Von Claus Weber

St. Ilgen. Die Zeit des AC St. Ilgen in der Gewichtheber-Bundesliga scheint abzulaufen. Seit 1986 sind die Germanen erstklassig, waren 1992 und 1998 deutscher Mannschaftsmeister, standen wohl zehn Mal im Finale. Doch zur Halbzeit dieser Saison ist der AC Germania Schlusslicht - und lieferte bei der 441,4:814,2-Niederlage gegen den SV Obrigheim das schwächste Ergebnis seit Jahren ab.

Die Punktezahl sagt freilich wenig über das wahre Leistungsvermögen der St. Ilgener aus. Im Derby war alles Pech zusammengekommen. Mit den beiden angeschlagenen Bulgaren und dem beruflich unabkömmlichen Robby Behm fehlten die drei besten Heber. Mandy Treutlein ist nach Babypause und Verletzung erst wieder im Aufbau und Sergej Dundukov brachte nur zwei Sicherheitsversuche in die Wertung und verzichtete auf den Rest. Das AC-Urgestein plagen Rückenprobleme, das Karriereende droht. "Das war wohl mein letzter Kampf in dieser Runde", sagte er.

Die künftige eingleisige Bundesliga mit den neun besten deutschen Teams haben die Germanen zwar noch nicht abgeschrieben, weil die machbaren Gegner jetzt erst noch kommen.

Ob sie aber erstrebenswert ist? "Ich bin gespannt, wie viele Vereine diesen Stress auf sich nehmen wollen", meinte AC-Trainer Rolf Feser vielsagend, "da ist man das ganze Wochenende unterwegs, das geht fast nur mit Profis."

Auch Ringo Goßmann ist kritisch, fände einen Abstieg gar nicht so tragisch. "Natürlich wäre das traurig nach über 30 Jahren Bundesliga", sagte der einstige Leistungsträger der Germanen, "aber es wäre auch die Chance auf einen Neuanfang. Am liebsten mit eigenen, jungen Leuten. Das würde auch wieder mehr Zuschauer in die Halle locken."

Ein bisschen Neuaufbau war bereits am Samstag zu sehen. Goßmanns 17-jährige Tochter Lina gab ihr Debüt in der ersten Mannschaft. Die Abiturientin patzte beim ersten Versuch, stand dann aber sicher, stellt mit 54 kg ihre Bestleistung im Reißen ein und schaffte mit 67 kg im Stoßen eine persönliche Bestmarke. Papa Ringo, siebenfacher deutscher Meister und EM-Dritter 1998, war stolz wie Oskar: "Sie ist erst seit einem Jahr dabei und ich höre von allen Seiten, dass sie Talent hat." Das findet auch Rolf Feser. "Die Veranlagung hat sie", sagte der AC-Coach, "es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten."

Spaß hatten auch die Obrigheimer Heber. "Unser Ziel war es, über 800 Punkte zu kommen", sagte Manuel Noe, "das haben wir geschafft." Die Form sei aufsteigend, meinte der SV-Teamchef, das sei aber auch nötig vier Wochen vor dem alles entscheidenden Heimkampf gegen Spitzenreiter AC Mutterstadt. "Den müssen wir mit 3:0 gewinnen, sonst haben wir keine Finalchancen mehr."

Ein Ergebnis um die 950 Punkte müsste seine Mannschaft am 16. Februar auf die Bühne zaubern, glaubt Noe. Rund 140 Punkte mehr als am Samstag in St. Ilgen. "Wir haben noch Luft nach oben", ist Noe überzeugt. In der Aegidiushalle schickte Obrigheim Debütantin Sol Anette Waaler aus Norwegen (138,0 Kilopunkte) und den Spanier Alejandro Gonzales Baez (133,2 Kilopunkte) auf die Bühne, der sich gegenüber der Vorwoche um über zehn Punkte steigerte. Dennoch könnten gegen Mutterstadt in vier Wochen sein Landsmann Acoran Hernandez und der Österreicher Sargis Martirosjan den Vorzug erhalten, die zusammen gut 80 Punkte mehr in die Wertung bringen. Auch die beiden Nationalheber Nico Müller und Matthäus Hofmann, ist Noe überzeugt, haben noch Reserven. Beide brachten am Samstag alle sechs Versuche in die Wertung. Europameister Müller war mit 164 Kilopunkten bester Heber des Abends.

AC St. Ilgen: Mandy Treutlein (66,6 kg Körpergewicht) 75 kg im Reißen + 91 kg im Stoßen = 100 Kilopunkte, Maurice Lambrecht (80,6 kg) 108 + 135 = 81,8, Felix Rehder (84,7 kg) 103 + 135 = 68,6, Eugen Hrabrov (73,2 kg) 90 + 120 = 67,0, Sergej Dundukov (66,3 kg) 81 + 105 = 62,0, Lina Goßmann (63,4 kg) 54 + 67 = 62,0.

SV Obrigheim: Nico Müller (82,5 kg Körpergewicht) 145 kg im Reißen + 185 kg im Stoßen = 165 Kilopunkte, Sol Anette Waaler (59 kg) 80 + 105 = 138, Alejandro Gonzales Baez (85,9 kg) 135 + 170 = 133,2, Matthäus Hofmann (107,5 kg) 155 + 185 = 133,0, Jakob Neufeld (79,5 kg) 130 + 160 = 131,0, Marius Oechsle (77,7 kg) 120 + 148 = 114.