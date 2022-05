Von Nikolas Beck

Heidelberg. Für Branislav Ignjatovic geht es nicht mehr um seinen persönlichen emotionalen Abschied. Den hatte der langjährige Trainer der MLP Academics bereits vor zehn Tagen. Im Rahmen des letzten Heimspiels wurde "Frenki" vom Heidelberger Publikum gefeiert. Stattdessen will der Serbe mit seinem Team alles daran setzen, in der letzten Partie dieser Spielzeit am Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) in Ludwigsburg einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen.

Sportlich lief in den vergangenen Wochen nicht mehr viel zusammen bei den Basketballern, die bereits vier Spiele vor Schluss den Klassenerhalt sicher hatten. Beim Tabellenvierten, den MHP Riesen, müssen sich die Heidelberger gegen die siebte Niederlage hintereinander stemmen. Nach abgesessener Sperre kehrt Aufbauspieler Rob Lowery zum finalen Akt ins Aufgebot zurück. Auch Kelvin Martin kann mitwirken. Ein Fragezeichen, so Ignjatovic, stehe lediglich krankheitsbedingt hinter einem Einsatz von Niklas Würzner.

Der vergangene Freitag hat also keine Spuren hinterlassen. Da hatte Ignjatovic sein Versprechen eingelöst und seine Schützlinge in seinen Garten eingeladen, um auf das erreichte Saisonziel sowie das Ende der gemeinsamen Reise anzustoßen.

Sachlich-professionell oder feucht-fröhlich, Herr Ignjatovic? Frenki muss lachen und an den einen oder anderen Slibowitz, den in seiner Heimat so beliebten Obstbrand denken: "Sehr feucht ..." Das Training am Samstagnachmittag sei dennoch nicht ausgefallen.

Schließlich wartet am Mittwoch noch einmal eine ganz schwere Aufgabe auf die "Akademiker". Die Riesen haben sich am vergangenen Wochenende gerade Rang drei in der Champions League gesichert. "Ich freue mich riesig, dass ich mein letztes Spiel gegen meinen Freund John Patrick absolvieren kann", sagt Ignjatovic. Coach Patrick leitet die Geschicke in Ludwigsburg sogar bereits ein Jahr länger als Ignjatovic in Heidelberg. Und irgendwie schließt sich für die Academics auch ein Kreis. "Vielleicht haben das viele bereits vergessen", erinnert sich Ignjatovic, "aber im Hinspiel haben wir eine der größten Sensationen in dieser Saison geschafft."

Damals, am zweiten Spieltag und im ersten Heimspiel, triumphierten die schwer vom Verletzungspech gebeutelten Aufstiegshelden mit nur sieben Spielern gegen Ludwigsburg. "Damit haben wir wahrscheinlich den Grundstein für den Ligaverbleib gelegt", glaubt der scheidende Academics-Coach, für den seine Mission auch am späten Mittwochabend nicht beendet sein wird. Bis Ende des Monats steht er noch unter Vertrag. Zeit genug, um mit jedem seiner Spieler ein Feedback-Gespräch unter vier Augen zu führen. Das habe sich in seiner Zeit in Heidelberg genauso etabliert wie eine Einladung der Fans an den Coach zum gemeinsamen Grillfest. Dies findet normalerweise zwar vor einer Saison statt, wurde aber nun auf Anfang Juni vorgezogen. Zur neuen Runde muss nun mal auch ein neuer Trainer kulinarisch verwöhnt werden.

Klappt’s also in Ludwigsburg nicht mit einem versöhnlichen Abschluss, dann gewiss mit den Fans bei Steak, Bratwurst – und serbischem Schnaps.