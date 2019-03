Heidelberg. (tib/bz) Gianluca Pauli war ein gefragter Mann. Der Linksaußen der SG Leutershausen konnte sich nach dem Abpfiff am Samstagabend vor Gratulanten kaum retten. Denn weil die Roten Teufel relativ souverän mit 29:24 gegen die HSG Hanau gewannen und Pauli dabei stolze neun Tore erzielen konnte, hatte er viele Glückwünsche entgegen zu nehmen. Das tat er gerne, auch weil er extrem erleichtert war - noch im vergangen Auswärtsspiel in Nieder-Roden lief bei ihm gar nichts zusammen. Nun versenkte er gegen Hanau einen Ball nach dem anderen im Tornetz.

"Wir haben richtig gut gespielt heute, hatten aber auch einen sehr starken Gegner", sagt der Mann, der noch in der vergangenen Saison für die SG Nußloch spielte: "Wir haben gekämpft und gezeigt, was der Zusammenhalt im Team ausmachen kann." Denn Pausen sind in Paulis Spiel aktuell selten. Weil sein Linksaußen-Partner und Kapitän Niklas Ruß aufgrund der Verletztensituation fast durchgängig auf der Mittelposition eingesetzt wird, sprintet der quirlige Pauli 60 Minuten ohne Verschnaufpause die Seitenlinie hoch und runter. Auch am Samstag wieder.

Um aber diese Tempogegenstöße laufen zu können, bedarf es einen Torhüter, der einfache Gegentore verhindert. Bei der SGL hat man auf dieser Position aktuell kein Problem: Routinier Alexander Hübe, 35, war in überragender Verfassung und hatte großen Anteil am Heimerfolg gegen die Hessen. "Am Ende konnten wir zum Glück auf einen starken Torhüter bauen, sonst wäre es vielleicht nochmal enger geworden", lobte SGL-Trainer Frank Schmitt während sein Gegenüber, Patrick Beer, feststellte, dass das Torwartduell ganz klar an Leutershausen ging. Schmitt: "Unter allen Umständen bin ich sehr zufrieden mit der heutigen Leistung, wir hatten immer mal wieder starke und schwächere Phasen."

SG Leutershausen: Hübe, Döding - Jaeger F. 1, Bernhardt 2, Schwarz, Stippel 4, Jager P. 1, Ruß 3, Cirac, Gasser, Wagner 3, Seganfreddo 2, Mantek 4, Pauli 9/2.

Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen durfte sich freuen. Am kommenden Wochenende empfängt man Leutershausen, nun hat man am Samstagabend den fünften Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr ist aktuell gut drauf und hat einen 28:22-Auswärtssieg bei der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar gefeiert. Bester Werfer war Tom Jansen, der am Ende auf sieben Treffer kam.

HG Oftersheim/Schwetzingen: Herb, Gabel - Barthelmeß 4, Messerschmidt 3, Jansen 7, Zipf 1, Sauer 3/1, Krämer 3, Suschlik 1, Demel, Mehl, Hideg 4/2, Krepper 2.

Ein wahrer Kraftakt bescherte den Drittliga-Handballern der SG Nußloch zwei Punkte bei der SG Bruchköbel. 30:28 (16:15) endete der frühe Sonntagabend-Krimi für die Sieben von Trainer Christian Job. Zum ersten Mal mit auf dem Spielberichtsbogen der SGN standen dabei die A-Jugendlichen Kevin Steinbächer, Peter Kern und Miklas Boch. Grund dafür war die extrem angespannte personelle Situation. Zu den ohnehin Langzeitverletzten Adrian Fritsch, Simon Kuch, David Ganshorn, Christian Buse und Nicolas Herrmann gesellten sich Christian Zeitz, Kevin Bitz sowie der beruflich verhinderte Sebastian Körner. Acht Akteure, mit denen man ohne Weiteres eine Drittliga-Partie angehen könnte.

Umso herausragender ist das zu beurteilen, was der verbliebene Haufen in Bruchköbel auf die Platte legte. Allen voran Max Schmitt erwischte einen Sahnetag. Der Rechtsaußen vertrat Herrmann grandios und steuerte zwölf Feldtore bei lediglich einem Fehlwurf zum Auswärtssieg bei. Dahinter übernahmen Jochen Geppert (7) und Lars Crocoll (5) Verantwortung.

"In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme in unsren Rhythmus zu finden", bilanzierte Job angesichts des zwischenzeitlichen 9:12-Rückstands, "danach haben wir, auch durch das Ausprobieren einiger verschiedener Abwehrformationen, immer besser unseren Weg gefunden." Bis zum Ende konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Den längeren Atem bewiesen die Nußlocher, die aus einem 26:28-Rückstand (55.) den 30:28-Endstand machten.

SG Nußloch: M. Bitz, Lieb (beide Tor), Crocoll 5, Müller 1, Steinbächer, Kern, Geppert 7, M. Schmitt 12, Boch, Gerdon 2, N. Schmitt 1, Petróczi 1.