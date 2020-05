Abstand halten? Für Golfer überhaupt kein Problem. Rainer Gehring (oben links) und RNZ-Sportredakteur Eric Schmidt halten sich bei ihrer Proberunde in Bad Rappenau an die Corona-Richtlinien. Foto: Siegfried Lörz

Von Eric Schmidt

Bad Rappenau. Es regnet und regnet und regnet. Rainer Gehring weiß, warum. "Der Himmel weint Freudentränen. Er freut sich, dass es wieder losgeht", sagt der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV). Gestern, am 11. Mai, steht der 60-Jährige zum ersten Mal seit knapp zwei Monaten wieder auf dem Golfplatz und darf abschlagen – die Corona-Zwangspause ist zu Ende. Wie es so ist, unter besonderen Hygiene-Richtlinien Golf zu spielen? Die RNZ hat mit Gehring beim GC Bad Rappenau eine Proberunde gedreht – der Bericht über einen Freilandversuch.

Startzeiten: Wer unregelmäßige Arbeitszeiten hat, mag es gerne flexibel. Er kommt auf den Golfplatz, wann es ihm gerade passt. Diesen Spielraum gibt’s nicht mehr. Viele Golfanlagen haben Startzeiten eingeführt – auch der GC Bad Rappenau. Im Zehn-Minuten-Takt dürfen zwischen 7 und 20 Uhr Einzelkämpfer oder Zweier-Flights auf den Platz. "Es sollen ja nicht alle auf einmal kommen", sagt Clubmanagerin Melanie Appel. In dieser Woche sind auf der 18-Loch-Anlage in Zimmerhof erst einmal nur Mitglieder spielberechtigt, für eine halbe Runde über neun Loch – um so vielen Golfern wie möglich das Golfen zu ermöglichen. Unsere Startzeit mit Rainer Gehring ist um 8.30 Uhr an Bahn 10.

Neu sind unter anderem die Schaumstoffeinsätze in den Löchern. ​Foto: Siegfried Lörz

Erster Abschlag: Bevor es losgeht, gibt es ein kleines Briefing. Clubsekretär Stefan Malzahn weist am Abschlag an Bahn 10 auf die neuen Besonderheiten hin und bittet unter anderem, die Abstandsregeln einzuhalten. Für uns kein Problem: Rainer Gehring haut seinen Ball gegen den Wind 180 Meter weit, ich schaffe es mit Ach und Krach über den Damenabschlag hinaus – im Tennis würde man von einem Stoppball sprechen. Auch sonst kommen wir uns alles andere als nahe. Wir spielen teilweise 50 Meter voneinander entfernt in Richtung Grün. Ein im Kart patrouillierender Marshall hat ein Auge auf uns und beobachtet, ob wir uns an die Corona-Spielregeln halten.

Auf dem Grün: Plopp. Normalerweise fällt der Ball geräuschvoll, wenn er eingelocht wird. Jetzt hat es ausgeploppt. Um das Berühren des Flaggenstocks zu verhindern, hat jedes Loch einen Schaumstoffeinsatz – den Ball wieder aufzunehmen ist spielend leicht, im Untergrund muss niemand mehr graben. 4500 Schaumstoffeinsätze hat der BWGV in den vergangenen Wochen verschickt und verteilt, beim GC St. Leon-Rot, dem GC Sinsheim, dem Heitlinger-Resort in Tiefenbach und in Bad Rappenau kam Rainer Gehring persönlich vorbei. Schwarz sind sie, diese Schaumstoffeinsätze – man trifft also regelrecht ins Schwarze. "Eine geniale Erfindung. Schade, dass wir kein Patent drauf haben", sagt Gehring. Ebenfalls wichtig: Die Fahne darf nicht mehr herausgenommen werden beim Putten. Aber bitte mit Fahne, heißt der neue Leitspruch.

Im Bunker: Auch das noch. An Bahn 13, dem 339 Meter langen Par 4, schlagen wir unsere Bälle in den Bunker vor dem Grün. Also rein in den Graben. Was neu ist: Rechen und Harken gibt es nicht mehr – statt händisch werden die Spuren im Sand jetzt füßisch beseitigt. "Wir ebnen den Sand mit den Schuhen ein", sagt Rainer Gehring. Sauber ist es nicht, das "Schuheputzen", aber es funktioniert.

Flüssiges Spiel: Nichts ist’s mit dem Aquastopp von oben. Es regnet und regnet und regnet. Unserem Vergnügen tut dies keinen Abbruch, an Bahn 17, dem 148 Meter langen Par 3, spielt Rainer Gehring ein Par. Eigentlich ist fast alles so wie vor Corona. "Es hat sich nicht viel verändert. Ich finde ja, dass wir auch schon vor zwei Wochen hätten spielen können", sagt der BWGV-Geschäftsführer und ist vom Platzzustand begeistert: "Fantastisch. Fast wie bei der Neueröffnung." Keine Frage: Wie andere Clubs hat der GC Bad Rappenau Boden gutgemacht in der Coronapause.

Am Ziel: Geschafft. Nach zwei Stunden sind "Rainman" Rainer Gehring und die RNZ am Ziel. Jetzt wäre eine warme Dusche schön. Und ein Cappuccino. Doch sowohl die Umkleiden als auch die Gastronomie sind geschlossen. Auch die Waschstraße für die Schläger und die Schuhe ist gesperrt. Immerhin: "Wer will, kann vor dem Start bei unserer Gastronomie ein Essen-to-go bestellen, das man nach der Runde zu Hause aufwärmen kann", erklärt Clubmanagerin Melanie Appel. Bei schönem Wetter soll auf dem Platz ein "fahrendes Büdchen" verkehren. Klar, an ein paar Dinge wird man sich gewöhnen müssen: An die Händedesinfektionsmittel an der Driving Range. Den Einbahnstraßenverkehr zum Sekretariat. Und die Wartebereiche vor den Abschlägen. "Eine normale Golfsaison wird das nicht", glaubt Appel. "Aber das wird sich einspielen."