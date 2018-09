Am Wochenende wird wieder am Gasgriff gedreht: Ausrichter MSC Schefflenz erwartet zum 6. Lauf der German-Cross-Country-Serie annährend 600 Teilnehmer, die in 22 Klassen um Meisterschaftspunkte fahren. Foto: N. Gilles

Schefflenz. (hawa) Am kommenden Wochenende (8./9. September) startet die "German Cross-Country-Serie" (GCC) auf dem WM-Parcours beim Motorsportclub Schefflenz zum 6. Lauf der GCC-Meisterschaft. In 22 Klassen werden die Fahrer und Fahrerinnen um Punkte der GCC-Meisterschaft in Schefflenz kämpfen. Erwartet werden bis zu 600 Teilnehmer, darunter auch Aktive des ausrichtenden MSC Schefflenz. Sie werden auf ihrer Heimstrecke alles daransetzen, um vor heimischer Kulisse um die obersten Podiumsplätze zu fighten.

Eröffnet wird das GCC-Event in Schefflenz mit den Klassen der XC-Oldtimer und XC-Youngtimer. Hierbei gehen die Fahrer mit Motocross-Motorrädern aus früheren Zeiten mit luftgekühltem Motor, Trommelbremsen und mit Einzelfederbeinen an den Start.

Einen ebenfalls großen Zuspruch erfahren hat die XC Quad-Klasse und die auch nicht mehr wegzudenken ist, auch ein Highlight für die vielen Fans. Somit werden am Sonntag früh in Schefflenz bis zu 70 Quads erwartet, die auf dem ehemaligen MSC WM-Parcours um die - Meisterschaftspunkte fighten.

Aus Sicht des MSC-Schefflenz gilt MSC-Pilot Jörg Albrecht große Aufmerksamkeit. Er führt die Meisterschaft in der XC-Seniorklasse an und ist auf Meisterschaftskurs. Natürlich will er auf seiner Heimstrecke den Sieg für sich entscheiden, um seine Gesamtführung auszubauen.

Auch für den MSC-Nachwuchs geht es in der XC- WCS Klasse bis 65 ccm mit dem MSC-Lokalmatador Oskar Wolf noch um den Meisterschaftstitel. Oskar liegt zur Zeit auf dem sensationellen zweiten Meisterschaftsplatz und hat den Meisterschaftstitel im Visier. Am Samstagabend steht wieder die große After-Race-Party im Festzelt mit DJ-Robin auf dem Abendprogramm.

Der sechste Lauf zur GCC-Meisterschaft verspricht wieder Motorsport auf hohem Niveau, spannende Rennen und packende Zweikämpfe - bei freiem Eintritt.

Für das leibliche Wohl wird an den beiden Renntagen ebenfalls im Festzelt und im Josefsheim gesorgt sein. Neben der Strecke auf der Zuschauerwiese bietet die Jugend des Motorsportclubs Schefflenz frische Waffeln an.

Zeitplan

Samstag, 8. September: 8.45 Uhr: XC Youngtimer, XC Oldtimer und E-Bike, 10 Uhr XC Super Senioren und XC Gäste, 13 Uhr XC Damen und XC Beginner, 16 Uhr XC Junioren und XC Senioren Klassen, 21 Uhr After-Race-Party im Festzelt

Rennsonntag, 9. September: 8.45 Uhr XC Quads und ATV, 10:45 Uhr Wild-Child Serie (Kinderklasse 65 bis 85 ccm), 11.45 Uhr freies Training XC-Supersprint, 13.15 Uhr XC Sport 1, 2, 3 und XC Pro, 16 Uhr XC-Supersprint/Motocross. Die Siegerehrung erfolgt jeweils nach dem Zieleinlauf.