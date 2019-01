Von Tillmann Bauer

Hamburg. In großen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Das weiß Uli Roth aus eigener Erfahrung. Der ehemalige Rekordnationalspieler und Kapitän der DHB-Auswahl beantwortet als WM-Experte der RNZ vor dem Halbfinale gegen Norwegen alle wichtigen Fragen.

Uli Roth, auf welche Stärken sollte das deutsche Team vertrauen?

Der Grundstein muss definitiv in der Defensive gelegt werden. Abwehrarbeit ist eine Charakterfrage und nicht von der Tagesform abhängig. Zudem sind, nachdem Silvio Heinevetter gegen Spanien ein gutes Spiel gemacht hat, unsere beiden Torhüter im Turnier angekommen und haben eine unterschiedliche Spielauslegung - das macht das Duo noch stärker. Das letzte Hauptrundenspiel hat man perfekt gelöst und mit wenig Aufwand gewonnen - das hat mich beeindruckt und sehr überrascht. Man ist nun im Flow, hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein und zudem noch Tim Suton integriert. Überraschend ist, dass in der DHB-Auswahl immer wieder ein anderer Spieler entscheidende Akzente setzt - wir sind unberechenbar. Generell gilt nun: Wer jetzt nicht ans Finale denkt, kommt rein. Denn wer mit den Gedanken schon beim Endspiel ist, wird auf die Nase fallen. Wenn die deutsche Auswahl es schafft, in allen Teilen gut zu funktionieren, dann ist sie nur ganz schwer zu schlagen. Dann werden wir Weltmeister.

In welchen Bereichen muss sich Deutschland noch steigern?

Definitiv in der Quote bei der Wurfausbeute, da lassen wir noch immer zu viele Chancen liegen. Zudem sollte man die technischen Fehler mindestens um die Hälfte reduzieren, dann bewegen wir uns schon auf einem ganz hohen Niveau.

Wie können uns die Norweger gefährlich werden?

Durch ihren Teamgeist und ihre Willensstärke. Die norwegische Mannschaft ist auch mit dem DHB-Team zu vergleichen, weil sie sehr geschlossen auftritt. Beide Teams kennen sich aus Länderspielen und Begegnungen in der Bundesliga. Norwegen hat Charakter und ein sehr schnelles Spiel nach vorne. Zudem sind die Außen technisch gut ausgebildet.

Wie wichtig ist der Heimvorteil?

Unfassbar wichtig. Insgesamt bringt ein Heimvorteil die zusätzlichen zehn Prozent Motivation, die man braucht. Wenn die Halle komplett hinter dem Team steht, gibt das einen extra Schub. Sollte es eine Phase geben, in der es nicht so gut läuft, dann können die Zuschauer mit ihrer Unterstützung entscheidend sein und die Mannschaft tragen. Bei jedem einzelnen Tor spürt man den Lärmpegel auf den Tribünen. Dazu stehen bei so einem Spiel auch die Schiedsrichter unter massivem Druck - das muss aber nicht immer ein Vorteil für das Heimteam sein. Das kühle Hamburger Publikum hatte eine lange Vorglühzeit und wird sicherlich für eine Bomben-Stimmung sorgen.

Auf welche Schlüsselspieler kommt es an?

Auf Seiten der Norweger ist das neben Sander Sagosen sicherlich auch der Flensburger Torhüter Torbjørn Bergerud. Wenn er einen guten Tag erwischt, steht er Andreas Wolff in nichts nach. Für Deutschland wird der Rückraum entscheidend sein: Da haben wir mit Steffen Fäth, Fabian Wiede, Paul Drux, Kai Häfner oder auch Fabian Böhm einige Spieler, die zünden können. Wir sind sehr gut aufgestellt.