Von Claus-Peter Bach

Großsachsen. Fritz Mayer wusste es auf Anhieb: "Es war unser zweiter Sieg gegen die SG Leutershausen", sagte der Teammanager des TV Germania Großsachsen am Samstag, als seine Mannschaft das brisanteste Derby des nordbadischen Handballsports mit 24:23 (13:11) gewonnen hatte. "Auch beim ersten Mal hatten wir ein Tor mehr", fügte Mayer hinzu, während die Fans der Sieger ihrem Jubel freien Lauf ließen und die unterlegenen Spieler hoch erhobenen Hauptes die Halle verließen. Auch die SGL erhielt viel Beifall, denn der kleine, aber wichtige Unterschied bestand ja aus nur einem Tor.

Hirschberg-Nord (also Großsachsen) gegen Hirschberg-Süd (Leutershausen) ist in dieser seltsam zusammengestellten 3. Handball-Liga Ost das südlichste Derby und sicher kein Spiel wie jedes andere. 1000 Zuschauer zwängten sich in die überfüllte Sachsenhalle, viele waren schon viel früher erschienen, um sich im Foyer mit einer Bratwurst und einem Viertel Schriesheimer Wein zu stärken und ein bisschen warm zu schwätzen. Die von hüben kennen die von drüben, man hat gemeinsam die Schulbank gedrückt und sich beim Handball die Bälle um die Ohren geworfen.

Mit dem Anpfiff der vorzüglichen Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kilp (Oberursel) und Christoph Maier (Steinbach) wurden aus Nachbarn Gegner, doch das Bemerkenswerte an diesem Spiel war, dass es zwar mit vollem körperlichen Einsatz und großem Kampfgeist geführt wurde, aber fair verlief. Das lag an den Spielern, die unschöne Aktionen aus dem Hinspiel (26:20 für die SGL) nicht wiederholen wollten, und an den mit Fingerspitzengefühl agierenden Referees, die von beiden Trainern gelobt wurden. "Sie waren völlig souverän", sagte Marc Nagel.

Das gilt allerdings auch für Nagel selbst. Nach diesem dramatischen Kampfspiel nannte der SGL-Trainer den Erfolg der "Germanen" verdient und widersprach Meinungen aus dem zufriedenen Publikum, dass ein Remis auch ein leistungsgerechtes Resultat hätte sein können. Nagel wörtlich: "Ich mag keine Unentschieden. Ein Derby braucht einen Sieger." Nach diesen Worten erhielt der SGL-Coach stürmischen Beifall.

Am Sieg der Gelb-Blauen gibt es schon deshalb nichts zu mäkeln, weil sie fast immer in Führung lagen, was den "Roten Teufeln" nur einmal - beim 16:17 durch Felix Jäger in der 42. Minute - gelang. Als "Knackpunkt des Spiels" identifizierte Marc Nagel das Geschehen zwischen der 42. und 47. Minute: Erst glich Philipp Schulz aus, dann erhielt Niklas Ruß die rote Karte, und schließlich ließen Michell Hildebrandt, Simon Reisig und Jan Triebskorn die Treffer zum 20:17 folgen.

Der Ausschluss von Ruß, der einen sich tief bückenden Gegenspieler während einer schnellen Drehung mit dem Ellbogen im Gesicht traf, war die einzige diskutable Entscheidung der Schiedsrichter - es war sicher kein absichtliches Foul. "Diese frühe Karte hat uns geschwächt", sagte Leutershausens starker Torhüter Alexander Hübe nach diesem "nicht hochklassigen, aber sehr spannenden und für die Zuschauer schönen Spiel."

Leutershausen gab nicht auf. Vor allem Rechtsaußen Sascha Pfattheicher ließ den Vorsprung Großsachsens mit drei Siebenmetern und vier Toren aus spitzem Winkel nie zu groß werden. Acht Sekunden vor Schluss stand es 23:23, als Philipp Schulz blitzschnell haushoch sprang und den Ball ins SGL-Tor donnerte. Danach war Schluss, und die TVG-Fangemeinde stimmte zum wiederholten Mal das Volkslied von den "Stromern" an, die das "Saasemer Trottwar zieren." Der Wein schmeckte besser als sonst, und TVG-Trainer Stefan Pohl zollte seinem Team "höchsten Respekt."

TVG Großsachsen: Fraefel, Sitter - Kadel 1, Fath, Triebskorn 11/2, Schulz 4, Spilger, Kohl 1, Unger, Straub, Reisig 3, Buschsieper 1/1, Hildebrandt 2, Ulrich 1.

SG Leutershausen: Hübe, Döding - F. Jäger 7, Rolka 3, Ruß 3, P. Jäger 3, Gasser, Herbert, Stippel, Pfattheicher 7/3, Kubitschek, Mantek.