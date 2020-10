Obrigheim. (rol) Am Samstagnachmittag trifft sich das Bundesliga-Team des SV Obrigheim zu einem gemeinsamen Training in der Neckarhalle. Zum ersten Mal wird Lena Tomkowiak dabei sein, die der Neckar-Odenwald-Club kurzfristig verpflichtet hat. Die gerade 25 Jahre alt gewordene Athletin kommt aus Kiel, wo sie Sport und Englisch studiert hat und Inhaberin der Athletenschmiede Kiel ist. Die ist ein Fitnessstudio, daneben aber auch ein eingetragener Verein, der sich dem olympischen Gewichtheben und dem Kraftdreikampf widmet.

Tomkowiaks sportliche Heimat ist das Crossfit, Gewichtheben hat sie 2016 "zum ersten Mal ausprobiert", wie sie sagt. Erst seit vergangenem Jahr trainiert sie zielgerichtet und ambitioniert an der Langhantel. Die schlanke Athletin startet in der 55- oder 59-Kilo-Klasse, ihre bisherigen Bestleistungen stehen bei 73 Kilo im Reißen und 93 Kilo im Stoßen.

Dass Tomkowiak im Gewichtheben ein Neuling ist, hat sie nicht davon abgehalten erfolgreich Wettkämpfe zu absolvieren. Unter anderem in Obrigheim: Bei der deutschen Meisterschaft 2019 gewann sie in der Neckarhalle den Titel in der Klasse bis 55 Kilo, seinerzeit mit gerissenen 67 und gestoßenen 87 Kilo (gesamt: 154 Kilo).

Bereits ein Jahr zuvor hatte sie ihre Premiere bei den Deutschen Meisterschaften: In Roding wurde sie mit einer Zweikampfleistung von 131 Kilo Zehnte. Die Heberin hat es also geschafft, in kurzer Zeit ihre Leistung deutlich zu verbessern. Obrigheims Sportchef Manuel Noe freut sich über die Verpflichtung, "weil Lena mit ihrer sympathischen Ausstrahlung gut in unsere Mannschaft passt, weil sie sehr ehrgeizig ist und sich sicher noch steigern wird. Und weil durch sie unser Kader in der Breite noch besser aufgestellt sein wird."

Inzwischen steht auch fest, wann die Bundesliga wieder starten soll und wann auch für den SV Obrigheim die Saison beginnt. Der erste Wettkampf ist auf den 19. Dezember terminiert, dann wird der Chemnitzer AC in der Neckarhalle zu Gast sein. Die folgenden Begegnungen führen die Mannschaft am 23. Januar 2021 zum KSV Durlach, ehe am 6. Februar der AC Mutterstadt in Obrigheim antritt.

Gegen die vermutlich stärksten Gegner in dieser Saison muss der SV Germania auswärts antreten: Am 20. Februar steht die Reise zum deutschen Meister SSV Samswegen an, am 6. März wartet der AV Speyer auf die Stemmer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Danach steht ein weiterer Auswärtskampf in Schwedt an (20. März), ehe der TB Roding zum Abschluss der Saison am 10. April nach Obrigheim kommt.