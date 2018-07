Von Daniel Hund

Mannheim. Hingefahren, eiskalt zugeschlagen und wieder weggefahren. Grün-Weiss Mannheim hat zum Auftakt der Tennis-Bundesliga gleich mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Mit einem 5:1-Auswärtssieg kehrte man aus Neuss zurück in die Kurpfalz. Und auch an diesem Heim-Wochenende wird der Bizeps mächtig angespannt: Sowohl am Freitag gegen Düsseldorf (13 Uhr) als auch am Sonntag gegen Halle (11 Uhr) wird Grün-Weiss einige Ausnahmekönner auf die rote Asche schicken: "Wir werden acht Mann auf der Anlage haben", verrät Teammanager Gerald Marzenell und schmunzelt: "Mal schauen, wer am spielt."

Wobei drei Einzel-Plätze wohl bereits vergeben sind: Peter Gojowczyk (ATP 39) Maximilian Marterer (ATP 48) und Federico Delbonis (ATP 88) sollen Mannheim auf die Siegerstraße bringen. Kurzfristig passen muss hingegen Neuzugang Damir Dzumhur (ATP 23). "Er hat sich bei mir mit Rückenproblemen abgemeldet. Damir wird wohl erst am Samstag wieder mit dem Training beginnen können", berichtet Marzenell.

Ansonsten hat der Seckenheimer noch einige altbekannte Haudegen in der Hinterhand: Radu Albot (ATP 98), Tobias Kamke (ATP 227), Andi Beck, Robin Kern (ATP 409) und der spanische Doppel-Star Marc Lopez brennen auf ihre Einsätze. Marzenell sagt: "Daran merkt man, dass uns dieses Wochenende sehr wichtig ist."

Was nachvollziehbar ist, denn von den Duellen gegen den aktuellen Spitzenreiter Düsseldorf und den Titelfavoriten Halle hängt viel ab: Punkten Marterer und Co. gegen beide, kann man wohl bis zum Saisonende um den Titel mitspielen.

Und wie lautet nun die Zielsetzung? Sollen zwei Siege her? "Das ist etwas unrealistisch", drückt Marzenell auf die Euphoriebremse. "Falls wir einen Sieg und ein Unentschieden holen könnten, wäre das eine Riesen-Sache."

Gerade am Sonntag gegen Halle kommt Schwerstarbeit auf das badische Tennis-Flaggschiff zu. Da Halle seine erste Partie mit 0:6 (!) in Düsseldorf verloren hat, steht der letztjährige Meister schon gehörig unter Druck. Oder anders: Ab sofort müssen Siege her.

Egal gegen wen, egal wo. Also soll auch am Feudenheimer Neckarplatt doppelt gepunktet werden. Das Zeug dazu haben die Blau-Weißen: Während am vergangenen Sonntag noch einige Starspieler verhindert waren, weil sie in Wimbledon am Start waren, kann Halle nun quasi aus dem Vollen schöpfen.

Im Klartext: Für das Gastspiel in der Quadratestadt sind etliche Ausnahmekönner vorgesehen. Der Plan: Robin Haase (ATP 43), Joao Sousa (ATP 45) und Jan-Lennard Struff (ATP 64) sollen es richten. Ein Trio, vor dem Marzenell großen Respekt hat - aber keine Angst: "Auch wir werden sehr gut aufgestellt sein. Die Zuschauer können sich an beiden Tagen auf tolle Spiele freuen."

Tennis-Bundesliga, 2. Spieltag, Freitag, 13 Uhr: Grün-Weiss Mannheim - Rochsuclub Düsseldorf.