt, ist sogar Training in Gruppen von 20 Personen möglich. Mit Schnelltests und Testzentren speziell für Athleten (ab 14 Jahren, für Jüngere besteht keine Testpflicht) wollen Stadt und Sportkreis Heidelberg mithelfen, den Amateursport wieder in Gang zu bringen. Die RNZ sprach mit Sportkreis-Chef Gerhard Schäfer und seinem Stellvertreter Uwe Hollmichel, der zugleich auch Vorsitzender des Mehrsparten-Vereins SG Heidelberg-Kirchheim ist.

Man sieht die ersten Kinder und Jugendlichen wieder auf den Trainingsplätzen.

Uwe Hollmichel: Bambini und Kinder bis 13 Jahren trainieren bei uns seit zwei, drei Wochen. Seit Montag dürfen auch die Älteren auf den Platz. Wir bieten von 16 bis 21.30 Uhr Training in drei Zeitzonen an, nutzen dazu insgesamt 34 Zonen, z.B. auch die Wiesen hinter den Tribünen. Wir alle sind sehr froh darüber. Vor allem die sozialen Kontakte haben den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen gefehlt und sind wieder dringend nötig. Alle Abteilungen machen mit, auch die Schwerathleten trainieren im Freien

Gerhard Schäfer: So ähnlich handhaben es auch die anderen großen Vereine in Heidelberg. Es war höchste Zeit, dass wieder etwas gemacht werden kann.

Der Sportkreis unterstützt die Heidelberger Vereine mit eigenen Teststationen für Sportler.

Schäfer: Die Stadt Heidelberg hat uns dankenswerterweise 5000 Test-Kits zur Verfügung gestellt. Die können beim Sportkreisbüro bestellt werden. Darüber hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit den Vereinen vier Testzentren eingerichtet. Im Sportzentrum Süd bei der SG Kirchheim, beim Heidelberger TV (Mitte), TSV Handschuhsheim (Nord) und im Erlenweg bei der TSG Rohrbach. Für den Osten mit Ziegelhausen und Schlierbach suchen wir noch eine Lösung. In den Testzentren können Sportler immer werktags von 15 bis 19 Uhr vor ihrem Training Selbsttests machen, die von Mitarbeitern des Sportkreises und der Vereine beaufsichtigt und testiert werden. Die Stationen bleiben auch in den Pfingstferien geöffnet.

Hollmichel: Man kann zum Training aber auch eine Bescheinigung über einen Test in der Schule oder in einem Testzentrum vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Das betrifft nur Heidelberger Vereine, was können Vereine aus dem Kreis unternehmen?

Hollmichel: Auch sie werden Mittel und Wege finden. Am besten in Zusammenarbeit mit ihren Kommunen. Die Dekra bietet beispielsweise eine Schulung an. Vereinsmitarbeiter können sich ausbilden lassen und dann selbst Tests durchführen und unterschreiben. Man kann sicher viel in Eigenregie machen.

Auch in geschlossenen Räumen ist laut Landesverordnung Sport unter strengen Auflagen wieder möglich.

Hollmichel: Im Moment ist der Vereinssport in den Hallen noch nicht möglich, Ausnahmen sind z.B. private Tennishallen. Die Stufe II der Corona-Verordnung wird, sofern die Inzidenzzahlen unter 50 sind, Ende Mai greifen, so dass die Hallen nach den Pfingstferien für den Vereins- und Schulsport wieder geöffnet werden dürften.

Hat es in der Pandemie viele Vereinsaustritte gegeben? Wie ist die Rückmeldung Ihrer Vereine?

Schäfer: Wir reden Gott sei Dank nur von rund drei Prozent Mitgliederrückgang. Das hört sich nicht so schlimm an, aber in einigen Altersklassen ist die Zahl wesentlich höher. Leider sind vor allem die Jüngsten weggebrochen, weil es beispielsweise auch kein Eltern-Kind-Turnen mehr gab. Wir müssen Sorge tragen, dass wir nicht ganze Jahrgänge verlieren und Lücken haben, die sich später dann auch einmal in der Gesundheits- und Sozial-Statistik niederschlagen könnten.

Hollmichel: Wir haben in der Regel eine Fluktuation von fünf Prozent. Die Weggänge, zum Beispiel auch durch Wegzüge, bleiben. Aber uns fehlen die Neueintritte, weil wir monatelang keinen Sport anbieten konnten.

Wann wird wieder Normalität einkehren, und werden Fußballer, Volleyballer oder Ringer im Herbst ihre Runden starten können?

Schäfer: Ich bin Berufsoptimist. Ich denke, dass das möglich sein wird, wenn der Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Wir waren allerdings auch schon vor einem Jahr hoffnungsvoll, man weiß eben nicht, welche Variante noch auftaucht. Wir kennen das Virus noch zu wenig.

Hollmichel: Auch wenn es im Sommer besser wird, könnte es durchaus sein, dass wir im Herbst wieder vermehrt testen müssen, um allen Eventualitäten vorzubeugen. Wie sich das Impf- und Mutantengeschehen entwickelt, können wir alle nicht absehen. Doch jeder Tag, den wir Sport treiben können, ist ein Mehrwert, vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen. Ich glaube, dass wir mit vielen neuen Erkenntnissen in der kommenden Saison auch die Wettkämpfe durchweg bestreiten können.

Info: Die aktuellen Verordnungen zum Thema Sport in der Pandemie findet man auf der Homepage: www.sportkreis-heidelberg.de