Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Als Linus Hüger Ende November 2018 nach dem Sichtungslehrgang für die Jugendnationalmannschaft in Kienbaum nicht zu den 24 Auserwählten zählte, geriet die Welt des jungen Volleyballers des Heidelberger TV kurzzeitig aus den Fugen. Die tröstenden Worte seines Freundes und Beach-Volleyball-Partners Philipp Hornung, der als Zuspieler den Sprung in den deutschen Elite-Kreis geschafft hatte und damit auch die Berechtigung an das Volleyball Internat (VI) in Frankfurt/Main zu wechseln, stießen bei Hüger zunächst auf taube Ohren.

Doch der damals 15-Jährige warf die Flinte nicht ins Korn. Die Nichtberücksichtigung spornte ihn noch mehr an, um es seinem Kumpel gleichzutun. Und es klappte. Dank Michael Mallick, dem baden-württembergischen Landestrainer, durfte sich Hüger eine Woche lang am Landesstützpunkt in Hessen präsentieren. Dabei überzeugte er Dominic von Känel, den Nachfolger von Matus Kalny als U 18-Bundestrainer und Coach des Zweitliga-Teams des VI Frankfurt. Anfang August 2019 dann der große Schritt: Hüger packte seine Koffer und bezog im Internat sein Zimmer.

Jetzt im März 2020, 16 Monate später, fühlt sich der Junge aus der Weststadt pudelwohl. Seine Erwartungen haben sich schneller erfüllt, als er sich vorgestellt hat. Seit Dezember des vergangenen Jahres gehört er dem Kader der U 18-Nationalmannschaft an. "Natürlich ist das absolut von Vorteil, wenn der Vereinstrainer auch Bundestrainer ist. Er sieht die Fortschritte tagtäglich", erklärt Hüger, der Anfang Januar bei der ersten EM-Qualifikationsrunde im nordspanischen Palencia ebenfalls dabei war und viele Einsätze hatte. Ob er allerdings bei der zweiten Runde im April, die wegen des Corona-Virus bereits abgesagt wurde, mit dabei gewesen wäre, stand nicht endgültig fest, weil Coach von Känel aus 20 Spielern wählen kann.

Die Umstellung auf das Internatsleben bereitet Hüger trotz anfänglicher Skepsis keine allzu große Probleme – weder sportlich noch schulisch. "Volleyball steht absolut im Vordergrund. Ich habe zwar weniger Freizeit, doch damit komme ich ganz gut klar", sagt Hüger, der um 22.30 Uhr im Bett sein muss und morgens um sieben Uhr zum Frühstück geht.

Neben dem täglichen Training nach dem Unterricht, der zwischen 14.20 und 16.35 Uhr endet, stehen zusätzlich an drei Tagen – dienstags, mittwochs und donnerstags – noch vor der Schule von 7.30 bis 9 Uhr Kraft- sowie Technikübungen auf dem Stundenplan. Samstags oder sonntags müssen sich die 16 Talente aus ganz Deutschland in der 2. Bundesliga Süd gegen gestandene Männer beweisen. Da die 15- bis 19-Jährigen gefördert und gefordert werden sollen, spielen sie außer Konkurrenz mit – steigen also nicht ab. In den 23 Begegnungen, ehe die Saison wegen des Corona-Virus vorzeitig abgebrochen wurde, verbuchte die Mannschaft des VI Frankfurt lediglich einen Punkt.

"Trotz der körperlichen Unterschiede, wäre durchaus mehr möglich gewesen", berichtet Hüger, der sich aber ebenso wie Hornung über jeden Einsatz freut, und fügt an: "Ich bin noch kein Leistungsträger. Zweimal stand ich in der Startformation. Ansonsten bin ich meist als Auswechselspieler oder Aufschlagjoker gefragt." Einmal, als Coach von Känel bei einem Auswärtsspiel völlig auf den Außenangreifer verzichtete, machte Hüger von seinem Zweitspielrecht Gebrauch und unterstützte die erste Mannschaft der SG HTV/USC Heidelberg in der Verbandsliga. Nach acht Monaten im Volleyball Internat sieht sich Hüger in seinem Entschluss und seiner Hartnäckigkeit bestätigt: "Es war die richtige Entscheidung. Ich würde alles nochmal so machen."

Das Corona-Virus hat Deutschland derzeit fest im Griff hat. Wie alle anderen Schulen ist auch das Internat in Frankfurt vorerst bis nach Ostern geschlossen. Hüger hält sich nun in Heidelberg fit. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Athletik.

Ob er mit Hornung wieder eine erfolgreiche Beach-Volleyball-Saison absolvieren kann, ist nicht nur wegen des Virus ungewiss. Trainer von Känel sieht den Heidelberger eher als Abwehr- statt wie bisher Angriffsspieler. Hüger müsste sich einen neuen Partner suchen. Doch wartet der 1,94 Meter große Außenangreifer ab und übt sich wie viele andere auch in Geduld.