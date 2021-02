Stillstand: Zum zweiten Mal in Folge brechen die Handball-Verbände in Baden-Württemberg die Saison ab. Auch die Vereine aus der Region sind betroffen, sehen die Maßnahme aber als richtig an. Foto: imago

Von Matthias Miltz

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Coronavirus den regionalen Handball zu einem Saisonabbruch zwingt. Schon die vergangene Spielzeit musste vorzeitig abgepfiffen werden. Die Verantwortlichen ließen sich lange Zeit mit der Entscheidung, doch seit Donnerstag ist es Gewissheit: Die laufende Spielzeit 2020/21 wird ohne Wertung abgebrochen, was heißt: Es wird keine Auf- und Absteiger geben.

Die drei Handballverbände aus Baden (BHV), Südbaden (SHV) und Württemberg (HVW) sowie der Verein Handball Baden-Württemberg e.V. (HBW), der den Spielbetrieb der Baden-Württemberg Oberliga organisiert, verständigten sich darauf, ab sofort gemeinsam die laufende Hallensaison zu beenden. Das gilt für alle Spiele ab der Baden-Württemberg-Oberliga abwärts. Nachdem absehbar war, dass der Lockdown erneut verlängert werden soll, sehe man keine Möglichkeit, die Runde fortzuführen, heißt es. Auch, weil nicht genügend Vorbereitungszeit bleiben würde, in der sich die Spieler ihre sportlichen Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs erarbeiten könnten.

Auch die Vereine aus der Region sind vom erneuten Saisonabbruch betroffen, sehen die endgültige Lösung allerdings einheitlich als den richtigen und auch einzigen Weg an. "Dieses Vorgehen erachte ich als völlig konsequent und richtig", sagt Willi Kronawetter, Abteilungsleiter Handball beim TV Mosbach. "Es wäre aus sportlicher Sicht einfach keine faire Runde gewesen, wenn wir den Spielbetrieb wieder aufgenommen und dann den Auf- und Abstieg in einem ,Final-Four’-Turnier ausgetragen hätten."

Auch Tamara Geier, 1. Vorstand der Obrigheimer Handballer, sieht den Abbruch als notwendig an: "Ehrlich gesagt sind wir sogar froh, dass die Runde nun endlich abgebrochen ist. Für eine Weiterführung hätten wir drei bis vier Wochen Vorlaufzeit gebraucht. Ich finde, es war völlig utopisch, diesen Zeitraum anzuberaumen. Wir hoffen jetzt einfach, dass in naher Zukunft wieder irgendwie Sport zugelassen wird."

Genau darauf hofft auch Ulrich Halder, Abteilungsleiter der Piranhas Neckarelz. "Wir dürfen seit Oktober nicht mehr in die Halle. Alle Spieler sind völlig untrainiert, müssen aber austrainiert in eine Runde gehen, sonst kann es schnell zu Verletzungen kommen." Und Halder sieht noch einen weiteren Punkt, wieso der Abbruch richtig sei: "Handball ist ein Sport, der von der Geselligkeit lebt. Mit den Hygienekonzepten konnten nur wenige Zuschauer in die Halle, da ist es vorprogrammiert, dass keine Stimmung aufkommt – der Sport wäre kaputtgegangen, wenn wir es wieder so angefangen hätten."

Dass sich seit Rundenbeginn die Meinungen auch ändern können, beweist Philipp Kraft, Mannschaftsverantwortlicher des TSV Buchen. "Am Anfang wollten wir natürlich spielen. Im September haben wir dann aber schon Spiele selbstständig abgesagt, weil es einfach nicht mehr tragbar war." Kraft ist vor allem der Meinung, dass eine Weiterführung der Saison ein falsches Signal an die restliche Bevölkerung senden würde. "Klar, jeder Spieler würde am liebsten spielen. Aber da muss man sich tatsächlich hinterfragen, ob es so einen Sinn machen würde. Gaststätten oder Friseure zum Beispiel müssen ihre Geschäfte schließen. Da können wir doch nicht darauf drängen, unsere Runde weiterzuspielen. Wir sehen uns als TSV Buchen definitiv nicht an erster Stelle in der Prioritätenliste." Ihm sei außerdem bewusst, was für ein Aufwand hätte betrieben werden müssen, um alles wieder zum Laufen zu bekommen. "Ganz im Ernst: Das wäre für Ehrenamtliche, die zum Großteil bei allen Vereinen aus der Region am Werk sind, schlichtweg nicht zu stemmen."

Auch beim Badenligist TV Hardheim kann man den Abbruch nachvollziehen, ist aber gleichzeitig auch etwas enttäuscht. "Ich finde die Entscheidung der Verantwortlichen völlig richtig", sagt Hardheims Coach Lukas Dyszy, erklärt aber auch: "Wir sind mit 8:0-Punkten natürlich super in die Saison gestartet. Dadurch, dass die Runde ohne Wertung abgebrochen wird, bleibt der Lohn für die Klasse-Leistungen leider aus."

Nicht nur in ihrem Verständnis sind sich die Vereine aus der Region einig, sonder auch im Wunsch, dass die nächste Saison dann vielleicht endlich wieder normal über die Bühne gehen kann.