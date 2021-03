Speyer/Schwarzach. (rol) Am 29. Februar 2020 stemmten die Bundesliga-Gewichtheber zum letzten Mal um Kilo und Punkte. Gut ein Jahr später sind zumindest die Nationalheber und Nationalheberinnen zurück im Wettkampfmodus. Am Samstag in Speyer und zwei Wochen zuvor in Schwarzach ließen sie bei Testturnieren die Hanteln fliegen. Eine Generalprobe in zwei Akten für die EM in Moskau (3. bis 11. April), wo fünf Männer und vier Frauen für Deutschland antreten und um die Olympia-Qualifikation kämpfen werden.

Die lange Zwangspause hat Max Lang vom AC Mutterstadt am besten überstanden. Der 74 Kilo schwere Athlet war beide Male Tagessieger, in Schwarzach mit 191, in Speyer mit 182 Relativpunkten. Auch bei Nico Müller (SV Obrigheim) läuft’s: In seinem Wohn- und Trainingsort Schwarzach lieferte der 84-Kilo-Heber eine fehlerfreie Vorstellung mit 351 kg im Zweikampf (156/195) und war Zweitbester mit 183 Punkten. In Speyer ließ es der Europameister von 2018 ruhiger angehen, verzichtete auf den letzten Versuch im Stoßen und beendete den Auftritt mit 333 kg (165 Punkte). "Nico war nicht ganz frisch, ist aber auf einem guten Weg. Zwischen den beiden Wettkämpfen haben die Nationalheber im Trainingslager hart trainiert, das erklärt die zumeist geringeren Lasten jetzt am Samstag", sagt Oliver Caruso, Leimens Bundesstützpunktleiter.

Einen schlechten Tag erwischte Routinier Jürgen Spieß (99 kg), der im Reißen drei Mal an 145 kg scheiterte. Auch im Stoßen hielt er sich mit bewältigten 170 kg zurück. Für die EM war Spieß bereits vorher qualifiziert. Ein Ziel, das Matthäus Hofmann (98 kg) verpasst hat.

Der deutsche Kader für die Gewichtheben-EM in Moskau; Männer: Simon Brandhuber (AV Speyer), Max Lang (AC Mutterstadt), Jon Luke Mau (TSV Blau-Weiß Schwedt), Nico Müller (SV Obrigheim), Jürgen Spieß (Kraft-Werk Schwarzach); Frauen: Sabine Kusterer (KSV Durlach), Patricia Rieger (AV Speyer), Nina Schroth (AC Mutterstadt), Lisa Marie Schweizer (AV Speyer).